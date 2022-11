Projets retardés, Golf et Tiguan électrique : il y a du remue-ménage chez Volkswagen

Volkswagen serait en train de revoir ses plans en matière d’électrification, avec de nouveaux produits dans sa besace, mais surtout des projets retardés en raison d’un contexte économique délicat et des soucis de développement.

Il va y avoir du mouvement au sein du groupe Volkswagen. Il y a quelques mois, Herbert Diess, l’ancien patron du groupe, a quitté ses fonctions. Le patron de Porsche, Oliver Blume, l’a remplacé, et ce dernier compte revenir sur quelques décisions prises par son prédécesseur afin d’adapter la stratégie au contexte actuel.

Comme vous n’êtes peut-être pas sans le savoir si vous suivez avec assiduité l’actualité automobile, Volkswagen a un grand projet pour 2026 : Trinity. Ce vaste plan contient plusieurs éléments intéressants, comme la construction d’une nouvelle usine pour les voitures électriques, l’arrivée d’une nouvelle plateforme logicielle SSP et, dans le même temps, une nouvelle berline 100 % électrique en guise de porte-étendard pour le constructeur.

Un plan produit amené à évoluer ?

Mais tout semble avoir changé récemment chez Volkswagen. D’après une source interne — via Automotive News Europe –, Oliver Blume aurait repoussé le projet Trinity à 2030. La construction de la nouvelle usine (qui doit débuter au printemps prochain) près du site historique de Wolfsburg n’est plus certaine.

Volkswagen étudierait d’autres cas de figure, comme par exemple modifier certaines chaînes d’assemblage à Wolfsburg pour accueillir de nouvelles voitures électriques. Pour rappel, le projet de construction de la nouvelle usine avait été voté par le conseil d’administration du groupe et coûterait environ deux milliards d’euros.

En termes de produit, il y aurait aussi du changement. Si la huitième génération de Golf, la voiture la plus vendue en Europe ces dernières années, n’était pas sûre d’avoir une descendance, Volkswagen aurait pris la décision de développer une neuvième génération 100 % électrique. Il en va de même pour la prochaine génération du Tiguan. La Golf et le Tiguan électriques utiliseraient l’actuelle plateforme électrique MEB (mais avec une mise à jour) et seraient construits au sein de l’usine de Wolfsburg, aux côtés de modèles thermiques.

Pour en revenir au plan produit, rappelons que si une nouvelle Golf était amenée à arriver et si elle était électrique, ce ne serait pas la première. En effet, la Golf de septième génération avait eu le droit à une version 100 % électrique de 2014 à 2020. Elle fut remplacée au lancement de la Golf VIII et l’arrivée de la nouvelle ID.3, censée prendre le relais.

Toujours des problèmes de logiciels

Dans le même temps, Volkswagen fait face à des problèmes de logiciels, notamment concernant le développement des systèmes de conduite autonome. Néanmoins, c’est en raison des retards pris par cette fameuse plateforme logicielle qu’Oliver Blume compte repousser le projet Trinity à 2030.

Pour ne rien arranger, les turbulences géopolitiques et la nature fragile et volatile de la chaîne d’approvisionnement en matières premières pourraient freiner l’expansion prévue de la production de batteries, ralentissant ainsi l’adoption des véhicules électriques par le grand public et la transition vers un avenir électrifié.

