Volkswagen confirme l’arrivée de son SUV best-seller en version 100 % électrique

Après avoir annoncé que la Golf deviendrait électrique dans prochaines années, Volkswagen confirme qu'un autre de ses modèles subira le même sort. Il s'agit du Tiguan, l'une des voitures best-sellers à l'heure actuelle.

Alors que le Parlement européen a voté l’interdiction de la vente de voitures thermiques à partir de 2035 sur tout le territoire, les constructeurs vont devoir accélérer sur leur électrification. Certains sont tout de même déjà bien avancés, comme Volkswagen qui possède une gamme plutôt complète, avec ses ID.3, ID.4, ID.5 et ID. Buzz. Mais la firme prévoit d’élargir encore son offre au cours des prochaines années.

Un nouvel arrivant

En effet, elle a dévoilé lors du CES de Las Vegas début janvier sa future berline ID.7, encore camouflée, et prévoit de commercialiser un peu plus tard une ID.3 SUV. Deux modèles plus petit, les ID.1 et ID.2 sont également prévus. Il se peut que cette dernière remplace alors l’actuelle Golf, qui devrait donc disparaître, mais dont le nom pourrait survivre. La compacte ne sera pas la seule à subir une grosse évolution.

Ce serait en effet aussi le cas du Volkswagen Tiguan, qui devrait à son tour se transformer pour devenir 100 % électrique. C’est en tout cas ce qu’a annoncé un porte-parole de la marque lors d’une réunion à son siège, situé à Wolfsburg et en compagnie du chancelier allemand Olaf Scholz. Relayé par le quotidien Handelsblatt, celui-ci a donné quelques informations intéressantes.

Il explique en effet qu’un tout nouveau modèle 100 % électrique verra le jour en 2026 et sera produit au sein de cette usine, qui accueille déjà l’assemblage du Tiguan et du Touareg ainsi que de toutes les déclinaisons de la Golf. Ce futur véhicule prendra alors la forme d’un SUV, avec des dimensions et un style très proche de l’actuel Tiguan. Ce qui nous laisse alors penser que le 3ème modèle le plus vendu de la marque en 2022 en France, selon le CCFA, va disparaître.

Tout du moins sous sa forme actuelle donc, alors qu’il pourrait en revanche conserver son nom, comme ce sera le cas pour la Golf. En effet, le patron de la marque, Thomas Schäfer avait profité du salon de Los Angeles l’an dernier pour annoncer que « nous avons des noms de marque emblématiques […] nous nous en tiendrons à la logique ID, mais les modèles iconiques porteront un nom« .

Le chaînon manquant

Le futur SUV électrique, qui pourrait alors rivaliser avec la Tesla Model Y pourrait donc adopter le nom ID. Tiguan, même si rien n’a encore été confirmé par le constructeur. On sait toutefois que le constructeur souhaite désormais s’appuyer sur des modèles déjà existants pour étoffer sa gamme électrique, alors que les clients ont déjà exprimé leur envie que ceux-ci continuent à vivre dans le futur.

Une demande qui a trouvé écho auprès des dirigeants de la marque, alors que Oliver Blume, dirigeant du groupe Volkswagen affirme que « nous voulons également faire entrer des véhicules comme la Golf et le Tiguan dans l’ère électrique« . Ce futur SUV devrait alors jouer un rôle de taille dans la stratégie du constructeur, en faisant le pont entre la gamme actuelle et le projet Trinity.

Ce dernier, qui se matérialisera notamment par une inédite berline électrique, qui chassera sur les terres de la Tesla Model 3. Elle pourrait alors porter le nom d’ID.4 et viendra alors épauler la version SUV que l’on connaît déjà bien et qui fait partie des modèles électriques les plus vendus en Europe en 2022. Celle-ci, dont la révélation est prévue pour 2026 sera alors le premier modèle du constructeur à reposer sur la plateforme SSP. Elle aurait dû arriver plus tôt, mais des soucis logiciels ont contraint le constructeur à retarder son lancement.

En attendant, les prochains modèles de Volkswagen, et notamment l’ID.3 SUV reposeront sur la plateforme MEB Plus. Celle-ci offrira notamment une puissance de charge accrue, portée à 200 kW contre 170 kW actuellement, tandis que l’autonomie pourrait atteindre les 700 kilomètres selon le cycle WLTP. Le futur Tiguan électrique devrait utiliser cette plateforme, de même que la prochaine ID Golf, alors que leurs caractéristiques techniques n’ont pas encore été dévoilés.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.