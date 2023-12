Nouvelle Tesla Model Y : tout ce que l’on sait sur la future version restylée

Après l'annonce de la Tesla Model 3 Highland à la fin de l'été, tout le monde attend la mise à jour de la nouvelle Tesla Model Y restylée. Faisons le point sur sa date de sortie, ainsi que ce qui devrait changer par rapport à la version actuelle.

La nouvelle Tesla Model 3 restylée fait beaucoup parler d’elle, notamment parce qu’elle marque la première vraie transformation pour la berline de la marque américaine sortie en 2017. Comme souvent avec Tesla, lorsqu’il y a un changement, tout n’est pas forcément mieux que la version précédente. En effet, la Tesla Model 3 Highland fait moins bien que sa prédécesseure sur certains points (accélération), tandis que d’autres sont soumis à l’appréciation de chacun (absence de commodos pour les clignotants notamment).

Quoi qu’il en soit, avec autant de nouveautés intérieures comme extérieures pour la plus petite des Tesla, sa grande sœur, la Model Y peut sembler moins attractive aux yeux des clients potentiels. On est en effet en droit de se demander, au moment de passer la commande, si cette dernière n’est pas en fin de cycle, et si une nouvelle Tesla Model Y restylée ne va pas arriver rapidement.

Nous allons faire le point sur ce que l’on peut attendre d’une nouvelle Tesla Model Y, et des raisons qui nous laissent penser qu’elle devrait arriver assez rapidement. Notons toutefois avant de démarrer que Tesla peut surprendre tout le monde et ne pas faire les choses exactement comme on se l’imagine : après tout, la firme d’Elon Musk est bien connue pour ne pas toujours faire les choses exactement comme on les attend.

Une Model Y qui reste une Model 3 plus grosse

La Tesla Model Y fut annoncée tout juste trois ans après la Model 3, avec une idée en tête pour minimiser les coûts de production : en faire une Model 3 XXL. En effet, il n’échappera à personne que de face, les deux véhicules avaient un air de famille indéniable.

Plus que l’extérieur, on retrouvait à l’intérieur de la Model Y les mêmes pièces que la Model 3. La planche de bord, la console centrale, l’écran central ou encore les sièges avant étaient bel et bien les mêmes sur les deux véhicules de la marque. Les moteurs et les batteries utilisées sont aussi similaires sur les deux véhicules, ce qui montre encore une fois qu’aux yeux de la marque, Model 3 et Model Y ne sont qu’une variante de la même plateforme.

Bien entendu, en tant que SUV, la Tesla Model Y est plus haute que la Model 3, et cela doit donc impliquer quelques ajustements, par exemple au niveau des sièges qui sont rehaussés.

Quoi qu’il en soit, Tesla a réussi à mutualiser autant de pièces que possible entre ses deux véhicules les plus populaires, lui permettant de proposer un prix défiant presque toute concurrence sur l’une comme sur l’autre. Et bien entendu, lorsque la marque américaine a mis à jour une voiture au niveau du matériel, l’autre a suivi quelque temps après, depuis toujours.

Nous pouvons par exemple citer l’arrivée de la nouvelle console centrale sur la Tesla Model 3 en 2021, avec la Model Y qui a suivi quelques semaines après, ou encore l’arrivée quasi simultanée du processeur AMD Ryzen à bord des deux bolides électriques.

Aujourd’hui, les deux voitures semblent plus différentes que jamais, avec une avance considérable au niveau du développement matériel pour la Model 3. Cependant, jusqu’à présent, la Model Y reste la reine du catalogue, avec des ventes qui n’en finissent pas de battre des records. Cela pourrait pourtant changer, comme nous allons le voir.

Des ventes qui ne faiblissent pas… pour le moment

Jusqu’à présent, la Tesla Model Y était la star des ventes. La mode des SUV a petit à petit glissé du pays de l’oncle Sam vers le vieux continent, et aucun marché ne semble épargné. L’année 2023 a marqué un tournant pour Tesla, qui enchaîne record de vente après record de vente avec la Model Y, qui est allée jusqu’à devenir la voiture la plus vendue de la planète, toutes motorisations confondues, au premier semestre.

Nous pouvons remarquer qu’elle devance la Tesla Model 3 en termes de vente, ce qui s’explique jusqu’à présent assez aisément. En effet, sur les plupart des marchés où les deux véhicules sont proposés, la différence de prix est de moins de 10 %. Dit autrement, commander une Model Y plutôt qu’une Model 3 coûte seulement 10 % de plus au client, pour retrouver une voiture qui est beaucoup plus pratique.

Le hayon gigantesque à l’arrière de la Tesla Model Y est un avantage indéniable pour quiconque transporte fréquemment de nombreuses affaires. Aussi, les places assises à l’arrière sont plus confortables sur une Model Y grâce aux sièges avant qui sont plus hauts, ce qui permet aux grands gabarits de mettre leurs pieds sous le siège facilement.

Cependant, avec le restylage de la Tesla Model 3, beaucoup de clients en devenir peuvent être tentés de mettre en pause leur commande de Model Y. Malheureusement pour la firme d’Elon Musk, les usines tournent à plein régime et ce n’est pas dans les habitudes de la maison de garder des véhicules sur parc en attendant qu’ils trouvent preneur.

