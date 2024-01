Promise pour 2020, la première voiture électrique abordable de Tesla, connue sous le nom de Model 2 (ou projet Redwood) devrait voir le jour dès 2025. Et on connaît d'ores et déjà la recette de son prix bas, situé sous les 25 000 dollars, afin de rivaliser avec certains modèles européens et chinois.

Si Tesla dominait il y a peu le marché mondial de la voiture électrique, le constructeur américain s’est récemment laissé dépasser par son rival chinois BYD. Une issue à vrai dire assez prévisible, puisque les spécialistes alertaient déjà la firme d’Elon Musk en fin d’année 2022. Mais pas question pour cette dernière de se laisser faire, alors qu’elle prépare une grosse offensive.

Un lancement attendu

Outre sa Model 3 restylée (Highland), que nous avions pu essayer, le constructeur serait également en train de travailler sur le lancement de sa nouvelle Model Y. Cette dernière devrait voir le jour au cours des prochains mois. Mais ce n’est pas tout, car Tesla confirme également sa volonté de proposer des voitures encore moins chères au sein de sa gamme. De quoi poursuivre une guerre des prix démarrée en début d’année 2023 et qui ne cesse de s’intensifier.

Et pour cause, BYD a récemment annoncé que la bataille deviendrait encore plus intense au fil du temps. D’autant plus que le constructeur chinois aurait un sérieux avantage en raison de ses coûts de production plus bas. Mais Elon Musk n’a pas dit son dernier mot. Ainsi, la firme basée au Texas prévoit de lancer pas moins de deux modèles abordables au cours des prochaines années, afin de rester dans la course. Et parmi elles, la très attendue Model 2.

Cela fait un petit bout de temps que cette dernière est évoquée, puisque l’entreprise avait même officialisé son existance dans le courant de l’année 2020. Mais il faudra finalement faire preuve d’un peu plus de patience avant de voir arriver cette nouvelle voiture électrique dans le catalogue. Et pour cause, elle ne devrait en fait pas voir le jour avant la fin de l’année 2025. Quasiment deux ans d’attente, donc avant la révélation de cette auto très attendue, connue sous le nom de code « Redwood ».

Autant dire que celle-ci est très prometteuse pour le constructeur, puisqu’elle devrait afficher un ticket d’entrée autour des 25 000 dollars. De quoi rivaliser frontalement avec la nouvelle Citroën ë-C3 ainsi qu’avec la future Volkswagen ID.2 SUV, puisque la Model 2 prendra la forme d’un petit crossover. Mais quel sera le secret de son tarif si bas ? Et bien les journalistes du site américain Electrek nous donnent déjà une petite indication à ce sujet.

Une production économique

Et la recette de ce prix abordable, qui devrait lui permettre d’inonder le marché, se cache en fait dans la méthode de fabrication. Souvenez-vous, au mois de mars 2023 Elon Musk organisait son Investor Day, durant lequel il avait évoqué la Model 2 (qui ne devrait pas porter ce nom), mais pas seulement. En effet, l’homme d’affaires avait également indiqué que la méthode de production de ses voitures serait retravaillée et révolutionnée. Et ce dans le but de réduire les dépenses et d’augmenter ses marges.

Comme nous l’avions expliqué dans un précédent article, plusieurs étapes de la fabrication seraient réalisées simultanément, puisque la voiture sera assemblée à la fin du processus. Une solution qui permet de gagner du temps, mais aussi de l’argent, avec environ 40 % d’économies. Ce qui serait ensuite répercuté sur le prix payé par les clients finaux et qui permettrait d’afficher un tarif aussi bas. Par ailleurs, il est à peu près certain que la Model 2 profite du « Giga casting » développé par la marque.

Ce système fait appel à une énorme presse, qui permet de réduire le nombre de pièces composant la structure de la voiture. De plus, cela devrait aussi accélérer la production, permettant donc d’augmenter le volume et de livrer plus de voitures. Une solution indispensable pour espérer pouvoir inonder le marché et peut-être reprendre une place de leader de l’électrique. Néanmoins, on sait que Tesla a tendance à être souvent en retard, et il n’est pas exclu que le lancement de la Model 2 soit encore repoussé.

Ce qui risque de permettre à BYD de prendre de l’avance, alors que le constructeur chinois prépare l’arrivée de sa petite Seagull en Europe, afin de rivaliser avec la Dacia Spring. La firme pourrait également profiter du bonus écologique grâce à son usine en Europe, tandis que la Model 2 sera d’abord assemblée au Mexique.