Tesla : voici deux nouvelles couleurs exclusives, réservées à la Model Y européenne

C'est désormais officiel : deux nouveaux coloris sont proposés sur le configurateur en ligne de Tesla pour sa Model Y fabriquée à Berlin. Attention toutefois : à coloris exclusif, tarif exclusif.

Elles étaient attendues depuis de longs mois, et c’est désormais officiel : deux nouvelles couleurs font leur apparition sur le configurateur en ligne de la Tesla Model Y. Il s’agit d’un gris et d’un rouge métallisé, appelés respectivement Midnight Cherry Red et Quicksilver. Attention toutefois, le tarif est plus salé que pour les autres teintes.

L’atelier de peinture de la Gigafactory de Berlin sort ses premiers coloris inédits

Cela était annoncé depuis la construction de l’usine allemande de Tesla, mais ce sont les premiers coloris inédits de l’atelier de peinture qui sortent en cette fin d’année 2022. Le constructeur nous a d’ailleurs rappelé les caractéristiques principales du processus de fabrication dans un mail ci-dessous.

L’atelier de peinture de la Giga Berlin tire parti d’une configuration unique. Il a été spécifiquement conçu et construit avec ces nouvelles couleurs en ligne de mire. Au sein de cette cabine de vaporisation hautement automatisée, nous pouvons appliquer jusqu’à 13 couches de peinture, offrant une profondeur unique et une finition exceptionnelle. Les couches de peintures métallisées hautement pigmentées donnent un effet spectaculaire qui accentue le design du Model Y et offrent des reflets changeants à ces couleurs qui évoluent avec les courbes du véhicule.

Concrètement, les deux nouvelles couleurs viennent remplacer le Gris Nuit Métallisé et le Rouge Multicouches, qui disparaissent au profit des nouvelles nuances de gris et rouge offertes contre la coquette somme de 3 000 euros pour le Quicksilver et 3 200 euros pour le Midnight Cherry Red.

Our most advanced paint system yet, allowing up to 13 layers for depth, dimension & a hand-painted look pic.twitter.com/UXoZwC281m — Tesla (@Tesla) October 21, 2022

Toutes les versions de la Tesla Model Y ne peuvent pas profiter de ces nouveaux coloris comme le souligne Tesla, puisqu’elles doivent être fabriquées à l’usine de Berlin. Ainsi, les Tesla Model Y Propulsion — fabriquées à Shanghai — conservent les coloris habituels et leur tarif (1 600 euros pour Gris Nuit Métallisé et 2 000 euros pour le Rouge Multicouches).

Tesla Model Y Performance, coloris Quicksilver // Source : Tesla Tesla Model Y Performance, Midnight Cherry Red

Ainsi, il faut opter pour une Tesla Model Y Grande Autonomie, débutant à 64 990 euros, ou une Tesla Model Y Performance démarrant à 69 990 euros pour profiter de ces nouveaux coloris. Les premières livraisons du coloris Quicksilver sont annoncées pour la fin de l’année 2022, et le Midnight Cherry Red est attendu un peu plus tard, au début de l’année 2023.

Pour les connaisseurs, le nouveau coloris gris est différent de l’ancien Silver Metallic qui était uniquement proposé aux États-Unis durant les premiers mois de commercialisation de la Tesla Model 3.

