Volkswagen ID.2 all : tout ce qu’il faut savoir sur la voiture électrique à moins de 25 000 euros

Volkswagen vient de lever le voile sur une nouvelle voiture électrique, la ID. 2 all. Prévue pour être commercialisée à moins de 25 000 euros d'ici 2025 dans une version de série, elle annonce déjà la couleur : charge ultra-rapide, bonne autonomie, excellentes performances, habitabilité au top et format compact. Elle a de sérieux arguments à faire valoir face aux futures Tesla Model 2 et Renault R5 E-Tech électriques. Voici tout ce qu'il faut connaître à son sujet.

Avec l’annonce de sa ID.2 all (ou ID. 2all), Volkswagen frappe fort, très fort même, dans le domaine de la voiture électrique. Alors que nous attendions l’annonce de la Tesla Model 2 à 25 000 dollars au mois de mars 2023, c’est finalement le constructeur allemand qui dévoile une voiture électrique à moins de 25 000 euros. Une concurrente toute trouvée pour la future Renault R5 E-Tech électrique, avec un prix qui devrait tourner entre 20 000 et 30 000 euros pour la compacte française.

Pour le moment, la Volkswagen ID.2 All est un concept-car. Mais il s’agit d’un modèle très proche de la voiture de série qui sera présentée officiellement en 2025. Le constructeur allemand a profité de la conférence d’annonce pour dévoiler de nombreux détails. Les journalistes présents sur place, en Allemagne, ont pu approcher la voiture électrique, d’extérieur. Le communiqué de presse de Volkswagen est quant à lui très fourni en détail, et une vidéo complète l’ensemble. Nous avons épluché tous les contenus disponibles sur la Volkswagen ID.2 All. Voici donc tout ce qu’il faut savoir.

La fiche technique de la Volkswagen ID.2 All

La fiche technique de la Volkswagen ID.2 All est très fournie, et elle fait rêver. Pour moins de 25 000 euros, voici ce que promet la firme de Wolfsbourg.

Autonomie max. WLTP de 450 km

Batterie d’une capacité de 56 kWh

Charge ultra-rapide : 10 à 80 % en 20 minutes

Puissance de charge : 125 KW (CC)

Puissance du moteur : 166 kW (226 ch)

0 à 100 km/h : moins de 7 secondes

Vitesse maximale : 160 km/h

Volume du coffre : 490 (440 + 50) litres

Empattement : 2,6 mètres

Longueur : 4,050 mètres

Une Polo avec l’habitabilité d’une Golf et le coffre d’une Tesla

En termes de dimensions, il s’agit d’une voiture similaire à la Volkswagen Polo ou la Peugeot e-208. Mais à l’intérieur, c’est l’habitabilité d’une Volkswagen Golf, avec le coffre d’une Tesla Model 3, réputée pour être championne de sa catégorie dans ce domaine. Finalement, la Volkswagen ID. 2All n’est pas la remplaçante de la Volkswagen e-UP! mais plutôt des Volkswagen Golf et Polo. D’ailleurs, il est possible que le modèle de série se nomme ID.2 ou ID. Golf. À moins que cela ne soit réservée pour une future version de la Volkswagen ID.3.

La Volkswagen e-UP! devrait quant à elle être remplacée par la future Volkswagen ID.1. Lors de l’annonce de l’ID. 2all, le patron du constructeur allemand a officialisé être en train de travailler sur une future voiture électrique à moins de 20 000 euros.

L’empattement est presque similaire à celui d’une Golf, et un peu plus petit qu’une ID.3, mais plus grand qu’une Polo. Ce qui permet d’avoir beaucoup d’espace à l’intérieur comme on peut le voir sur les photos. Les sièges arrière se replient (on passe alors sur un volume de 1 330 litres), mais le siège avant passager aussi. Ce qui permet de transporter des objets très volumineux, jusqu’à 2,2 mètres de long. On trouve en plus une malle dans le coffre, mais aussi sous les sièges arrière. Ces derniers se basculent pour accéder à un rangement de 50 litres, pensé pour ranger les câbles de recharge et autres accessoires. Ingénieux !

En termes de design, elle reprend beaucoup de traits à la Golf, à la Polo ainsi qu’à la Volkswagen ID.3. On s’éloigne donc du concept-car ID. Life. Il s’agit d’une voiture compacte dotée de cinq portes. Les poignées des deux portes arrière sont cachées dans la carrosserie, ce qui donne une allure plus dynamique, comme une trois portes.

Un intérieur très rafraîchissant

À l’intérieur, on change d’ère, avec deux beaux écrans : un combiné d’instrumentation de 10,9 pouces avec un écran central d’infodivertissement de 12,9 pouces. Un affichage tête-haute est également prévu. Volkswagen a enfin corrigé le plus grand problème de sa gamme ID. actuelle, avec des boutons physiques rétroéclairés sous l’écran central. On trouve une molette (intégrant un petit écran LCD) qui devrait être très utile pour naviguer parmi les menus.

L’interface semble bien plus claire et facile à prendre en main. Petit clin d’œil du passé : il est possible de changer le thème du combiné d’instrumentation, pour se retrouver avec les anciens compteurs analogiques des voitures d’antan.

