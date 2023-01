Tesla propose enfin une nouvelle Model Y, mais pas encore partout

Une nouvelle Tesla Model Y vient de faire son apparition aux États-Unis, avec quelques modèles en stock. Il s'agit d'une version jusqu'alors inédite.

La production des cellules révolutionnaires de Tesla, les fameuses 4680, continue d’augmenter semaine après semaine. Il semblerait que le constructeur en ait maintenant assez pour proposer la Tesla Model Y en version Transmission Intégrale avec ces nouvelles cellules.

Une version qui n’est pas une surprise

Nous en avions parlé dès le mois de mars 2022, où l’agence environnementale américaine avait laissé l’information fuiter. La Tesla Model Y Transmission Intégrale dotée d’un pack de batterie au format 4680 existe bel et bien, et offre une autonomie de 430 kilomètres selon la norme EPA, soit environ 460 km sur la norme WLTP.

Nous pouvons conjecturer qu’il s’agit alors d’un pack de batterie d’une capacité allant de 60 à 67 kWh environ, ce qui correspond possiblement à quelques kilowattheures de plus que la version européenne d’entrée de gamme, la Tesla Model Y Propulsion.

Concernant le tarif, cette Tesla Model Y américaine n’est malheureusement pas très intéressante, puisqu’elle n’est que 2 000 dollars moins chère que la Tesla Model Y Grande Autonomie, qui offre autour de 100 kilomètres d’autonomie en plus.

Ainsi, bien que la production des cellules au format 4680 revienne moins cher à Tesla que celle des cellules utilisées jusqu’à présent, ce gain ne semble pas du tout être répercuté sur le client final pour le moment. Pour l’Europe, il n’y a pour le moment aucune Tesla utilisant ces cellules qui est disponible, et bien que la Gigafactory de Berlin doive, à terme, en produire, ce n’est pour le moment pas d’actualité.

Un test avant une commercialisation plus large ?

Il s’agit sans aucun doute pour Tesla d’un test grandeur nature, afin de valider ou d’invalider la qualité de ces cellules. Les retours des premiers clients sur la puissance de charge, la tenue dans le temps ainsi que sur l’autonomie lui permettront d’ajuster éventuellement les caractéristiques de ces cellules, comme cela est souvent le cas.

Rappelons que cela intervient au moment où Tesla a justement baissé les prix de l’ensemble de ses véhicules au niveau mondial, alors même que les chiffres de vente du dernier trimestre de 2022 étaient en deçà des attentes des analystes. Grâce à ces nouveaux tarifs, Tesla devrait redresser la tendance et démarrer 2023 sur les chapeaux de roue, et peut-être proposer plus de véhicules avec ces nouvelles batteries dans le courant de l’année.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.