La future Tesla Model Y restylée serait moins chère et plus performante

Tesla serait actuellement en train de travailler sur le restylage de son Model Y, qui pourrait coûter moins cher mais également voir ses performances grimper. Elon Musk n'a malheureusement pas profité de son Investor Day pour donner plus d'informations pour le moment. On fait le point sur les rumeurs.

Cela fait quelques année déjà que l’on connaît le Tesla Model Y, puisque son nom avait été déposé en 2013 et qu’il a été officiellement présenté en 2019. La production a débuté un an plus tard, au sein de la Gigafactory de Fremont, en Californie. Aujourd’hui, la version SUV électrique du Tesla Model 3 est assemblé dans toutes les usines de la marque, dont celle de Berlin. Celle-ci vient d’ailleurs de battre un nouveau record avec 4 000 unités fabriquées en seulement une semaine.

Une nouvelle version

Depuis son lancement, le Model Y rencontre un franc succès, alors qu’il fut en novembre dernier la voiture la plus vendue en Europe, toutes motorisations confondues. C’est notamment lui qui a permis à la marque de battre son record de vente, avec plus d’un million de voitures livrées en 2022 à travers le monde. Oui mais voilà, il est désormais l’heure pour la star de la marque de s’offrir un petit restylage de mi-carrière.

Pour l’heure, aucune information officielle n’a été communiquée par Tesla, tandis que l’Investor Day présenté cette nuit par Elon Musk s’est annoncé moins riche en révélation que prévu. Si le dirigeant a notamment confirmé l’arrivée du Cybertruck cette année ainsi que le lancement de deux nouveaux véhicules, aucun mot sur la future Model 2 ni sur la Model 3 restylée (Highland).

Rien n’a donc été dit non plus sur le Model Y, mais il semblerait que l’agence américaine Reuters soit tout de même bien renseignée,puisqu’elle nous dévoile quelques informations exclusives. Celle-ci cite trois sources internes qui tiennent à rester anonyme. Ces derniers nous informent que le restylage du SUV électrique est actuellement connu sous le nom de code « Project Juniper ».

Prévu pour l’année prochaine, celui-ci devrait évidemment porter sur le design extérieur ainsi que la présentation intérieure. Si l’on ne sait pas encore ce qui est prévu, peut-être faudra-t-il s’attendre à des évolutions inspirées des Model S et Model X, avec l’arrivée par exemple d’un volant Yoke, que nous avons pu tester quelques mois plus tôt. La puissance pourrait également être revue à la hausse, de même que les performances générales.

Un prix en baisse et les performances en hausse ?

Mais là où cela devient réellement intéressant, c’est que ce Model Y pourrait être encore moins cher, alors que son prix a déjà été abaissé de 13 000 dollars en une nuit au mois de janvier. Comment ? Grâce à l’arrivée de nouveaux matériaux moins coûteux. Reuters affirme en effet que Tesla a demandé à ses fournisseurs de travailler sur de nouveaux composants.

Hier soir, l’équipe d’Elon Musk a présenté un nouveau moteur, bien moins cher qu’actuellement, avec un coût de production de 1 000 dollars. Il trouvera sa place dans la prochaine génération de voiture électrique de Tesla (la fameuse Model 2 ?) et peut-être, pourquoi pas, dans les Model 3 et Model Y restylés même si c’est très peu probable.

Ces derniers pourraient être plus légers ou tout simplement moins chers, ce qui devrait se répercuter dans les prix. À moins que la firme préfère augmenter ses profits, comme Ford, qui a toutefois réduit le tarif de son Mustang Mach-E. Reste à savoir si le futur Model Y restylé utilisera le nouveau Hardware 4, un nouvel ordinateur embarqué inauguré sur le Cybertruck et qui offrira une conduite autonome plus fiable et complète.

Globalement, cette nouvelle version du SUV électrique devrait suivre la voie de la Tesla Model 3 restylée, connue sous le nom de « Project Highland ». Déjà aperçue dans les rues, encore camouflé, et en phase de test, celle-ci devrait, elle aussi, réduire drastiquement ses coûts de production tout en s’offrant un nouveau style. Pour l’heure, on ne sait pas encore si elle adoptera les nouvelles batteries 4680, qui équipent déjà le Model Y produit dans la Gigafactory d’Austin, au Texas.

Celles-ci sont également moins coûteuses et offrent une meilleure densité d’énergie, ce qui pourrait là encore contribuer à réduire les prix des deux best-sellers de la marque tout en offrant une autonomie en hausse. Quoi qu’il en soit, ceux-ci devraient conserver leur plateforme actuelle, plébiscitée par la concurence, dont Toyota qui a récemment qualifié le Model Y d' »oeuvre d’art ». Le lancement de ces deux nouveautés devrait sans doute aider Tesla à faire face à la concurrence chinoise de plus en plus rude.

Nos confrères de Numerama lancent Watt Else, leur newsletter dédiée à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici pour être certain de recevoir le premier numéro !