Volkswagen va transformer en profondeur ses voitures électriques pour faire face à la crise : voici ce que l’on sait

Alors qu’il traverse d’importantes difficultés, Volkswagen a pour projet de revoir en profondeur sa gamme actuelle de voitures électriques. À partir de 2026, elles bénéficieront d’un nouveau look mais également d’améliorations techniques, avant l’arrivée de la plateforme SSP, qui a pris énormément de retard dans son développement.

Crédit : Volkswagen

Le marché automobile n’est pas à la fête en Europe, et c’est tout particulièrement le cas de celui de la voiture électrique. Selon les derniers chiffres, ce segment est en baisse de 1,7 % depuis le début de l’année par rapport à la même période, dans tous les pays du Vieux Continent. Et ce même s’ils ne sont pas tous logés à la même enseigne.

De nouvelles mesures pour redresser la barre

Tous les constructeurs ne subissent pas non plus les mêmes difficultés, et certains sont plus touchés que d’autres. C’est par exemple tout particulièrement le cas de Volkswagen, qui traverse une zone de très fortes turbulences, et ce depuis un petit bout de temps déjà. Ses ventes sont en chute libre, de même que ses résultats, ce qui a poussé l’entreprise à prendre des décisions radicales dans le cadre d’un vaste plan d’économies. Et ce n’est pas terminé pour la firme de Wolfsburg.

Volkswagen ID.3

Car si cette dernière peine à vendre ses voitures électriques, elle va pourtant devoir accélérer sur ce point, alors que la vente de modèles thermiques sera de toute façon interdite en Europe à partir de 2035. Mais comment le constructeur va-t-il faire ? Justement, ce dernier nous donne quelques informations par l’intermédiaire de Kai Grünitz, son directeur de la recherche et du développement. Interrogé par les journalistes du site britannique Autocar, celui-ci nous dévoile quelques plans de la marque pour espérer survivre et relancer ses ventes.

Car pour l’heure, Volkswagen reste très loin derrière les deux leaders du marché de la voiture électrique, à savoir Tesla et BYD. Un vaste programme est donc prévu, avec notamment une vaste refonte du style des voitures de la gamme ID actuelle, devrait avoir lieu à partir de 2026. Le porte-parole de la marque annonce un tout nouveau look, qui « revient à nos origines ». Selon le directeur du design, Andreas Mindt, les futures autos électriques du constructeur s’inspireront du concept ID.2all.

La Volkswagen ID. 2All, préfigurant l’ID.2 de série

En fait, nous devrions notamment retrouver quelques éléments inspirés de la Golf, qui reste le modèle phare de la marque allemande. Mais pour l’heure, aucune autre information supplémentaire n’a été communiquée par Volkswagen, qui va inaugurer cette nouvelle ère avec le lancement de la version de série de l’ID.2. Nous devrions ensuite retrouver des éléments du style de la compacte électrique sur tous les autres modèles de la gamme qui sortiront au cours des prochaines années.

Quelle plateforme ?

Avec cette nouvelle stratégie stylistique, le patron de Volkswagen, Thomas Schäfer veut faire de Volkswagen, « une marque aimée » à nouveau. Mais cela ne passera pas seulement par le design, puisque de nombreux aspects techniques seront également retravaillés et améliorés sur les prochaines voitures électriques du constructeur allemand, avec une « amélioration des coûts des batteries et des performances globales, ainsi que de nouvelles fonctionnalités ».

La plateforme MEB du groupe Volkswagen

Reste à connaître la plateforme sur laquelle elles reposeront. Actuellement basées sur la MEB, elles pourraient bénéficier de la mise à jour de cette dernière (la MEB+), même si nous avons récemment appris que cette amélioration serait finalement menacée par la politique de réduction des coûts et pourrait ne pas voir le jour.

Cette dernière, qui aurait permis de prolonger la carrière des ID.4 et ID.5, pourrait alors être remplacée par la plateforme SSP. Le souci, c’est que cette dernière a pris énormément de retard, en raison des difficultés liées à la filiale Cariad du groupe, en charge de son développement. Une situation qui a d’ailleurs contribué aux difficultés actuelles du constructeur. Mais cela devrait bientôt être de l’histoire ancienne.

Et cela notamment grâce à l’aide du constructeur américain Rivian, avec lequel Volkswagen vient de s’associer. La firme allemande a en effet investi plus de cinq milliards de dollars dans la firme basée dans le Michigan, qui apportera son expertise sur la plateforme dédiée aux voitures électriques, mais aussi sur l’infodivertissement. Tout ce que Cariad devait initialement faire au départ, et qui pourrait donc raccourcir la durée de développement de cette plateforme SSP.