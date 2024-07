Tesla repousse l’annonce de sa prochaine voiture électrique : voici la nouvelle date et les raisons de ce choix

Attendue pour le 8 août prochain, la révélation du Robotaxi de Tesla aura finalement lieu le 10 octobre, puisque le véhicule n’est pas encore tout à fait prêt. Mais ce n’est pas tout, car Elon Musk annonce qu’une surprise serait également prévue lors de cet évènement très attendu.

Alors que Tesla traverse une situation un peu délicate depuis quelques mois, avec une forte chute de ses ventes en Europe, pas question pour le constructeur de se démonter. Ce dernier continue à travailler au développement de son catalogue.

Une présentation reportée

Si le projet de Model 2 à moins de 25 000 dollars a finalement été reporté, le constructeur américain continue tout de même de travailler sur un autre modèle. Il s’agit du Robotaxi, évoqué depuis un petit bout de temps maintenant et qui est également connu sous le nom de Cybercab. Sa révélation officielle devait d’ailleurs avoir lieu très bientôt, puisqu’Elon Musk évoquait la date du 8 août prochain. Mais cette dernière a finalement été reportée.

Quelques semaines plus tôt, l’homme d’affaires indiquait en effet avoir demandé à ses équipes de procéder à quelques modifications au niveau de la face avant du véhicule. Des changements qui prennent plus de temps que prévu : le dirigeant avait alors laissé entendre que la présentation pourrait être reportée. Et bien ce sera bel et bien le cas. Et on connaît même la nouvelle date, comme l’annonce le site américain Electrek. Le rendez-vous est désormais donné le 10 octobre prochain.

Pas moins de deux mois de retard pour la révélation officielle de ce nouveau véhicule, qui pourrait bien ne pas être le seul à créer l’évènement pour l’occasion. En effet, Elon Musk a également laissé entendre qu’il pourrait y avoir « autre chose » durant cette cérémonie, sans toutefois nous en dire plus pour le moment. S’agirait-il finalement de la Model 2 ? Rien ne permet de le dire, puisque la berline électrique à bas prix a été mise de côté.

Le constructeur serait actuellement en train de revenir sur sa décision de licencier de nombreux salariés et chercherait à embaucher. Signe d’une amélioration pour la marque, et du retour de ce projet abandonné temporairement ? Il faudra encore faire preuve de patience avant d’en savoir plus. En attendant, tous les regards sont donc tournés vers le Robotaxi.

Un modèle très prometteur

Le report de la date de révélation de la voiture a été demandé par Elon Musk afin d’avoir plus de temps pour fabriquer plusieurs prototypes, mais pour l’heure, les informations sur le véhicule restent encore assez rares. À vrai dire, pas un mot n’a encore été dit sur la fiche technique de cette auto, qui embarquera bien évidemment une motorisation 100 % électrique, mais dont la puissance reste inconnue. Même chose pour l’autonomie, puisque le Cybercab pourrait reprendre les cellules 4680 développées par Tesla.

Une chose est sûre, le taxi électrique prendra la forme d’un coupé deux places, ce qui peut sembler plutôt étonnant. Mais nous avions déjà vu brièvement son poste de conduite ainsi que sa silhouette dans une vidéo qui avait été publiée par le constructeur lui-même au mois de mai dernier. L’occasion de voir également que le véhicule ne possède pas de volant, logique puisqu’il sera équipé d’un système de conduite autonome particulièrement avancé. Reste à savoir si ce dernier pourra être utilisé sur route ouverte dès son lancement.

Pourrait-il faire l’impasse sur les rétroviseurs, comme le prototype de Tesla Model 3 qui avait été récemment aperçu aux États-Unis ? Cela n’est évidemment pas à exclure, mais rien n’a encore été confirmé à ce sujet non plus.