La gamme du Volkswagen ID. Buzz va bientôt s’étoffer. Après le lancement de la version de 204 ch avec une batterie de 77 kWh, la firme allemande préparerait une version plus épicée baptisée GTX dotée de 340 ch. Mais est-ce vraiment dans l’esprit de ce modèle ?

À l’heure où nous écrivons ces lignes, le Volkswagen ID. Buzz n’est proposé que sous une seule configuration en France, à savoir une version Pro avec 204 ch et une batterie de 77 kWh lui octroyant une autonomie de 416 km selon le cycle WLTP.

Dans les faits, et comme nous avons pu le constater lors de notre essai, il faudra tabler sur beaucoup moins, surtout si vous êtes amené à voyager régulièrement et rouler sur des axes rapides.

Une gamme qui va bientôt s’élargir

Le Volkswagen ID. Buzz est, contrairement à ce que son gabarit peut nous faire croire, étroitement dérivé de l’ID.3. La plateforme MEB est identique, à ceci près qu’elle est rallongée par rapport à la berline allemande, tandis que le moteur et la batterie sont similaires.

Mais bientôt, la gamme de l’ID. Buzz va s’étoffer. Nous aurons droit à une version avec un empattement plus grand, mais aussi une déclinaison California (autrement dit camping-car) très attendue qui fera écho aux fameux Combi d’antan. Mais, et c’est plus surprenant, Volkswagen prépare une version un peu plus « sportive » de son ID. Buzz.

En effet, d’après nos confrères de chez Autocar, Volkswagen va dévoiler avant la fin de l’année une version GTX non pas de 299 ch comme nous avons pu le voir sur les ID.4 et ID. 5 GTX, mais de 340 ch. Ce ne sera sans doute pas de trop pour mouvoir ce beau bébé de 2,5 tonnes. Il partagera quelques éléments avec la nouvelle Volkswagen ID.7 récemment officialisée par la marque au CES de Las Vegas.

Avec une batterie plus grosse ?

Dans le détail, le futur Volkswagen ID. Buzz GTX embarquera une architecture avec deux moteurs électriques, un sur chaque essieu. Il s’agira donc d’un van doté de quatre roues motrices, contre une simple propulsion pour la version actuellement en vente.

Reste à savoir quelle batterie ce modèle embarquera. Celle de 77 kWh est aujourd’hui la plus grosse employée par la marque, mais dès cette année Volkswagen pourrait présenter un nouvel accumulateur dont la capacité pourrait grimper à 90 kWh. L’information a déjà été à moitié confirmée avec l’autonomie de 700 km annoncée pour l’ID.7, sans pour autant que la marque ait officialisé la capacité de la batterie qui se trouvait dessous.

L’officialisation devrait intervenir d’ici quelques semaines, avec la présentation de la version finale de la nouvelle grande berline allemande 100 % électrique, mais aussi du gros restylage de l’ID.3, qui aura aussi jusqu’à 700 km et qui disposera de la nouvelle plateforme MEB-Evo récemment présentée par le groupe allemand.

Toujours est-il que proposer un modèle « sportif », ou même dynamique tout au plus, pour un van électrique, revêt quelques contradictions. En effet, pour un modèle amené à voyager loin et longtemps, la présence de deux moteurs électriques et davantage de puissance jouera un rôle assez négatif sur l’autonomie, même si la batterie sera, normalement, plus grosse. Une version de 204 ch avec une plus grosse batterie aurait sans doute plus de sens et séduirait davantage les clients.

D’ici 2025, Volkswagen devrait aussi étoffer encore la gamme avec un modèle à empattement long. D’après Kai Gruenitz, le directeur de la R&D chez Volkswagen, cette version sera 25 cm plus longue que le modèle standard et intégrera sept places. Ce modèle aura droit à trois rangées de sièges et les assises pourront être retirées pour augmenter la capacité de chargement, ou même pivoter pour offrir un espace plus convivial.

