Volkswagen ID.3 SUV, ID.1 et ID.2 : des changements majeurs à venir, tout ce qu’il faut savoir

Volkswagen accélère sur la voiture électrique : la firme allemande prévoit de lancer pas moins de dix modèles électriques d'ici à 2026 et de devenir 100 % électrique d'ici 2033. Parmi les différents modèles, une toute inédite version SUV de l'ID.3.

Depuis le lancement de son ID.3 en 2019, la gamme électrique de Volkswagen s’est bien agrandie. Aujourd’hui, elle compte pas moins de quatre modèles, avec les ID. 4, ID. 5 et ID. Buzz, sans parler des différentes versions GTX hautes performances. Un badge qui sera d’ailleurs bientôt apposé sur la compacte et sur le van électrique dévoilé quelques mois plus tôt. Mais d’autres modèles devraient bientôt venir étoffer le catalogue.

Un nouveau ID.3 SUV

C’est sur le réseau social professionnel LinkedIn que Thomas Schäfer, le nouveau patron de la marque allemande donne quelques nouvelles de la gamme ID. À l’occasion de ses 100 premiers jours à la tête de la firme, ce dernier annonce en effet le lancement d’une dizaine de voitures électriques d’ici à 2026, alors que l’offre ne comptera plus aucun moteur thermique à partir de 2033 et non plus 2035 comme il était question auparavant.

Si le dirigeant donne encore peu de détails, celui-ci annonce toutefois l’arrivée d’un inédit SUV compact, qui sera alors basé sur l’ID.3. Aucune date de lancement n’a été donnée pour l’instant. Mais nul doute qu’il devrait reprendre les caractéristiques de la version restylée de la compacte, qui arrivera l’an prochain selon AutoExpress.

Selon le patron allemand, ce nouvel arrivant sera de la même taille que l’ID.3, mais il aura un aspect totalement différent. Nous devrions en revanche retrouver des caractéristiques techniques similaires, alors que les deux modèles devraient partager les mêmes batteries de 58 et 77 kWh, avec une autonomie culminant à 545 kilomètres selon le cycle WLTP.

Une version GTX serait également à envisager. Celle-ci pourrait alors afficher une puissance de 299 chevaux, comme les ID.4 et ID.5, mais il faudra encore patienter avant d’en savoir plus à son sujet.

Les futures ID.1 et ID.2

Très attendue, la voiture électrique d’entrée de gamme devrait quant à elle arriver en 2025, et elle se déclinera alors en deux versions, à savoir une citadine et un crossover sportif, qui pourraient porter les noms d’ID.1 et ID.2. La variante la moins chère devrait alors coûter moins de 25 000 euros et devrait partager ses dessous avec la future voiture de Skoda, également en préparation.

Comme l’explique Automotive News, la gamme devrait être réduite au cours de la prochaine décennie, alors que la marque souhaite se concentrer sur une poignée de modèles afin d’augmenter sa marge. Elle devrait alors grimper de 8 % d’ici à 2025.

Le système d’infodivertissement évoluera en profondeur

D’autres évolutions sont prévues dans l’organisation, puisque le constructeur souhaite produire un modèle par usine et réaliser des économies en utilisant une seule et même plateforme modulaire. Il s’agira sans doute de la MEB, qui équipe déjà de nombreux véhicules électriques du groupe, dont les Audi Q4 e-tron, Cupra Born, Skoda Enyaq iV et autres Volkswagen ID. Buzz, entre autres.

Enfin, le patron de la marque allemande annonce deux autres révolutions : le retour des boutons physiques sur les volants, à la demande générale des clients. Mais aussi, et surtout, un système d’infodivertissement totalement revu. On devrait le voir en action dès 2023 sur l’ID.3 restylée.

