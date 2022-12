Volkswagen ID.3 : tout va presque changer en 2023 pour la Golf électrique

La Volkswagen ID.3 a fait sensation lors de son annonce en 2019. C'est la première voiture électrique du groupe VW qui utilise la plate-forme MEB dédiée à l'électrique. Pour 2023, Volkswagen lui offre un lifting.

Peugeot prépare un lifting de la e-208 en 2023, de son côté, Volkswagen fera de même avec l’ID.3. Pour rappel, l’ID 3 a été lancé en 2019, ce n’était pas la première voiture électrique de VW, néanmoins elle était la première à utiliser la nouvelle plateforme dédiée MEB.

Bien que modèle se soit avéré populaire, au début, elle a mal vieilli, et faisait l’objectif de nombreuses critiques concernant les matériaux utilisés, l’intérieur et l’infodivertissement. Voici les premiers croquis du lifting prévu.

Un rafraîchissement léger à l’extérieur

Pour le moment, on ne connaît pas réellement le design de la future ID.3. C’est un rafraîchissement qui est prévu, et Volkswagen a publié plusieurs croquis de ce qu’il a appelé « l’ID 3 de seconde génération ». Attendez-vous à un nouveau pare-chocs, de nouveaux conduits d’air verticaux de chaque côté de la prise d’air centrale et de nouveaux phares LED. Le capot semble également avoir été retravaillé, avec notamment la suppression du panneau noir en bas du pare-brise.

Un intérieur remanié avec un logiciel moderne

L’intérieur paraît faire l’objet d’une refonte plus approfondie, y compris avec un écran tactile d’infodivertissement de 12 pouces qui remplace l’ancien écran de 10 pouces. Cet écran central repose sur un tableau de bord restylé, avec la nouvelle génération de logiciels de VW. Volkswagen promet un infodivertissement plus rapide et capable de recevoir des mises à jour via OTA (Over-The-Air).

Ce nouveau logiciel signifie par ailleurs que l’ID.3 intégrera certaines des fonctions d’assistance à la conduite proposées sur les nouveaux modèles de la gamme ID, y compris un planificateur d’itinéraire, une fonction Traffic Assist, le Park Assist et un système de sauvegarde de profils.

Volkswagen a par ailleurs retravaillé la console centrale pour inclure deux porte-gobelets et affirme avoir amélioré les matériaux utilisés à l’intérieur.

Ce nouveau modèle sera en vente dès mars 2023, quant aux premières livraisons, elles ne sont prévues qu’en fin d’année 2023. Pourquoi pas avant ? Certainement à cause de la crise de semi-conducteurs qui crée un vrai problème d’approvisionnement dans l’automobile.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.