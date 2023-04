Volkswagen ID.7 : voici la la rivale de la Tesla Model 3, avec son impressionnante autonomie

Volkswagen officialise enfin sa nouvelle voiture électrique ID.7, une grande berline électrique qui ira chasser directement sur les terres de la Tesla Model 3. Déjà partiellement dévoilée lors du CES de Las Vegas, elle annonce désormais ses caractéristiques techniques et ses nombreuses fonctionnalités high-tech. Au programme : une autonomie de 700 km pour la nouvelle batterie.

Contrairement à d’autres constructeurs, Volkswagen ne veut pas entendre parler des carburants synthétiques et croit plutôt au 100 % électrique. La firme possède d’ailleurs déjà une gamme bien remplie, avec les ID.3, ID.4, ID.5 et ID. Buzz, en attendant l’arrivée de la version de série du concept ID.2all et de la citadine à moins de 20 000 euros. En janvier dernier, le constructeur révélait aussi son ID.7, lors du CES de Las Vegas. Mais la berline était encore camouflée et ne donnait à l’époque aucune information technique et on ne connaissait pas son design définitif.

Tueuse de Model 3

Voilà que l’on en sait enfin plus sur la berline électrique, désormais officiellement présentée. Longue de 4,96 mètres pour 1,86 mètre de large, cette nouvelle arrivante se situe entre la Tesla Model 3 et la Tesla Model S et affiche des proportions dynamiques. Et pour cause, il s’agit de la voiture la plus basse de la gamme ID, avec seulement 1,54 mètre de hauteur. Sans surprise, le nouvelle ID.7 hérite d’une face avant similaire aux autres véhicules de la famille, notamment au niveau des feux, qui sont toutefois plus étirés.

Ces derniers sont une fois encore reliés entre eux par une bande lumineuse, entrecoupée du logo de la marque en flat design. Le bouclier est épuré et un peu différent du reste de la gamme. À l’arrière aussi, les designers ont apporté un peu de nouveauté, avec une signature lumineuse inédite, qui s’étire tout du long de la malle. De profil, la berline affiche une silhouette élancée de grand coupé, avec sa ligne de toit très inclinée.

Le communiqué de Volkswagen indique également que le Cx (coefficient de trainée) est de seulement 0,23, une valeur strictement identique à celle de la Tesla Model 3. Si la Volkswagen ID.7 n’est pas encore aux 0,20 de la Mercedes EQS, elle fait tout de même partie des voitures les plus aérodynamiques du marché. Un tour de force que l’on doit entre autres aux poignées intégrées à la carrosserie, ainsi qu’aux lignes épurées.

Un poste de conduite réinventé

Depuis de nombreuses années, l’ergonomie du poste de conduite des voitures de la gamme est vivement critiqué. Le constructeur le sait, et a même fait son mea-culpa quelques mois plus tôt. Mieux encore, il a désormais corrigé ses principaux défauts et le montre dans cette nouvelle ID.7. Si la présentation globale n’apporte pas de réelle révolution, les technologies embarquées évoluent bel et bien. Tout d’abord, la berline est la première voiture de la gamme à se doter de l’affichage tête-haute en réalité augmentée de série.

Celui-ci affiche diverses informations sur le pare-brise, tandis que les marquages ou la vitesse maximale autorisée sont projetés directement au sol, devant la voiture. Un tout nouveau combiné numérique fait également son apparition, associé à un écran tactile de 15 pouces, à l’utilisation facilitée. Si cela n’est pas précisé, il devrait être compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. La barre supérieure permet d’accéder à plusieurs raccourcis, tandis que la page d’accueil peut être personnalisée. Le système de commande vocale a également été amélioré et peut comprendre des phrases plus complexes encore.

La berline met également l’accent sur le confort, avec l’arrivée entre autres d’un nouveau système de gestion de la température des sièges, qui permet de gérer automatiquement cette dernière. À noter que la fonction de massage a aussi été améliorée, de même que la gestion de la climatisation. Celle-ci répartit mieux l’air dans le poste de conduite, tandis que la ventilation ou le chauffage s’allume dès que le conducteur s’approche du véhicule.

Ce dernier est également équipé d’un système audio Harman Kardon avec 14 haut-parleurs de 700 watts et d’un toit en verre qui peut s’opacifier automatiquement, comme sur la Porsche Taycan. En revanche, le constructeur n’a pas encore communiqué sur le volume de coffre. L’empattement de 2,97 mètres annonce tout de même un espace à bord généreux.

Deux versions au programme

Il y a quelques jours, nous annoncions déjà quelques informations techniques sur la nouvelle Volkswagen ID.7, que certains de nos confrères ont pu tester en avant-première. Et voilà que la firme officialise enfin les caractéristiques de la berline, qui sera déclinée en deux versions, baptisées Pro et Pro S. Les deux variantes devraient développer la même puissance, à savoir 210 kW soit 286 chevaux, à l’aide d’un tout nouveau moteur. Ce qui les différenciera sera donc la taille de la batterie.

Les clients pourront opter pour l’ID.7 Pro avec un pack de 77 kW nets (82 kWh bruts), offrant une autonomie de 615 kilomètres selon le cycle WLTP. La version Pro S prévue un peu plus tard embarquera quant à elle une nouvelle batterie de 86 kWh bruts (91 kWh nets) qui lui permettra de parcourir environ 700 kilomètres. C’est d’ailleurs cette batterie qu’on devrait retrouver sur le futur van électrique ID. Buzz en version rallongée.

La puissance de charge oscillera entre 170 et 200 kW selon la version. Si le temps nécessaire pour remplir la batterie n’a pas été indiqué, celui-ci devrait être rapide grâce au pré-conditionnement.

Bien sûr, la nouvelle Volkswagen ID.7 est également équipée de la conduite autonome de niveau 2, connue sous le nom de Travel Assist, intégrant un régulateur de vitesse adaptatif et une aide au maintien dans la voie. Associé au guidage GPS, ce système peut désormais détecter les virages ainsi que les rond-points. Il est aussi désormais doté du changement de voie assisté, qui permet à la voiture de faire un dépassement simplement en enclenchant le clignotant. La voiture est aussi équipée du stationnement assisté, qui enregistre automatiquement les manœuvres de stationnement pour les reproduire.

Quelle date de lancement ?

Pour l’heure, le prix de la nouvelle Volkswagen ID.7 n’a pas encore été communiqué, mais il devrait tourner autour des 50 000 à 70 000 euros. Cependant, la forte baisse des prix chez Tesla pourrait inciter la marque à revoir sa politique tarifaire. Fabriquée au sein de l’usine allemande d’Emden, la berline électrique basée sur la plateforme MEB sera lancée à l’automne en Europe.

