Mauvaise nouvelle pour la future voiture électrique de Tesla ? Cette information laisse planer le doute

Selon le très sérieux média américain Bloomberg, Tesla aurait repoussé l'annonce de sa future voiture électrique, le Robotaxi, ou Cybercab, en octobre 2024. Officiellement, cet évènement doit se tenir le 8 août prochain.

L’annonce du Tesla Robotaxi, aussi appelée Cybercab, est attendu de longue date. Cette voiture électrique, qui devrait être basée sur la future Model 2 à 25 000 dollars, pourrait bien révolutionner le secteur. Elon Musk a récemment annoncé que la voiture serait dévoilée le 8 août prochain. Une date évoquée sur X (ex-Twitter) pour faire taire les rumeurs selon lesquelles la Tesla Model 2 était abandonnée.

Finalement, la prise de parole d’Elon Musk a renforcé le doute, puisque le milliardaire parle du Tesla Robotaxi. Une voiture électrique censée être 100 % autonome, sans volant ni pédales.

2 mois de retard pour Tesla ?

Mais selon le média américain Bloomberg, l’annonce du 8 août aurait été purement et simplement annulée. À la place, l’évènement serait décalé au mois d’octobre 2024. La raison ? Selon des sources proches du dossier, relayées par les journalistes, il s’agirait de « permettre aux équipes travaillant sur le projet d’avoir plus de temps pour construire des prototypes supplémentaires« . Le retard aurait été communiqué en interne chez Tesla.

Dit autrement, le Tesla Robotaxi aurait du retard, et il ne serait pas prêt pour être dévoilé au grand public dès le 8 août prochain. L’information n’est pas encore officielle et il faudra donc attendre quelques heures ou quelques jours avant d’en savoir plus.

Mais cela ne serait pas trop étonnant, car Elon Musk a dû mal à tenir les promesses et surtout les dates qu’il fixe à ses équipes. Il est d’ailleurs fortement possible que la date du 8 août ait été donné arbitrairement par le patron de Tesla publiquement, avant d’en discuter avec ses équipes en interne.