Les smartphones ne sont pas oubliés : on retrouve un pad de recharge sans fil dans la console centrale, juste devant le sélecteur de vitesses sous forme de molette. Des ports USB-C dotés d’une puissance de 45 watts sont présents dans l’habitacle, pour alimenter des smartphones, tablettes et ordinateurs. L’ID. 2all intègre également une prise secteur 230 volts, qui vient puiser l’énergie dans la batterie pour alimenter des appareils plus énergivore.

Une recharge ultra-rapide

En parlant de recharge, la future voiture électrique de Volkswagen devrait se recharger en 20 minutes (de 10 à 80 %) grâce à une puissance maximale de 125 kW (CC) et une architecture a priori en 400 volts avec la plateforme MEB Evo. C’est étonnant à deux égard. Le premier, c’est que cette durée est révolutionnaire pour le segment. Actuellement, les voitures qui se recharge le plus vite (comme les Kia EV6 ou Hyundai Ioniq 6) réclament 18 minutes sur l’exercice, avec des puissances de recharge dépassant les 200 kW et une architecture 800 volts. Les autres voitures électriques nécessitent plutôt environ 30 minutes, voire bien plus pour les moins bonnes sur la recharge.

À titre d’exemple, la Tesla Model 3 Propulsion et sa batterie de 60 kWh réclame environ 30 minutes, avec une puissance maximale de 170 kW, pour se recharger. Volkswagen semble donc persuadé que la prochaine génération de batterie permettra de se recharger plus rapidement, avec une puissance moins élevée. Comment ? En maîtrisant la courbe de recharge, un exercice très délicat, mais ultra-important dans la course à la vitesse.

Rappelons toutefois que ces 20 minutes ne sont pas révolutionnaires en soit, puisque le géant de la batterie chinois CATL commercialise cette année une batterie qui ne réclame que 10 minutes à se recharger… sur des bornes 600 kW. Avec des prises en courant alternatif, comme un wallbox, la Volkswagen ID.2 proposera une puissance de 11 kW.

Une voiture technologique

Du côté des technologies embarquées, là aussi Volkswagen se lâche. La voiture pourra être dotée (sûrement en option) des phares IQ.Light LED matrix, des phares arrière 3D LED avec un bandeau LED supplémentaire, du Pars Assist Plus, de l’ID. Light que nous avions vu sur l’ID. Buzz, des sièges électriques avec fonction massage, d’un toit panoramique et bien sûr de la conduite autonome de niveau 2 avec le Travel Assist. Autre petite nouveauté : les logos Volkswagen à l’avant et à l’arrière sont rétroéclairés. Cela est autorisé en Europe depuis quelques semaines seulement.

Le concept-car se dote de sublimes jantes de 20 pouces (225/40) mais attention, on imagine que celles-ci seront aussi en option. Volkswagen annonce une autonomie WLTP de 450 km, avec une batterie d’une capacité de 56 kWh. L’efficience est bonne, puisque cela nous donne une consommation similaire à la Tesla Model 3. Il est possible que la voiture soit commercialisée avec différentes tailles de batterie et que la version à 25 000 euros soit vendue sans options, avec une autonomie plus faible.

Vous vous demandez si 450 km d’autonomie est suffisant pour réaliser de longs trajets ? La réponse est oui. Nous avons d’ailleurs un dossier dédié, qui permet de comparer le temps de trajet entre différentes voitures électriques dotées d’une autonomie de 400 km d’autonomie théorique. Avec la vitesse de recharge ultra-rapide de cette future Volkswagen ID. 2all, les longs trajets ne devraient pas lui faire peur, et elle devrait alors être plus rapide qu’une Tesla Model 3 Propulsion. D’autant plus qu’elle sera livrée avec un planificateur d’itinéraires.

Prix, disponibilité et concurrence de la Volkswagen ID.2

La version de série de la Volkswagen ID.2 sera présenté par le constructeur en 2025. Le design et les informations techniques pourraient légèrement évoluer. Si on lit entre les lignes, il y a de fortes chances que les premiers modèles arrivent dans les concessions à partir de 2026. Ou à la fin de l’année 2025 avec un peu de chance. Mais pas avant, c’est certain. Il sera peu probable que vous puissiez profiter du bonus écologique au niveau actuel, ce qui est dommage si vous aviez prévu d’investir dans une voiture électrique. Espérons qu’il y ait encore un bonus écologique en 2025 et 2026.

Du côté de la concurrence, on peut bien évidemment citer la Renault R5 E-Tech électrique, mais elle devrait arriver un peu plus tôt, entre 2024 et 2025. Elle doit d’ailleurs être dévoilée en 2023. Et nous ne pouvons pas oublier la fameuse, néanmoins hypothétique, Tesla Model 2. Elon Musk nous promet une voiture électrique à 25 000 dollars, et elle devrait être officialisée un peu plus tard dans l’année également.

Ces trois voitures devraient entrer en concurrence frontale avec la MG4, qui domine son segment, avec un rapport qualité – prix ultra-intéressant comme nous l’avons vu lors de son essai. N’oublions pas la Peugeot e-208 qui bat des records de ventes et qui a profité d’une augmentation de son autonomie en 2023. Cependant, l’arrivée de la Volkswagen ID.2 semble avoir donné un coup de vieux à cette dernière.

