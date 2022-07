Volkswagen ID. Buzz : une version van aménagé et sportive déjà au programme

Quelques mois après sa révélation, le Volkswagen ID. Buzz s'offre une transformation sportive mais sans oublier l'aspect camping !

Cela fait déjà quelques mois que le Volkswagen ID. Buzz a été officiellement révélé dans sa version définitive, après avoir été montré sous la forme d’un concept en 2017 à l’occasion du salon de Detroit. Un descendant direct du célèbre Combi, qui se distingue néanmoins par sa motorisation 100 % électrique, lui permettant d’intégrer la famille ID.

À peine révélé, et alors que les livraisons n’ont même pas encore commencé puisqu’elles sont prévues pour le mois d’octobre prochain, un préparateur allemand a déjà décidé de s’y attaquer. Il s’agit d’Irmscher, d’ordinaire plutôt spécialisé dans les modèles Opel.

Un look plus agressif

La firme germanique a cette fois-ci jeté son dévolu sur le van électrique, et a décidé de le transformer afin de le rendre bien plus agressif en attendant la version GTX qui devrait arriver un peu plus tard. Révélée par nos confrères allemands du site Autobild, cette variante revue par le préparateur allemand se distingue de la version standard par de nombreuses modifications.

Celles-ci portent particulièrement sur le style extérieur, puisque les équipes lui ont notamment offert un nouveau bouclier bien plus agressif, inspiré de celui des ID.4 et ID.5 en version GTX. Des jupes latérales ont également été ajoutées, tandis que la suspension a été rabaissée de 30 millimètres. L’arrière a également été retravaillé, tandis que le van électrique s’offre une nouvelle teinte de carrosserie bi-ton. Des jantes de 19 ou 20 pouces complètent l’ensemble.

Une insolite version camping-car

Si l’entreprise n’a pas touché à la motorisation électrique, forte de 204 chevaux, il s’est en revanche attaqué à l’intérieur. Et pas qu’un peu, puisqu’Irmscher propose un kit baptisé « i-Box », permettant d’aménager l’ID.Buzz en van aménagé. Cette transformation, qui démarre à 3 000 € en plus du prix du véhicule comprend alors un lit, un évier et une petite cuisine avec un frigo. Le tout peut alors être installé ou démonté en seulement 10 minutes.

Sachez qu’il faut compter 3 450 € pour la seule transformation esthétique et 2 250 € pour les jantes. Rien n’a été dit sur l’autonomie maximale une fois tout le kit installé, celui-ci pourrait avoir un impact non négligeable sur la consommation en raison du poids supplémentaire. Pour rappel, le Volkswagen ID. Buzz peut parcourir jusqu’à 400 kilomètres grâce à sa batterie de 77 kWh utiles.

