Tesla est prêt à produire ses batteries de nouvelle génération en Allemagne : ce que ça change pour les voitures électriques

Les Tesla Model Y fabriquées à Berlin ne possèdent pas, pour le moment, un composant pourtant essentiel venant de la même usine : la batterie. Actuellement importées d'Asie, elles pourraient rapidement être produites sur place, ce qui serait plus tôt que prévu initialement.

La gigafactory européenne de Tesla, située à Berlin, produit depuis le printemps 2022 des véhicules à destination de l’Europe. Plus précisément, ce sont les Tesla Model Y Performance et Grande Autonomie qui y sont fabriquées, en attendant de pouvoir produire d’autres modèles éventuellement. Si la carrosserie et les éléments intérieurs sont bien fabriqués sur place, ce n’est pour le moment pas le cas du pack de batterie, qui est importé. Mais cela pourrait rapidement changer.

Une production qui vient de démarrer

Selon le ministre des affaires économiques Jörg Steinbach, la production des premiers composants de batterie a commencé à la gigafactory de Berlin. Cette information fait suite à sa visite de l’usine dans la première quinzaine du mois de février, relayée par les médias allemands Moz et rbb24.

Pour le moment, l’usine ne fabrique que quelques composants individuellement, et non pas des packs de batterie complets. L’équipement nécessaire à la fabrication de packs de batterie a d’ailleurs été relocalisé à l’usine de Fremont en Californie à l’automne dernier. Cela fait suite au changement de la législation relative aux aides fédérales qui impose à demi-mot aux constructeurs de tout produire sur place.

De nouvelles batteries pour l’Europe ?

Si les cellules au format 4680 ne sont toujours pas intégrées dans les Tesla Model Y fabriquées à Berlin, cela pourrait être amené à changer une fois que les lignes de production seront mises à jour. Pour le moment, seuls les SUV électriques sortant de la Gigafactory d’Austin, au Texas, bénéficient des cellules révolutionnaires du constructeur.

L’avancée de la production à Berlin est scrutée avec attention par les intéressés, car ces nouvelles batteries promettent des avancées importantes. Pour les client d’une part, avec plus d’autonomie et une puissance de charge rapide plus importante, mais aussi pour les investisseurs. Grâce à ces cellules, Tesla pourrait baisser un peu plus ses coûts de production, et par conséquent augmenter sa marge brute.

À l’automne dernier, Tesla a annoncé vouloir passer le volume de véhicules produits par an à Berlin de 500 000 à plus d’un million, signe que ses objectifs sont énormes pour cette première usine européenne.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).