Gigafactory Berlin : la Model Y Grande Autonomie serait déjà produite en catimini

Le développement de l’usine allemande de Tesla se poursuit, alors que les premiers exemplaires du Model Y Grande Autonomie viennent tout juste d’en sortir. Le site n’assemblait jusqu’alors que des versions Performance.

Cela fait déjà plusieurs mois que la production est lancée au sein de la Gigafactory Tesla de Berlin, plus de deux ans après les premières annonces d’Elon Musk concernant sa construction. Une belle avancée pour la marque, qui a fait sortir des chaînes européennes les premiers exemplaires du Model Y Performance en mars dernier.

Une nouvelle version

Mais jusqu’alors, seule cette déclinaison était fabriquée dans ce site de production, qui devrait à terme faire travailler environ 12 000 employés. En effet, tout le reste de la gamme, qu’il s’agisse du SUV électrique comme des autres modèles sont assemblés aux États-Unis, dans l’usine d’Austin ou en Chine, et plus précisément à Shanghai.

Ce qui augmente alors forcément les délais de livraison pour les clients européens, et qui pourrait poser quelques problèmes à la marque dans le futur. En effet, le gouvernement français réfléchit à n’octroyer le bonus écologique qu’aux véhicules fabriqués en Europe.

Mais voilà que Tesla a décidé d’accélérer les choses, alors qu’il était déjà prévu qu’une autre variante soit également assemblée à Berlin. En août dernier, nous évoquions en effet l’arrivée de la version Propulsion dans l’usine allemande. Pour rappel, il s’agit de la déclinaison d’entrée de gamme, équipée d’une batterie d’environ 55 kWh et pouvant parcourir environ 440 kilomètres selon le cycle WLTP.

Mais finalement, et comme l’explique le site Tesmanian qui relaie le forum Tesla Drivers and Friends forum (TFF), la version Grande Autonomie serait aussi et déjà assemblée à Berlin.

Des livraisons dès cet été

Selon le site, les premières livraisons auraient débuté dans le plus grand secret cet été, alors qu’un membre du forum aurait pris possession de son véhicule le 15 juillet dernier. Mais les premiers exemplaires auraient d’abord été livrés aux agences de location Sixt, alors que l’entreprise souhaite justement électrifier massivement sa flotte au cours des prochaines années.

Plusieurs voitures auraient également été aperçues dans des concessions, portant alors un numéro de série débutant par XP7, prouvant qu’elles proviennent bien de l’usine allemande. Le 20 septembre dernier, un membre du forum Automobile Propre a également publié des images de la livraison de son Model Y Long Range en Allemagne, au sein du Tesla delivery center de Kirchdorf.

Selon un client relayé par Tesmanian, le châssis de la version européenne serait mieux que celui du SUV assemblé en Chine. Si la finition est correcte, ce dernier a toutefois relevé quelques petits défauts, comme de légers dommages sur la carrosserie ainsi qu’un écart sur l’une des portes. Pour rappel, le Tesla Model Y Grande Autonomie embarque une batterie de 78,8 kWh produite par LG, lui permettant de parcourir jusqu’à 533 kilomètres selon le cycle WLTP.

Le 0 à 100 km/h est alors réalisé en cinq secondes pour une vitesse maximale limitée à 217 km/h. Comptez alors 64 990 euros pour vous offrir un exemplaire, un tarif qui ne donne pas le droit au bonus écologique. Les livraisons sont prévues entre le mois de janvier et mars 2023 pour une commande passée maintenant selon le configurateur.

