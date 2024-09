Nouvelle Tesla Model Y à six ou sept places : on ne sait plus qui croire

Aujourd’hui, c’est une nouvelle version de son populaire Model Y qui fait l’objet de toutes les spéculations. Six places au lieu de cinq ? Ou bien sept ? Production en Chine ? Démenti catégorique ?

Les rumeurs vont bon train. La dernière en date concerne le Tesla Model Y et une supposée version à six places. Mais entre les affirmations de Reuters et le démenti de Tesla Chine, qui croire ?

Ce qui rend cette histoire encore plus intrigante, c’est qu’il y a à peine une semaine, une autre rumeur circulait déjà.

Celle-ci faisait état d’un Model Y à 7 places, potentiellement destiné au marché européen. Tesla n’avait alors pas réagi. Mais voilà que l’entreprise sort de son silence pour démentir spécifiquement l’information sur un modèle à 6 places.

Une annonce qui fait du bruit

Tout a commencé lorsque Reuters, agence de presse réputée, a lâché une exclusivité selon eux : Tesla prévoirait de lancer la production d’un Model Y à six places en Chine d’ici la fin 2025.

Selon les sources de Reuters, Tesla aurait demandé à ses fournisseurs de se préparer à une augmentation significative de la production du Model Y dans son usine de Shanghai. On parle même d’une croissance à deux chiffres.

Mais attendez, ce n’est pas tout ! L’article mentionne également que ce nouveau modèle, initialement prévu pour 2024, serait finalement repoussé à 2025.

Le démenti catégorique de Tesla Chine

Alors que la nouvelle commençait à faire le tour du web, Tesla Chine a rapidement réagi. En réponse à Jiemian News, un média chinois, la branche locale du constructeur a lâché un « Fake news » sans équivoque.

D’un côté, nous avons une agence de presse respectée qui affirme tenir ses infos de sources proches du dossier. De l’autre, un démenti catégorique de l’entreprise concernée. Qui croire dans cette histoire ?

La succession rapide de rumeurs — d’abord sur un modèle à 7 places, puis à 6 places — et la réaction sélective de Tesla soulèvent de nombreuses questions. S’agit-il d’une stratégie de communication élaborée pour maintenir l’attention du public et des médias ? Ou Tesla teste-il réellement différentes configurations pour son futur Model Y ?

Tesla propose déjà un Model Y à sept places aux États-Unis. Alors pourquoi tant d’excitation autour d’une version six places ? C’est là que ça devient intéressant. Surtout que la troisième rangée du Model Y américain serait « à peine assez grande pour un gros chien« . Une configuration à six places permettrait d’offrir plus d’espace aux passagers, un argument de poids sur le marché chinois où le confort des places arrière est crucial.

Si Tesla dément l’info, cela veut-il dire que le constructeur se satisfait de son modèle actuel ? Ou est-ce une manière de garder le secret sur un projet en développement ?