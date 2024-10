15 300 € de moins : Volkswagen rend sa voiture électrique à grande autonomie bien plus intéressante

Volkswagen propose une belle ristourne sur son ID.7, sa grande voiture électrique. Elle démarre désormais à partir de 41 840 euros avec une autonomie et un équipement conséquents. Voici ce qu’il faut savoir de cette alléchante promotion.

Volkswagen fait partie des constructeurs européens qui possèdent l’une des gammes de voitures électriques les plus étoffées. Et pour cause, la firme propose des modèles allant de l’ID.3 à l’ID. Buzz, que nous avons essayé en version GTX.

Une belle remise pour la berline

Les clients ont donc le choix entre des compactes, des SUV et même des berlines. Car le constructeur allemand a également lancé son ID.7 l’an dernier, qui a pour but de succéder aux Passat et Arteon thermiques. Le but : accompagner les clients dans la transition de Volkswagen vers le tout électrique, d’ici à 2035 au plus tard. Rivalisant avec la Tesla Model 3, la berline allemande n’est cependant pas vraiment donnée.

Pour aller plus loin

Essai de la Volkswagen ID.7, la voiture électrique qui veut éclipser les SUV avec son autonomie XXL

En effet, elle démarre en temps normal à partir de 59 990 euros, contre 39 990 euros pour l’Américaine. Un sacré écart, qui la prive en plus du bonus écologique, uniquement réservé aux voitures électriques situées sous la barre des 47 000 euros. Mais voilà que les choses ont changé pour la Volkswagen ID.7, alors que le constructeur a du mal à vendre ses modèles zéro-émission (à l’échappement). Sur son site, on découvre qu’il propose une belle remise sur sa berline depuis quelques jours.

Désormais, il est possible de s’offrir un exemplaire pour seulement 45 840 euros, ce qui correspond à une ristourne plus que généreuse de 11 300 euros. Un beau cadeau pour les clients, qui n’arrive pas seul. Car avec ce nouveau tarif, la berline électrique est désormais aussi éligible au bonus écologique de 4 000 euros, ce qui fait passer son ticket d’entrée à seulement 41 840 euros.

Et il vaudra mieux ne pas tarder, puisque le gouvernement prévoirait de donner un coup de rabot à cette aide à l’achat, qui devrait passer à seulement 3 000 euros l’an prochain. Autant d’arguments qui devraient inciter les automobilistes à réfléchir et à s’intéresser à cette remise, qui rend l’ID.7 relativement abordable.

Une dotation généreuse

La bonne nouvelle, c’est que la finition « Life Max », très bien équipée, est retenue pour cette promotion. Ceux qui opteront pour la version d’entrée de gamme sous les 45 000 euros auront le droit à l’écran tactile de 15 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, mais aussi à la conduite semi-autonome Travel Assist, comprenant les dépassements assistés, ou encore aux projecteurs matriciels ou aux caméras 360°.

Niveau moteur et batterie, nous retrouvons le bloc de 286 chevaux et 545 Nm de couple, lui permettant de réaliser le 0 à 100 km/h en 6,5 secondes. La berline embarque une batterie de 77 kWh, qui offre une autonomie maximale de 618 kilomètres selon le cycle d’homologation européen WLTP.

Crédit : Volkswagen

La recharge s’effectue quant à elle de 10 à 80 % en 28 minutes sur une borne rapide en courant continu de 175 kW. Malheureusement, ceux qui voudront plutôt jeter leur dévolu sur le break Tourer, que nous avons récemment essayé, seront déçus, car cette dernière n’est pas éligible à la remise pour le moment. Mais il n’est pas exclu que cela finisse par changer dans les prochains mois.

Reste que ce généreux rabais rend l’ID.7 bien plus attrayante. Ses 618 km d’autonomie pour 41 840 euros l’intercalent efficacement dans la gamme de la Tesla Model 3, pourtant plus compacte. La version Propulsion propose 513 km WLTP pour 39 990 euros et la Grande Autonomie Propulsion avance certes 702 km WLTP, mais pour 44 990 euros. Bref, un repositionnement stratégique, qui, on l’espère, durera dans le temps.