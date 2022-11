Tesla Model Y : une nouvelle version d’entrée de gamme en préparation

À peine arrivée en Europe, il semblerait que la Tesla Model Y d'entrée de gamme, baptisée Propulsion, se prépare déjà pour évoluer de manière drastique. Plus précisément, il s'agirait du pack de batterie, qui évoluerait plus vite que prévu, et de l'arrivée d'une version à transmission intégrale.

La Tesla Model Y Propulsion est fraîchement arrivée en Europe, et les premières livraisons ont eu lieues il y a quelques jours seulement. Certains propriétaires sont conquis, quand d’autres montrent une certaine déception face au retrait des capteurs à ultrasons notamment. Quoi qu’il en soit, Tesla prépare apparemment deux évolutions majeures pour cette Tesla Model Y d’entrée de gamme pour 2023, pour le meilleur comme pour le pire.

Une Tesla Model Y Propulsion en sursis ?

Nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises, mais Tesla semble avoir trop de stock de Tesla Model Y Propulsion, notamment en France. Cela pourrait cependant rapidement être de l’histoire ancienne, car ce modèle précis est peut-être en fin de vie. En 2019, la Tesla Model 3 Propulsion Grande Autonomie avait connu le même sort, étant arrêtée peu après sa mise sur le marché du vieux continent.

Pour remplacer cette Tesla Model Y Propulsion — ou bien pour la compléter, rien n’est moins sûr —, teslarati révèle qu’une nouvelle variante a été proposée à l’agence environnementale américaine pour homologation en 2023. Il s’agit d’une Tesla Model Y autonomie standard, à transmission intégrale.

Derrière cette dénomination se cache ce que beaucoup attendaient, à savoir l’arrivée du pack structurel et des cellules 4680 sur une Tesla Model Y. En plus de cela, cette nouvelle variante délaisserait l’unique moteur arrière pour embarquer deux moteurs et passer ainsi de propulsion à transmission intégrale.

Prix, date de disponibilité, capacité : beaucoup de questions, peu de réponses

Comme souvent chez Tesla, il y a bien plus de questions que de réponses concernant cette nouvelle variante de Tesla Model Y. Tout d’abord, une Tesla Model Y avec un pack de batterie structurel au format 4680 existe déjà aux USA : fabriquée à la gigafactory d’Austin au Texas, elle est proposée en petites quantités depuis quelques mois. Il s’agit d’une version propulsion, qui embarque un unique moteur arrière.

Il pourrait alors simplement s’agir d’une évolution mineure de ce modèle, qui verrait un second moteur arriver à l’avant. De cette manière, Tesla ne proposerait en Amérique du Nord que des versions à transmission intégrale, et abandonnerait la version Propulsion jusqu’alors proposée en petites quantités.

Enfin, concernant le prix de cette Tesla Model Y dotée d’un pack structurel et à transmission intégrale, il faut s’attendre à ce qu’elle soit plus onéreuse que la version Propulsion en vente actuellement. C’est ce que Tesla a toujours fait jusqu’à présent, en nivelant la gamme selon le nombre de moteurs, la capacité de la batterie, et les performances. La Tesla Model Y Propulsion proposée actuellement en France à 49 990 euros hors bonus écologique peut donc être le bon plan de cette fin d’année… ou pas, selon comment évolue la gamme d’ici quelques semaines.

