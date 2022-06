Volkswagen ID.4 Pro Performance : une nouvelle version 4MOTION avec plus de puissance

Deux ans après sa présentation, la Volkswagen ID.4 enrichit son catalogue d'une nouvelle variante dotée d'une transmission intégrale : la ID.4 Pro 4 MOTION

C’est en septembre 2020 que fut officiellement révélée la Volkswagen ID.4, une compacte 100 % électrique venant épauler l’ID.3 dans la gamme branchée de la marque de Wolfsburg. Une nouvelle venue reposant sur une plateforme MEB désormais bien connue, équipant la plupart des modèles électriques du groupe allemand, du Skoda Enyaq iV à l’Audi Q4 e-tron, en passant par la Cupra Born.

Depuis son lancement, la gamme s’est alors étoffée d’une inédite version GTX, une déclinaison bien plus dynamique, forte de 299 chevaux, contre 204 équidés pour l’ID.4 Pro Performance coiffant jusqu’alors la gamme. Mais si plusieurs variantes sont effectivement proposées au sein du catalogue, la plupart, hormis la plus sportive sont en propulsion uniquement. Mais cela vient de changer.

Une nouvelle variante intermédiaire

En effet, dans un communiqué, Volkswagen annonce l’arrivée d’une toute nouvelle déclinaison de sa compacte électrique, baptisée ID.4 Pro 4MOTION. Se calant entre la version Pro Performance et la GTX, cette nouvelle venue dans la gamme se distingue notamment par sa transmission intégrale. Une architecture rendue possible par l’ajout d’un second moteur électrique (de type asynchrone pour la puissance immédiate) de 80 kW sur l’essieu avant, tandis que le principal (de type synchrone à aimants permanents pour l’efficacité), fort de 150 kW est installé à l’arrière.

Cette variante inédite de la compacte branchée profite également d’une petite montée en puissance, alors qu’elle affiche désormais pas moins de 265 chevaux avec ses deux moteurs. Cela joue ainsi sur les performances, alors que le 0 à 100 km/h est réalisé 6,9 secondes, contre 8,5 secondes pour la Pro Performance. À noter que la capacité de remorquage est améliorée de 200 kilos, l’ID.4 Pro 4MOTION pouvant dorénavant tracter jusqu’à 1,4 tonne. La vitesse est limitée à 180 km/h, comme sur la version GTX.

Autonomie en légère hausse

Cette nouvelle version est toujours équipée de la batterie de 77 kWh, qui lui permet alors de pouvoir parcourir jusqu’à 517 km selon le cycle WLTP. Une valeur en légère hausse par rapport à la Pro Performance, qui affiche quant à elle une autonomie de 511 km. C’est aussi nettement plus que la GTX, qui peut quant à elle parcourir 478 km. Comme pour le reste de la gamme, la puissance de charge reste limitée à 135 kW, permettant de remplir la batterie de 5 à 80 % en 36 minutes.

Si la date de lancement de cette nouvelle version n’a pas encore été annoncée par la firme germanique, la Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION est d’ores et déjà disponible en précommande en Allemagne. Elle est alors affichée à partir de 49 020 €, un prix qui pourra évidemment varier pour la France, en raison des différentes taxes.

