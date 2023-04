Golf électrique : Volkswagen donne une date et une bribe de fiche technique

Volkswagen commence à nous donner quelques petites informations sur sa future Golf électrique, qui pourrait prendre le nom d'ID. Golf. La compacte devrait reposer sur la nouvelle plateforme SSP, avec une grande autonomie et une charge ultra-rapide. Elle verra le jour à partir de 2028.

Comme tous les constructeurs, ou presque, Volkswagen devra vendre uniquement des voitures électriques en Europe à partir de 2035, conformément à la volonté de Bruxelles. Et ce même si l‘Allemagne avait menacé de voter contre cette mesure, si elle n’obtenait pas gain de cause en ce qui concerne les carburants synthétiques (e-fuel). Ce qu’elle a finalement obtenu.

Une nouvelle Golf

Le constructeur allemand possède déjà une gamme électrique assez bien étoffée, avec l’ID.3 récemment restylée ainsi que les ID.4 et ID.5, sans oublier l’ID. Buzz. Il a également levé le voile sur le concept ID. 2all, qui annonce une compacte abordable sous les 25 000 euros, de même que l’ID.7 lors du dernier CES de Las Vegas. Mais ce n’est pas tout, car d’autres modèles se préparent encore.

S’il se murmurait que la version de série du concept récemment présenté prendrait le nom d’ID. Golf, il semblerait que ce soit finalement pas le cas. En revanche, un tel modèle inspiré de la compacte thermique serait bel et bien en préparation, mais avec une arrivée plus tardive. C’est ce que confirme Thomas Schäfer, l’actel patron de Volkswagen dans une interview accordée au site allemand Automobilwoche.

Ce dernier affirme que la future Volkswagen Golf électrique ne verra pas le jour avant 2028. Une date qui n’a pas été choisie au hasard, mais qui est celle à laquelle la nouvelle plateforme SSP modulaire (Scalable Systems Platform) sera lancée. Le dirigeant annonce que la compacte ne sera pas commercialisée avant, ce qui confirme qu’elle reposera bien sur cette dernière.

Cette base technique, qui a pour but de remplacer la MEB qui commence à prendre de l’âge devait initialement voir le jour en 2025. Sauf que de gros problèmes logiciels ont contraint le groupe Volkswagen à repousser le lancement de cette plateforme. Celle-ci devrait équiper les modèles électriques de toutes les marques du groupe, dont Skoda et Cupra.

Le changement sera énorme, puisque la plateforme SSP passera sur une architecture 800 volts, au lieu de 400 volts pour la MEB. Ce qui permettra d’augmenter drastiquement la puissance de charge, et donc de réduire le temps passé à faire le plein. Par exemple, la Hyundai Ioniq 6 ne réclame que 18 minutes pour passer de 10 à 80 %, contre 30 minutes pour l’ID. Buzz sur le même exercice. Et cela grâce aux 800 volts.

L’autonomie devrait aussi être plus élevée que sur la Volkswagen ID.3 actuelle, grâce à une nouvelle batterie conçue en interne et fabriquée en Europe, dans les usines de Volkswagen. Le premier prix pourrait être plus abordable, grâce à l’utilisation de batteries LFP, comme chez Ford par exemple.

Un Tiguan électrique

La plateforme SSP doit rendre les voitures de la firme allemande plus connectées, afin de leur permettre de devenir des software defined vehicles, qui se caractérisent par l’usage massif de technologies embarquées. Renault travaille aussi sur le sujet avec un premier véhicule de ce type prévu pour 2026, grâce à sa collaboration avec Google.

Dans l’entretien, l’homme d’affaires confirme également que le nom Golf ainsi que le badge GTI ne seront pas abandonnés. Il balaie en revanche de la main la possibilité de voir arriver une nouvelle génération thermique après 2026 ou 2027. Car l’interdiction de la vente de voitures à combustion interne arrivera quelques années plus tard. Le dernier modèle doté d’un moteur classique à arriver dans la gamme sera le prochain T-Roc.

Une version GTI de la Golf électrique pourrait être envisagée, tandis que Volkswagen travaille également au développement d’une variante sportive de l’ID.2 qui portera probablement ce badge. Pour mémoire, les versions hautes performances des modèles actuels se distinguent par le suffixe GTX. On ne sait pas quelle appellation portera le futur ID. Buzz plus dynamique qui est également au programme.

Enfin, Thomas Schäffer laisse entendre que le Tiguan passera aussi à l’électrique, sans confirmer s’il conservera ce nom. C’est en tout cas ce qui semble le plus probable, comme le patron l’avait déjà confirmé à demi-mot. Cette nouvelle version arrivera plus tôt, à partir de 2026, sous la forme d’un SUV électrique, reposant sur la plateforme MEB+.

