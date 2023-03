Volkswagen ID. 2all : la voiture électrique à moins de 25 000 euros dévoilée ce soir

Ce mercredi 15 mars 2023, Volkswagen dévoilera sa future voiture électrique abordable : l'ID.2. Il s'agira d'une étude de style (prototype) baptisée ID. 2all. Volkswagen annonce un prix de commercialisation inférieur à 25 000 euros.

Ce soir, à 18h20, le constructeur allemand Volkswagen sera en direct sur sa chaîne YouTube pour dévoiler une nouvelle voiture électrique, l’ID. 2all. Thomas Schäfer a profité de la présentation des résultats financiers 2022 du groupe automobile pour faire cette annonce, relayée dans un communiqué de presse.

Il ne s’agira pas d’une présentation en bonne et due forme de la future Volkswagen ID.2, la voiture électrique abordable de Volkswagen. À la place, le constructeur lèvera le voile sur un concept, baptisé ID. 2all. L’idée est de montrer à quoi ressemblera la future Volkswagen ID.2 de série, mais sans trop en dévoiler non plus. Elle devrait reprendre les traits du concept-car ID. Life.

Volkswagen ID.2 : 25 000 euros dès 2025 ?

Le design de la voiture électrique présentée ce soir pourrait donc être largement modifié lors de la commercialisation de la Volkswagen ID.2. Celle-ci est prévue pour 2025, mais il n’est pas impossible qu’elle arrive en 2026, puisque Volkswagen indique que « 10 nouvelles voitures électriques seront lancées d’ici 2026, dont une Volkswagen avec un prix de départ inférieur à 25 000 euros qui sera dévoilée aujourd’hui sous la forme de ID.2 all« .

Cette Volkswagen ID.2 pourrait remplacer la célèbre Volkswagen Golf, mais aussi l’actuelle Volkswagen e-UP. Rappelons aussi que le prix de départ de l’ID.2 devait être fixé à 20 000 euros, avant que les différentes crises ne viennent chambouler cet objectif. Une voiture électrique intéressante sous les 25 000 euros est tout à fait possible, comme l’a prouvé la Volkswagen e-UP, qui démarrait sous les 24 000 euros.

Cette dernière est désormais vendue à partir de 27 945 euros. Mais avec une production rationalisée et optimisée ainsi que l’utilisation de batteries LFP en lieu et place des actuelles NMC, il est tout à fait possible de faire baisser ce prix de vente.

Rendez-vous ce soir pour l’annonce de cette Volkswagen ID. 2all avec le flux vidéo présent ci-dessous.