La seule solution viable pour la Tesla Model Y si elle doit continuer de se vendre en très grand nombre et de faire en sorte qu’elle reste très attirante pour l’ensemble des clients. En d’autres termes, il faut qu’elle soit mise à jour pour faire jeu égal avec la nouvelle Tesla Model 3. Voyons ensemble ce que l’on pourrait attendre de la future Tesla Model Y ?

Que peut-on attendre de la Tesla Model Y restylée ?

Si l’on suit la logique de la Tesla Model Y qui reste une Tesla Model 3 XXL, on devrait retrouver sans grande surprise une Model Y restylée qui s’inspire énormément de la Model 3 dite « highland ». Il y a d’ailleurs un nom de code qui a fuité concernant la future Model Y, et il s’agit de « juniper« .

La Tesla Model Y juniper récupèrerait donc une allure extérieure comparable à la nouvelle Tesla Model 3, avec des phares avant restylés, pour une signature lumineuse encore plus sportive qu’actuellement. De même, l’arrière du SUV électrique serait retravaillé, le logo Tesla laissant la place au nom de la marque, comme c’est le cas sur les Model S, Model X et désormais Model 3. Nos confrères du site automobile-propre ont d’ailleurs imaginé en image ce à quoi ressemblerait cette Model Y juniper.

Le Cx pourrait baisser légèrement, de quoi assurer une autonomie plus importante pour la nouvelle Tesla Model Y. Mais sans aucun doute, les plus gros changement seront visibles une fois que l’on ouvre la porte.

En Chine, nous avons déjà pu apercevoir un début de modification de l’intérieur du fameux SUV électrique de la firme, où la suite des étapes se devine aisément : les commodos derrière le volant vont disparaître, les sièges vont être modifiés pour récupérer le nouveau design vu sur la Model 3 (et devenir ventilés par la même occasion), la console centrale va être dotée d’un écran pour les passagers arrières, et toutes les autres nombreuses améliorations de la Model 3 vont arriver sur la Model Y.

Cependant, cette prochaine étape n’arrivera sans doute pas avant l’annonce officielle de Tesla, et impliquera une bascule des lignes de production. Autrement dit, il y aura nécessairement une pause dans la production des Tesla Model Y dans certaines usines, donc le moment devra être choisi intelligemment par Tesla pour ne pas plomber ses chiffres de vente.

Enfin, nous pouvons décemment penser que la prochaine phase pour Tesla va être d’officialiser la nouvelle Tesla Model 3 aux USA (où l’ancienne version est encore produite), ainsi que terminer la gamme en annonçant la Tesla Model 3 Performance version 2024. Et seulement une fois ceci fait, la Tesla Model Y juniper pourra voir le jour.

Quand va sortir la nouvelle Tesla Model Y, et à quel prix ?

Il est probable que le premier trimestre 2024 voit l’arrivée de la nouvelle Tesla Model Y. En effet, la fin de l’année arrive et entre la sortie du Cybertruck et la mise à disposition de la nouvelle Tesla Model 3 aux États-Unis qui n’est pas encore faite, il serait surprenant que Tesla mette à jour le configurateur en ligne pour la nouvelle Tesla Model Y.

Au premier trimestre 2024, cela ferait autour de 6 mois que les premières lignes de production ont été revues pour accueillir la Model 3 Highland, ce qui laisse assez de temps pour se consacrer à celles dédiées à la Model Y. De plus, cela coïnciderait probablement avec la sortie de la Model 3 Highland aux USA, et le même schéma serait appliqué à la Model Y.

Une récente information à l’état de rumeur, relayée par Bloomberg, annonce une mise en production de la nouvelle Tesla Model Y restylée à partir de la moitié de l’année 2024. Mais attention, car la nouvelle version pourrait d’abord être produite à la Gigafactory de Shanghai, la privant de bonus en France, avant que la production ne passe à Berlin, en Allemagne.

En l’occurrence, elle serait d’abord mise à jour dans les nouvelles usines (Austin, Berlin, Shanghai) puis finalement dans l’usine de Fremont en Californie. Bien entendu, il ne s’agit là que de suppositions, cependant la situation actuelle ne paraît pas tenable très longtemps pour la firme texane.

On imagine mal Tesla continuer à faire comme aujourd’hui et à devoir gérer deux versions différentes du matériel à bord d’une même usine (à Shanghai, on produit à la fois des Model 3 Highland et des Model Y), ce qui est plus complexe et difficile à gérer au niveau des commandes et des stocks. Pour faire baisser les prix comme la marque à maintenant l’habitude de le faire, il est important d’avoir le plus de pièces en commun au sein de sa gamme.

Nous pouvons décemment penser que Tesla attend d’écouler ses stocks restant de matériel dédié à la Model Y (sièges, volant, etc.), et une fois que les stocks seront au plus bas, basculera sur la nouvelle version en mettant à jour les lignes de production.

Enfin, si la stratégie appliquée avec la Tesla Model 3 est identique sur la nouvelle version de la Model Y, il faut s’attendre à une hausse de 1 000 euros sur le tarif d’entrée de gamme de la Tesla Model Y Propulsion. Ceci la placerait à 46 990 euros, tandis que la Model Y Grande Autonomie serait à 53 990 euros. Et la Tesla Model Y Performance, si elle arrive simultanément, serait à 60 990 euros. Ces prix s’entendent sans bonus écologique, dont les règles pour 2024 vont évoluer en profondeur, excluant de fait la plupart des Tesla.