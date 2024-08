Tesla pourrait lancer deux nouvelles Model Y « abordables » dans les prochains mois

Selon les dernières rumeurs en provenance de Chine, Tesla s’apprêterait à officialiser deux nouvelles Model Y. La première serait la nouvelle version restylée de l’actuelle Model Y. La seconde serait une version spéciale, dotée de 7 places, et qui pourrait être plus grande. On fait le point.

Rendu d’une Tesla Model Y (Juniper) par Sugar Design

Le 10 octobre prochain, Elon Musk devrait lever le voile sur les futures voitures électriques Tesla. On s’attend à l’annonce d’une Tesla Model 2, mais il est aussi possible que la nouvelle Tesla Model Y restylée, connue sous le nom de code Juniper, soit révélé au grand public.

Une « nouvelle » Tesla Model Y pour octobre 2024 ?

Jeudi 29 août en début de journée, le média chinois NBD annonçait que Tesla avait lancé la production d’une Model Y dotée de 7 places dans son usine de Shanghai. L’objectif : livrer les premiers exemplaires de cette version en octobre 2024. Précisons que l’actuelle Tesla Model Y est déjà vendue avec 7 places, mais uniquement aux États-Unis.

Selon cette même rumeur, la version 7 places de la Tesla Model Y serait homologuée en Europe, ce qui laisse envisager une commercialisation sur le Vieux Continent également. La grande question est de savoir s’il s’agit de l’actuelle Model Y, ou de la version restylée, Juniper, qui est attendue dans les prochains mois.

Selon toute vraisemblance, il s’agirait de l’actuelle Model Y. Et nos confrères du site CarNewsChina ont eu la confirmation que Tesla n’avait pas démarré la production de la Model Y 7 places en Chine.

Deux nouvelles Model Y pour 2025 ?

Quelques heures plus tard, c’est au tour du média chinois LatePost de relayer une nouvelle information. Selon cette dernière, Tesla prévoirait de lancer trois nouvelles voitures électriques en 2025. Une voiture compacte, bicorps, abordable, qu’on appellera Tesla Model 2. Mais aussi et surtout deux nouvelles Tesla Model Y.

On aurait bien le droit à la nouvelle Tesla Model Y restylée, dénommée Juniper. Sa production démarrerait à Shanghai dans les prochains mois pour des livraisons effectives dès le premier trimestre 2025. Ce qui correspond aux informations d’Elon Musk selon lesquelles la nouvelle Model Y n’arrivera pas en 2024.

Mais surtout, le média local nous apprend que Tesla commercialiserait une autre Model Y, plus tard en 2025, dotée de sept places. Celle-ci arriverait au cours du quatrième trimestre 2025. Cette version spéciale serait différente de la Model Y à 7 places vendues aux États-Unis.

Le 3ème rang de l’actuelle Model Y vendue aux USA

Selon certaines rumeurs, il pourrait même s’agir d’une version réservée à la Chine, avec un empattement plus long, pour que la troisième rangée soit vraiment utilisable au quotidien. Les deux sièges du fond de l’actuelle Model Y 7 places vendues aux États-Unis sont en effet vraiment étriqués et plutôt réservés à des enfants en bas-âge.

L’objectif pour Tesla serait de venir concurrencer les SUV à 6 et 7 places vendues aussi bien en Chine qu’aux États-Unis, sans être obligé d’acheter le Model X, qui dépasse les 100 000 euros. La nouvelle Model Y à 7 places serait bien plus abordable. On peut s’attendre à un tarif autour des 50 000 euros.

Difficile de faire la part des choses entre ces deux rumeurs en provenance de Chine. Est-ce que Tesla va commercialiser une Model Y de génération actuelle en 7 places en attendant le restylage de 2025 ? Ou est-ce que la première rumeur faisait en fait référence à la future Model Y restylée ?

Rendu 3D d’une Tesla Model 2, réalisé par IA

Rendez-vous le 10 octobre prochain pour en savoir plus, en espérant qu’Elon Musk lève le voile sur toutes les voitures électriques Tesla à venir en 2025. Et notamment la Tesla Model 2, qui serait en fait basée sur la future Model Y comme nous le relations dans un autre papier.

Dans tous les cas, il est clair que Tesla prévoit de lancer « plusieurs voitures électriques abordables » dans les prochains mois comme l’annonçait Elon Musk. Mais elles seront moins révolutionnaires et moins abordables que prévue, à cause de l’utilisation des lignes de production actuelles, qui ne permettent pas de réduire autant les coûts que prévu par Tesla.