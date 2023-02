Tesla bat un nouveau record en Europe, mais les batteries prometteuses attendront encore

Tesla annonce avoir produit 4 000 Model Y au sein de sa Gigafactory de Berlin la semaine dernière. Un nouveau record pour le constructeur, qui se rapproche peu à peu de son objectif. À l'inverse, la firme va en revanche ralentir sur la production de batteries made in Europe.

C’est un nouveau record pour Tesla ! La firme, qui a réalisé une incroyable performance en 2022 en livrant plus d’un million de voitures électriques à travers le monde vient tout juste de réaliser une nouvelle performance de haut vol. Sur Twitter, la division européenne de la firme basée au Texas vient en effet d’annoncer une autre bonne nouvelle concernant son usine allemande implantée près de Berlin.

Une belle performance

Le constructeur confirme officiellement que pas moins de 4 000 Model Y sont sortis des chaînes de production au cours de la semaine dernière. Un nouveau record pour la Gigafactory allemande. Tesla se félicitait en décembre dernier d’avoir pu produire 3 000 SUV électriques en une semaine au sein de son site d’assemblage.

De quoi permettre au Model Y de se rapprocher du titre de voiture la plus vendue au monde, alors qu’elle fut déjà la plus immatriculée en Europe en novembre dernier, suivi par les Model 3 et autres Fiat 500. Au total, et comme le précise le site Teslarati, l’usine de Berlin est désormais en mesure de produire pas moins de 208 000 Tesla Model Y par an.

4k Model Y built at Giga Berlin this week 🤘 Congrats to the Tesla team! pic.twitter.com/VJ0qBPkQ6U — Tesla Europe (@tesla_europe) February 27, 2023

Car pour l’heure, seul le SUV électrique est assemblé en Europe, et ce dans plusieurs de ses versions, mais pas la Propulsion qui est actuellement la moins chère de la marque. Notamment depuis la grande baisse de prix opérée par le constructeur en janvier dernier. Ainsi, le Model Y pourrait devenir la seule voiture de la marque à être éligible au bonus écologique si le gouvernement décide de le réserver aux véhicules assemblés sur le Vieux Continent.

Pour rappel, Tesla a pour objectif de produire au moins 5 000 Model Y par semaine au sein de son site allemand, soit 260 000 voitures par an. Ce site possède la particularité d’être équipé de la cabine de peinture la plus avancée de la marque, permettant de proposer les teintes Quicksilver et Cherry Red uniquement aux clients européens.

La production de batterie au ralenti

Il faut également savoir que la Gigafactory de Berlin serait également prête à produire des batteries, qui sont pour l’heure fabriquées en Asie puis importées en Europe. Si la firme américaine avait connu quelques difficultés en fin d’année dernière pour démarrer la production de ses fameuses cellules 4680 très prometteuses, car offrant notamment une autonomie en hausse, ces soucis semblent désormais être résolus.

Il y a quelques jours, le ministre des affaires économiques Jörg Steinbach affirmait même que l’usine allemande produisait déjà des composants de batteries en petite quantité, et non des packs complets. Pour l’heure, seuls les Model Y assemblés dans l’usine d’Austin sont équipés de ces nouvelles batteries, même si cela pourrait changer sous peu, au profit des clients. Celles-ci sont moins chères à produire et pourraient permettre à la marque de réduire encore plus ses prix. Elle pourrait aussi choisir d’augmenter ses profits comme Ford.

Cependant, il va falloir prendre son mal en patience. En effet, un porte-parole de Tesla relayé par l’agence américaine Reuters que la marque va finalement concentrer la production de ses batteries aux États-Unis au détriment de l’Europe. En cause, la loi américaine connue sous le nom d’Inflation Reduction Act, qui a notamment pour but de promouvoir les énergies plus propres. Ainsi, les voitures électriques sont désormais éligibles à un crédit d’impôt de 7 500 euros, à condition qu’elles soient produites aux États-Unis, de même que leurs batteries.

Tesla devrait sans doute annoncer des détails supplémentaires dès demain, alors que se tiendra l’Investor Day, durant lequel Elon Musk annoncera ses plans pour les prochaines années. Il pourrait également en profiter pour dévoiler sa future Model 2, récemment aperçue dans une mystérieuse vidéo montrant des illustrations représentant des croquis de la compacte électrique. À moins que le patron de Tesla ne se contente de dévoiler la Teslas Model 3 restylée (Highland).

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).