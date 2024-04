Pourquoi Tesla aurait annulé sa Model 2, la voiture électrique à 25 000 dollars

Selon le très sérieux Reuters, Tesla aurait tout simplement annulé purement et simplement le Model 2, la voiture électrique à moins de 25 000 dollars. Mais tout n'est pas encore très clair, comme le laisse supposer un message sur X (ex-Twitter) d'Elon Musk.

Comme le relaient nos collègues de Numerama, Tesla aurait abandonné le projet d’une voiture électrique abordable, à moins de 25 000 dollars. La fameuse (mais hypothétique) Tesla Model 2. Une information qui nous vient tout droit de Reuters, qui cite des employés anonymes du constructeur américain. Le média aurait aussi pu accéder à des emails internes à Tesla.

La Tesla Model 2 devient le Robotaxi

Dans ses échanges, on pourrait lire que Tesla abandonnerait la voiture électrique abordable, pour se focaliser sur le Robotaxi. Il s’agit d’une voiture électrique 100 % autonome, permettant d’amener les passagers d’un point A à un point B sans aucune intervention humaine sur le volant ou les pédales.

Est-ce que cette information est véridique ? Pour le moment, Tesla se refuse à commenter cette rumeur. Sur X (ex-Twitter), Elon Musk a posté un message indiquant « Reuters est en train de mourir » avec des chiffres d’audience du média en baisse. Mais surtout, il a commenté le message d’un investisseur, qui a tenté une analyse de la situation.

Elon Musk prend la parole (ou presque)

La réponse d’Elon Musk, un simple émoji oeils (👀) a de quoi poser plus de questions que d’apporter de réponses. En substance, l’investisseur pense que Tesla et Elon Musk seraient tellement enchantés par les performances de conduite autonome du FSD (Full Self-Driving) qu’ils auraient laissé tomber la Model 2 qui se conduit de manière plus conventionnelle.

À la place, on aurait donc une seule voiture électrique, le Robotaxi, qui se conduit tout seul. Mais les deux voitures électriques devaient partager la même plateforme, afin de réduire les coûts.

Il est donc possible que Tesla commercialise bien une voiture électrique à 25 000 dollars. Mais il ne s’agirait pas d’une voiture électrique classique. On aurait à la place une voiture autonome. Ou une voiture qui a la capacité d’être autonome avec une option à plusieurs milliers de dollars ? Comme c’est actuellement le cas avec le Full Self-Driving.

Il faudra désormais attendre une prise de parole de la part de Tesla ou d’Elon Musk pour en savoir plus. D’autant plus que la Tesla Model 2 était attendue comme le loup blanc, avec une arrivée officielle prévue pour 2025.

La décision aurait été prise pour être davantage concurrentiel face aux constructeurs chinois (et notamment BYD). Mais on a du mal à voir comment être concurrentiel avec une voiture 100 % autonome qui n’aurait pas le droit de rouler légalement sur l’ensemble des routes de la planète.