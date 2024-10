La voiture la plus vendue en Europe en septembre est une voiture électrique : de quoi espérer une belle fin d’année ?

Avec plus de 28 000 exemplaires vendus en Europe au mois de septembre, la Tesla Model Y est devenu la voiture la plus vendue du continent, toutes énergies confondues. Cependant, tout n’est pas rose pour le SUV électrique, d’autant plus que la concurrence devient de plus en plus rude.

Tesla Model Y

On le sait, le marché de la voiture électrique n’est pas vraiment au beau fixe en Europe depuis le début de l’année 2024. Et pour cause, les ventes stagnent, et ce pour simple et bonne raison.

Tesla encore et toujours au sommet

Il s’agit sans surprise d’un souci financier, de nombreux automobilistes estimant que les auto zéro-émission (à l’échappement) sont encore trop chères. Et ce malgré les baisses de prix, même si une récente étude montrait que le tarif de quelques modèles a tendance à augmenter au fil des années. En fait, c’est surtout la suppression du bonus dans certains pays (notamment l’Allemagne), et sa baisse en France, qui a eu pour effet de faire ralentir les immatriculations. Une tendance qui semble se poursuivre.

C’est ce que confirme le spécialiste des données automobiles, Jato, qui vient de publier son bilan pour le mois de septembre 2024. On y apprend que, si les ventes de voitures électriques ont augmenté de 14 % par rapport au même mois en 2023, elles restent tout de même en baisse de 3 % sur l’ensemble de 2024 en comparaison avec l’an dernier.

Dans le détail, ce sont 212 197 nouvelles voitures électriques qui ont été vendues le mois dernier sur l’ensemble du Vieux Continent. Une bonne nouvelle selon l’analyste Felipe Munoz, qui explique : « il est difficile de dire avec certitude si les véhicules électriques continueront sur cette trajectoire positive, mais l’augmentation mensuelle des immatriculations est une bonne nouvelle, d’autant plus que les consommateurs ont encore des réserves quant à l’adoption des voitures électriques ».

En regardant plus globalement le marché européen, ce sont 11 119 320 voitures qui ont été écoulées en septembre, toutes motorisations confondues. Un chiffre en baisse de 3 % par rapport à l’année précédente. Mais revenons à l’électrique. Quels sont les modèles qui ont rencontré le plus grand succès ?

Sans grande surprise, c’est encore une fois la Tesla Model Y qui se place sur la plus haute marche du podium, avec pas moins de 28 876 unités. Il arrive même à devenir la voiture la plus vendue en septembre, toutes énergies confondues, dépassant assez largement la deuxième meilleure vente, la Renault Clio (20 708 ventes).

Une arrivée en force pour la Volkswagen ID.7

Le SUV électrique, qui pourrait être renouvelé de manière imminente et qui vient de s’offrir une nouvelle version sept places domine une fois encore le marché européen. Et ce même si ses immatriculations ont tout de même chuté de 1 % par rapport au mois de septembre 2023, et même de 22 % depuis le début de l’année avec 154 300 ventes. Une baisse qui peut sans doute s’expliquer par la concurrence de plus en plus rude, notamment de la part des constructeurs chinois. En revanche, la Model 3 cartonne quant à elle, avec des ventes en hausse de 314 % pour atteindre les 14 965 exemplaires.

Elle est suivie par le Skoda Enyaq du haut de ses 9 503 unités, qui devance quant à lui le Volvo EX30, que nous avions pu essayer. Volkswagen semble remonter la pente, puisque l’on retrouve ensuite l’ID.4 avec 7 016 unités. Mais la grande surprise est l’arrivée de l’ID.7 dans le classement, puisque 5 473 exemplaires ont été vendus. Une belle performance pour la berline électrique, qui bénéficie actuellement d’une alléchante promotion en France.

Tesla Model 3 // Source : Tesla

Juste après, c’est l’ID.3 qui cartonne aussi, puisque pas moins de 5 097 d’entre elles ont été écoulées en septembre. Viennent ensuite les BMW iX1, Mercedes EQA et Audi Q4 e-tron qui s’en sortent aussi très bien. En revanche, on note l’absence des marques chinoises dans ce top 10, même si la MG 4 le rate de peu avec 4 240 ventes. Peut-être que la fin du malus pour les autos venues de l’Empire du Milieu a eu un effet, alors que la hausse des droits de douane n’a pas encore impacté la compacte, en raison du stock important déjà constitué par le constructeur.

Le classement des ventes électriques en Europe en septembre 2024

Modèle Immatriculations Tesla Model Y 28 876 Tesla Model 3 14 965 Skoda Enyaq 9 503 Volvo EX30 7 266 Volkswagen ID.4 7 016 Volkswagen ID.7 5 473 Volkswagen ID.3 5 097 BMW iX1 5 062 Mercedes EQA 5 008 Audi Q4 e-tron 4 738