Tesla Model 2 : ce que signifient ces images publiées par la marque

Depuis quelques jours, la rumeur enfle sur Internet. La Tesla Model 2 aurait été surprise, camouflée, en Chine. Quelques jours plus tard, Tesla publie une vidéo dans laquelle apparaîtrait cette mystérieuse Tesla Model 2. Est-ce vraiment elle ? On fait le point.

La Tesla Model 2 est attendue comme le Messie. Même si Elon Musk a précisé qu’elle ne s’appellerait pas Tesla Model 2. Si vous n’êtes pas familier avec l’histoire autour de ce modèle, il s’agit de la future voiture électrique du constructeur américain, qui pourrait démarrer à partir de 25 000 dollars. Grâce à des réductions de coûts importants et son format compact.

La Tesla Model 2 est aussi connue sous le nom de Robotaxi, puisqu’Elon Musk souhaite lancer une flotte de voiture électriques autonomes pour remplacer les taxis. Il est alors probable que cette flotte se base sur cette hypothétique voiture électrique compacte. Et justement les rumeurs au sujet de cette Tesla Model 2 se multiplient.

Une Tesla Model 2… ou une Mazda ?

La semaine dernière, les médias chinois relayaient des photos pour le moins… étranges. On y voit une voiture électrique ressemblant à une Tesla Model 3, mais beaucoup plus compacte. Et surtout, totalement camouflée, empêchant d’apercevoir des signes distinctifs. Les images proviennent du site chinois Autospy sur lequel des utilisateurs peuvent poster des photos eux-mêmes.

Ce qui nous fait énormément douter qu’il s’agisse de la voiture électrique de Tesla c’est… la présence sur la carrosserie d’un passage prévu pour un pot d’échappement. À y regarder de plus près, il pourrait s’agir d’une Mazda CX-30, avec un peu de Photoshop pour faire croire à la supercherie.

Ça se trouve c’est juste une Mazda pic.twitter.com/yI2qAkWWBZ — Ulrich Rozier (@UlrichRozier) February 21, 2023

Tesla confirme la Model 2 ?

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Tesla a ajouté du grain à moudre avec une vidéo publiée sur le compte Twitter de la marque pour l’ouverture d’un nouveau centre d’ingénierie aux États-Unis. Dans cette vidéo, on peut voir un plan assez intrigant. Celui-ci (dont la capture d’écran est affichée ci-dessous) montre un dessinateur en train de travailler sur des croquis de voitures électriques. On reconnaît les Tesla Model 3 et Tesla Model Y, mais on voit aussi une voiture électrique bien plus compacte.

Cette voiture électrique compacte ressemble beaucoup au dessin qu’avait publié Tesla en 2020 (en image de une de cet article), lors de l’ouverture d’un bureau de style en Chine. Est-ce que ces dessins sont toujours d’actualité ? Est-ce que nous sommes face à la future Tesla Model 2 ou le Robotaxi ?

Rien n’est moins sûr, et il faudra être encore un peu patient. Ce mercredi 1er mars 2023, Elon Musk devrait faire de nombreuses annonces. Il prévoit en effet d’annoncer des détails sur la plateforme de troisième génération. Est-ce qu’il s’agit de la Tesla Model 3 restylée ou de cette hypothétique voiture électrique compacte abordable ? Rendez-vous jeudi matin, heure française.

