L’arrivée du nouveau Tesla Model Y serait imminente : voici tout ce qu’on sait à son sujet

Plusieurs sources affirment que la production du nouveau Tesla Model Y aurait débuté aujourd’hui, 22 octobre 2024, dans la Gigafactory de Shanghai. Voici ce qu’on sait de cette nouvelle version de la voiture électrique la plus vendue au monde.

Illustration du Tesla Model Y Juniper // Source : Sugar Design

Lancé en 2020, le Tesla Model Y a réussi l’exploit de devenir la voiture la plus vendue au monde en 2023, toute énergie confondue. Une première pour une voiture électrique, mais 2024 est un peu plus compliquée, avec des ventes en berne.

Tesla a certes réagi en offrant de nouvelles versions à son SUV électrique, comme une proposant 600 km d’autonomie ou une toute récente version 7 places en Europe, mais les nouveautés manquent. Bonne nouvelle : la production de sa grosse mise à jour, baptisée Juniper en interne, aurait débuté dès aujourd’hui, 22 octobre 2024, dans l’usine Tesla de Shanghai.

Une production test

D’abord annoncée par un blogueur chinois réputé et repris par Numerama, ce début de production a également été rapporté par CarNewsChina, citant des sources internes. Le faisceau de preuves s’accumule donc.

La Gigafactory de Shanghai // Source : Tesla

Voici ce qu’on sait : dès à présent, les appareils électroniques sont interdits dans l’enceinte de l’usine, qui tourne presque à l’arrêt avec 12 véhicules produits par jour (contre 2 Tesla par minute en temps normal). Voilà qui semble indiquer le début des productions test, visant à finaliser le développement des nouvelles machines et processus demandés par la version mise à jour du Model Y.

La production devrait monter en cadence jusqu’au rythme de grande série fin novembre, toujours d’après CarNewsChina. De quoi espérer voir ces Model Y « 2.0 » sur nos rues début 2025, corroborant donc les annonces d’Elon Musk, qui assurait que son SUV fétiche ne serait pas amélioré en 2024. Mais à quoi peut-on s’attendre ?

Des indices et des suppositions

À vrai dire, Tesla garde jalousement le secret sur les améliorations qu’elle compte apporter au Model Y. Quelques prototypes soigneusement bâchés ont été photographiés, mais difficile de voir ce qui se cache dessous.

Source : Reddit

Le Model Y « Juniper » devrait tout de même bénéficier des grandes améliorations reçues par la Model 3, qui avait bénéficié du traitement en 2023. Sa carrosserie était alors devenue plus aérodynamique, tandis que les matériaux de l’habitacle avaient progressé, de même que le confort et l’insonorisation. Les commodos, eux, avaient disparu du volant.

Voilà qui devrait se retrouver sur ce « nouveau » Model Y, même si des rumeurs bruissent concernant une inédite batterie de 95 kWh, ce qui ferait miroiter les 700 km d’autonomie en une charge. D’autres font état d’une version six places, parfois même de versions plus abordables et rallongées… Bref, difficile de s’y retrouver. Rendez-vous dans les prochaines semaines, donc, pour tirer toutes ces informations au clair.