Tesla ne parvient toujours pas à produire de batteries en Europe

Les fameuses cellules au format 4680 de Tesla ne sont toujours pas produites en quantité significative. Si l'usine de Berlin devait permettre au constructeur d'en fabriquer avant la fin de l'année, apparemment, cela est mal parti.

Véritable pièce maîtresse du futur de Tesla, les cellules au format « 4680 » ne sont toujours pas disponibles en grand nombre. Actuellement, seule une ligne de production pilote à l’usine de Fremont existe, et certaines Tesla Model Y fabriquées au Texas dans la Gigafactory d’Austin en sont équipées. L’usine européenne de Berlin devait rapidement monter en puissance pour parvenir à produire ce format de batteries révolutionnaires, mais force est de constater que tout ne se passe pas comme prévu.

Pour aller plus loin

Essai de la Tesla Model Y Performance : le meilleur SUV électrique est bien allemand

Les « 4680 » de Berlin ne sont pas pour tout de suite

Une information partagée par le média allemand Handelsblatt nous indique que les difficultés liées à la fabrication en série des cellules 4680 à la Gigafactory de Berlin sont loin d’être de l’histoire ancienne. En effet, des sources proches de Tesla ont affirmé que les tests actuels sur le revêtement sec des électrodes qui composent les batteries 4680 étaient concluants sur quelques prototypes, mais que la mise à l’échelle posait problème.

Cette technique particulière novatrice a déjà été annoncée par Tesla comme étant le goulot d’étranglement de tout son processus de création des cellules 4680, et cela semble bel et bien se confirmer. Pour accélérer la sortie des packs de batteries à la Gigafactory du Texas et tenter de respecter les délais, de nombreux équipements ont même été déplacés de l’Allemagne vers les États-Unis.

En effet, la dernière communication officielle de Tesla a réaffirmé que la production à un volume conséquent des cellules 4680 à l’usine d’Austin allait arriver avant la fin de l’année (notamment pour enfin livrer son camion électrique, le Tesla Semi). Ainsi, l’objectif est désormais de maîtriser tout le processus de bout en bout dans une usine (Giga Texas) avant de l’appliquer à une autre (Giga Berlin).

Depuis quelques semaines maintenant, la Gigafactory de Berlin fabrique des Tesla Model Y Grande Autonomie, pour lesquels les délais sont toujours importants en Europe. Ajouter encore plus de complexité avec une fabrication de cellules de batteries novatrice, au moment même où le nouvel atelier de peinture commence à produire ses premiers véhicules, ne semble donc pas très opportun. Pour le moment, les packs de batteries — qui demeurent dans l’ancien format 2170 — utilisés sont en conséquence toujours importés de Chine, où ils sont fabriqués.

Les prochains mois seront sans aucun doute décisifs pour le constructeur et ses batteries révolutionnaires, et nous ne manquerons pas de voir si rapatrier les machines nécessaires à Austin était la chose à faire ou non.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.