Volkswagen ID.Buzz : le van électrique va jouer la carte des performances

Après l’ID.4, le Volkswagen ID.Buzz aura aussi une version GTX, de même que l’ID.3. Ces variantes devraient se distinguer par un caractère plus dynamique.

Comme tous les constructeurs généralistes, Volkswagen devra se conformer à la décision de l’Union européenne d’interdire la vente de voitures thermiques en Europe à partir de 2035. Une mesure qui ne semble pas trop gêner la firme de Wolfsburg, alors qu’un porte-parole cité par Automotive News souligne que « c’est le seul moyen écologiquement, technologiquement et économiquement raisonnable de remplacer les moteurs à combustion aussi rapidement que possible ».

Pour atteindre cet objectif, et alors que la firme souhaite atteindre un taux de 70 % de ventes électriques d’ici à 2030, elle ne cesse de développer sa gamme branchée, baptisée ID. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les nouveautés s’enchaînent, avec les ID.3, ID.4, ID.5 et le petit dernier, le Volkswagen ID.Buzz dévoilé en mars dernier.

Une version plus sportive

Afin de séduire les clients et les plus réfractaires à l’électrique, Volkswagen a également créé le badge GTX, d’abord apposé sur l’ID.4. Une appellation gage d’un comportement plus dynamique, que l’on retrouvera bientôt sur l’ensemble de la gamme ID, comme le précise un communiqué de la marque. Celui-ci affirme en effet que vouloir « continuellement développer cette marque et proposer une variante GTX pour chaque modèle ID dans le futur, de l’ID.3 à l’ID.Buzz ».

C’est donc officiel, le van électrique aura lui aussi sa version gavée aux hormones. Une première pour la marque, qui n’avait jusqu’alors jamais commercialisé de Combi ou de Multivan GTI. Pour l’heure malheureusement, aucune information n’a été donnée sur cette version GTX, qui devrait reprendre la batterie de 77 kWh déjà présente dans la gamme et dont la puissance devrait être en hausse par rapport aux 204 chevaux de la version standard et répartie entre les quatre roues. L’autonomie, actuellement affichée à 423 kilomètres devrait alors être légèrement réduite.

Une ID.3 GTX en préparation

Mais ce n’est pas tout, car Volkswagen serait également en train de travailler au développement d’une inédite ID.3 GTX. Une nouvelle version qui s’inspirera fortement du concept ID.X dévoilé en mai 2021, et dont la production avait été confirmée il y a quelques semaines par un porte-parole de la marque à nos confrères d’Auto Express. Il avait affirmé que « pour le restylage de l’ID.3, nous aurons des détails très intéressants, et bien sûr, nous sommes convaincus que nous nous devons de satisfaire les attentes de nos clients qui attendent un peu plus de puissance, et une transmission intégrale ».

Il ne nous reste donc plus qu’à patienter, alors que cette nouvelle version GTX ne devrait pas voir le jour avant l’année prochaine. Elle devrait voir sa puissance augmenter, se rapprochant sans doute des 299 chevaux des ID.4 et ID.5 GTX, grâce entre autres à l’ajout d’un second moteur sur l’essieu avant.

