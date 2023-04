La Volkswagen ID.7 va faire aussi bien que la Tesla Model 3 sur l’autonomie et la consommation

À quelques mois de son lancement, la Volkswagen ID.7 est déjà passée entre le mains de certains journalistes. L'occasion d'en apprendre plus sur ses caractéristiques techniques et notamment son autonomie et sa consommation. De quoi rivaliser frontalement avec la Tesla Model 3 sur de nombreux aspects.

Volkswagen ne compte pas se reposer sur ses lauriers concernant son électrification, alors qu’elle devra arrêter de vendre des voitures thermiques en 2035 au plus tard en Europe. Aujourd’hui, la gamme se compose des ID.3, ID.4, ID.5 et ID. Buzz, mais d’autres modèles arriveront bientôt. On pense notamment à la version de série du concept ID. 2all, ainsi qu’aux futurs ID. Golf et ID. Tiguan. Sans parler de l’ID.7, officialisée lors du CES de Las Vegas en janvier dernier.

Des chiffres prometteurs

Jusqu’à présent, le constructeur s’était montré assez peu bavard sur les caractéristiques de sa première berline 100 % électrique. Tout juste savait-on qu’elle allait pouvoir parcourir jusqu’à 700 kilomètres en une seule charge selon le cycle WLTP. Une valeur impressionnante, rendue possible par l’adoption de la nouvelle plateforme MEB-Evo récemment dévoilée. Mais voilà que de nouvelles informations ont été annoncées.

En effet, plusieurs journalistes ont pu prendre en main la berline, encore camouflée avant sa révélation officielle. Et ces derniers en profitent pour communiquer quelques chiffres intéressants sur celle qui rivalisera frontalement avec la Tesla Model 3. On apprend notamment qu’elle s’équipe d’une batterie de 77 kWh, déjà bien connue dans la gamme. Celle-ci lui permet de parcourir environ 615 kilomètres, une donnée qui reste tout de même à confirmer.

Selon nos calculs, il faudra donc tabler sur une consommation moyenne tournant autour des 12,5 kWh/100 km en cycle mixte. Un chiffre plutôt correct, situé entre les 11,7 et 13,1 kWh/100 km des Tesla Model 3 Propulsion et Grande Autonomie. Cela, on le doit sans doute un peu au Cx (coefficient de trainée aérodynamique) de la Volkswagen, annoncé à seulement 0,23. C’est un peu plus que le record de la Mercedes EQS mais c’est tout de même très honorable.

Comme le rapporte Automobile Propre, une autre version équipée d’une batterie de 86 kWh sera aussi proposée. Celle-ci devrait offrir une autonomie de 700 kilomètres WLTP, pour une consommation moyenne théorique tournant autour des 12,2 kWh/100 km.

Bien sûr, ces chiffres sont pour l’heure purement théoriques et il faudra attendre notre prochain essai pour avoir une idée plus précise. D’autant plus qu’il s’agit ici d’une consommation théorique qui ne tient pas compte des pertes lors de la recharge. La consommation WLTP officielle devrait être bien plus élevée.

Une conduite confortable

Les journalistes de Caradisiac ont quant à eux relevés une consommation comprise entre 18 et 20 kWh/100 km sur une boucle de test très vallonnée, ce qui reste relativement raisonnable. D’autant plus que la voiture pèse plus de deux tonnes sur la balance. Pour mémoire, la Tesla Model 3 Propulsion peut parcourir jusqu’à 510 kilomètres avec sa batterie de 60 KWh tandis que la version Grande Autonomie annonce 626 kilomètres, avec un pack de 82 kWh.

La berline embarque un nouveau moteur électrique de 286 chevaux et 545 Nm de couple installé sur le train arrière, ce qui en fait une pure propulsion. Il n’est toutefois pas exclu qu’une version GTX (ou GTI) dotée d’une transmission intégrale voie le jour un peu plus tard comme sur les ID.4 et ID.5. Mais pour l’heure, la nouvelle arrivante dans la gamme mise sur le confort pour séduire.

C’est en tout cas ce qui ressort de ces essais, qui plébiscitent globalement l’efficacité de la suspension ainsi que le silence. La voiture semble être plus prompte à chouchouter le dos de ses passagers qu’une Tesla Model 3, qui se veut quant à elle plus dynamique et raide à la conduite. Car il semblerait que le comportement de la berline allemande soit un peu pataud dans les courbes, au contraire de sa rivale américaine. À bord, le conducteur et son passager prennent place dans des sièges Ergo-Confort chauffants, ventilés, massants et à réglages électriques.

Le système d’info-divertissement, très largement critiqué sur le reste de la gamme électrique a ici été revu, installé dans un large écran tactile de 15 pouces. Les journalistes ayant pu le tester ont été globalement séduits par cette nouvelle version, qui n’opère pas de changement radical, mais qui s’améliore grandement.

Prix et disponibilité

Fabriquée en Allemagne au sein de l’usine d’Emden, la nouvelle Volkswagen ID.7 sera officiellement lancée à l’automne. Une version break devrait également arriver l’an prochain. Pour les prix, les premières informations font état d’environ 60 000 euros pour la Volkswagen ID.7 dotée de la batterie de 77 kWh. C’est beaucoup, surtout lorsque la Tesla Model 3 s’affiche à partir de 44 990 euros en ce moment.

La version de série de la Volkswagen ID.7 sera dévoilée le 14 avril prochain.

