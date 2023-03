Volkswagen ID. 2all : à 25 000€, elle bouscule le match R5 électrique vs Tesla Model 2

Voici sans doute l'un des modèles les plus importants pour Volkswagen ces prochaines années. Encore présentée sous la forme d'un concept-car, la Volkswagen ID. 2all annonce l'arrivée d'une citadine électrique abordable chez le constructeur allemand qui pourrait prendre le nom d'ID.2 ou ID. Golf. De quoi faire de l'ombre à la future Renault 5 électrique ? À moins de 25 000 euros, il y a des chances.

Même s’il s’agit d’un concept-car, voici sans doute l’un des modèles les plus attendus de cette année. Il s’agit de la Volkswagen ID. 2all, un modèle qui annonce l’arrivée de la petite Volkswagen électrique pas chère, la fameuse Volkswagen ID. 2 qui pourrait aussi s’appeler ID. Golf. Voici donc celle qui succèdera à la Volkswagen e-UP. À moins que ce rôle ne soit laissé à une hypothétique Volkswagen ID.1.

Même s’il ne s’agit pas de la version finale, qui n’arrivera pas avant deux ans, le patron de Volkswagen annonce que ce modèle devrait débuter à un tarif inférieur à 25 000 euros. Et c’est sans compter l’éventuel bonus écologique !

Ce concept-car anticipe donc le design et les lignes du modèle de série dont la production débutera en 2025, en Espagne. Comme vous pouvez le constater sur les photos, nous sommes assez éloignés des concept-cars classiques avec des lignes tendues et parfois même caricaturales. Nous sommes en présence d’un modèle qui semble très proche esthétiquement de la version de série.

Une vraie citadine électrique

Lors de la présentation du modèle, Volkswagen précise s’être reposé sur trois piliers principaux que sont la stabilité, la convivialité et l’enthousiasme. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la Volkswagen ID.2 est très différente de la parfois décriée Volkswagen ID.3, et même plus globalement des autres productions électriques de Volkswagen.

Le concept Volkswagen ID. 2all s’éloigne également du concept ID. Life présenté au Salon de Munich en 2021 et qui devait, à la base, annoncer le style de la future ID.2 de série. Rappelez-vous, le style était assez cubique, parfois même un peu ludique, mais visiblement, les retours concernant le parti pris en termes de design n’ont pas rencontré le succès escompté.

Le concept ID.2 all s’inscrit plus dans un concept de conservatisme, et elle pourrait très bien être la descendante directe de la Polo. C’est d’ailleurs de la Polo que l’ID.2 all tire ses dimensions. Elle mesure 4,0 mètres de long, ce qui lui permettra de s’inscrire dans le segment des citadines électriques.

Un habitacle enfin au niveau ?

Comme vous n’êtes sûrement pas sans le savoir, l’intérieur de la Volkswagen ID.3 n’a pas fait l’unanimité, pour de multiples raisons, notamment la qualité de certains matériaux et l’ergonomie des commandes. Volkswagen semble avoir corrigé le tir, comme nous l’avons récemment observé sur le prototype ID.7 notamment, et encore plus sur l’ID. 2all.

Nous retrouvons toujours un grand écran central tactile de 10,9 pouces, mais la nouveauté, c’est la disparition du tout petit écran d’instrumentation pour le retour d’un grand écran de 12,9 pouces.

Sous l’écran d’infodivertissement, animé visiblement par une nouvelle version du logiciel Volkswagen, se trouve une molette physique pour gérer le volume de la radio et les commandes de la climatisation. Les ingénieurs semblent avoir tenu compte des remarques de la presse et des clients concernant ses premiers modèles électriques, qui étaient loin d’être des modèles d’ergonomie.

Même s’il s’agit d’un concept, Volkswagen livre de nombreuses données intéressantes concernant son produit, à commencer par le volume de coffre. Nous y reviendrons plus bas, mais l’ID. 2all repose sur une plateforme qui est dédiée aux voitures électriques, avec donc un travail particulièrement soigné en ce qui concerne l’habitabilité.

Volkswagen annonce une contenance de 440 litres, et même jusqu’à 490 litres en comptant le double-fond. C’est 110 litres de plus qu’une Volkswagen Golf VIII (380 litres) qui mesure 28 cm de plus et 105 litres de plus qu’une ID.3 (385 litres) qui mesure 26 cm de plus.

Une recharge en 20 minutes seulement

La Volkswagen ID.2 n’inaugure pas de nouvelle plateforme à proprement parler, le constructeur ayant pris du retard à ce sujet, elle repose sur la MEB, mais déclinée dans sa version appelée « Entry ». Ce qui la différencie des autres MEB, c’est la présence d’un moteur électrique couplé à l’essieu avant et non à l’essieu arrière comme c’est le cas sur les électriques de la gamme actuelle.

Selon les chiffres avancés par Volkswagen, le moteur développe 166 kW (226 ch) et est alimenté par une batterie qui promet 450 km d’autonomie, dont les détails n’ont pas encore été dévoilés. Tout ce que l’on sait, c’est qu’il faudra environ 20 minutes pour passer de 10 à 80 % de charge. On imagine alors qu’il s’agit de la plateforme MEB dans sa version Evo, ou MEB+, permettant d’augmenter la puissance de charge maximale à 200 kW sans utiliser une architecture 800 volts.

Il s’agira vraisemblablement de la « petite » batterie de l’ancienne ID.3 qui faisait 58 kWh. Cette batterie devrait d’ailleurs revenir bientôt sur la compacte électrique allemande pour faire baisser les prix.

La plateforme MEB Entry ne lésine pas sur les technologies, puisque l’ID.2 aura le droit à de nombreuses ADAS comme la dernière génération de Travel Assist, les phares Matrix LED IQ.LIGHT, les feux arrière 3D LED, ou encore le ParkAssist Plus.

Date de commercialisation et prix

Comme indiqué plus haut, le prix de ce modèle devrait débuter aux alentours de 25 000 euros, hors bonus écologique en vigueur selon les pays. En France, en 2025, le bonus écologique ne sera sans doute plus de 5 000 euros, mais s’il existe encore, le prix de base pourrait être encore plus intéressant.

De quoi sans doute faire de l’ombre à la future Renault 5 électrique, qui occupera le même segment et qui débutera aussi au même prix. Une déclinaison SUV de l’ID.2 est aussi prévue, un peu à la manière du T-Cross pour la Polo aujourd’hui dans la gamme thermique de Volkswagen.

Elle devrait aussi venir jouer dans la cour de la future Tesla Model 2, la fameuse voiture compacte d’Elon Musk, prévue pour être commercialisée autour des 25 000 dollars. Mais qui se fait toujours attendre.

