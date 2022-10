Volkswagen ID. Buzz : 7 places, plus d’autonomie et performances boostées pour le van électrique

Déjà lancé en France, le Volkswagen ID. Buzz devrait encore étoffer son catalogue. De nouvelles versions seraient, en effet, au programme, avec plus de performances (GTX) mais également plus d'autonomie, une version rallongée et une version sept places.

C’est sans doute l’une des nouveautés les plus attendues de l’année pour les fans de la marque allemande. Depuis sa révélation officielle en mars dernier, le Volkswagen ID. Buzz continue de faire parler de lui, alors que la firme a dévoilé ses tarifs quelques mois plus tard, en mai. Pour rappel, le combi électrique débute alors à partir de 56 990 euros pour la version destinée aux particuliers, bonus écologique non déduit.

Une version plus sportive

En juillet dernier, le préparateur allemand Irmscher s’attaquait au van électrique, afin de lui offrir une nouvelle version aménagée et surtout plus sportive, avec un look retravaillé. Mais aucune modification n’avait alors été apportée à la motorisation. Cela devrait toutefois changer, alors qu’il se murmure que Volkswagen travaille au lancement d’une déclinaison GTX.

Un traitement dont profite déjà les ID.4 et ID.5 et qui sera donc bientôt appliqué au van, comme le laisse penser une présentation donnée par la division utilitaires de la marque pour ses investisseurs.

L’une des images montrées par Volkswagen confirme qu’une déclinaison à quatre roues motrices sera bien lancée, tandis qu’une autre annonce sans détour l’arrivée de cette version déjà confirmée à demi-mot par un porte-parole de la marque un peu plus tôt dans l’année.

Pour rappel, les ID.4 et ID.5 GTX affichent alors une puissance de 299 chevaux, issus de l’alliance de deux moteurs, soit un sur chaque essieu. L’autonomie devrait quant à elle être en légère baisse sur cette nouvelle déclinaison de l’ID. Buzz, du fait des performances en hausse, alors que celle-ci culmine actuellement à 425 kilomètres pour le van électrique. La batterie de 77 kWh devrait logiquement être reconduite sur cette déclinaison, qui devrait profiter d’un look un peu plus agressif également.

Sept places et plus d’autonomie

Mais ce n’est pas tout, car une autre version devrait également voir le jour, dotée d’un empattement allongé, qui permettrait alors de loger jusqu’à sept personnes à son bord. Ces derniers seraient alors répartis en trois rangées de sièges, avec deux occupants à l’avant, trois au milieu et deux à l’arrière. Le volume de coffre serait alors très fortement réduit, alors qu’il oscille actuellement entre 1 121 et 2 205 litres lorsque la banquette est rabattue.

Selon Motor1, cette version allongée devrait elle aussi profiter de la transmission intégrale et pourrait hériter des 265 chevaux de l’ID.4 Pro 4Motion. Elle devrait également embarquer une batterie de 111 kWh pour une autonomie en hausse. Une version sept places à empattement court (comme l’actuelle version) serait aussi au programme.

Prix et disponibilité

Il faudra toutefois patienter encore un peu pour découvrir ces deux nouvelles versions, alors qu’aucune date de présentation n’a été annoncée par Volkswagen mais certains parlent de 2024. Quoi qu’il en soit, celles-ci devraient afficher un tarif bien plus élevé que la variante standard, alors que Le Moniteur Automobile évoque un ticket d’entrée tournant autour des 70 000 euros pour la version sept places.

