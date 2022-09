La nouvelle Tesla Model Y Propulsion est-elle la bonne affaire de la rentrée ?

Son arrivée en France ne va sans doute pas passer inaperçue, et pour cause : la Tesla Model Y Propulsion devient la voiture la plus abordable de la firme d'Elon Musk. Faisons ensemble le point sur ses caractéristiques, sur la concurrence et tentons de définir si elle est bel et bien la bonne affaire du moment.

La Tesla Model Y a été introduite en Europe il y a tout juste un an, et nous avions testé à cette occasion la version Grande Autonomie. Depuis, les premières livraisons de Tesla Model Y Performance fabriquées à la Gigafactory de Berlin ont eu lieues, mais Tesla n’en a pas encore terminé avec son SUV familial : une version Propulsion vient tout juste d’arriver sur le configurateur en ligne en Europe.

Nous allons revenir en détail dans ce dossier sur cette fameuse Tesla Model Y Propulsion en rappelant tout d’abord ses caractéristiques, puis en nous concentrant sur l’un de ses plus grands atouts : le tarif. Nous examinerons alors la concurrence existante avant de tenter de déterminer pour qui est faite cette nouvelle Tesla Model Y. C’est peut-être la bonne affaire de cette rentrée !

Caractéristiques de la Tesla Model Y Propulsion

La Tesla Model Y Propulsion est dotée d’une batterie LFP (Lithium-Fer-Phosphate) comme sa petite sœur la Tesla Model 3 Propulsion, et récupère donc les avantages et les inconvénients inhérents à cette technologie. Parmi les avantages les plus importants, notons qu’il est possible de charger quotidiennement la batterie à 100 % pour bénéficier de toute son autonomie, qui est estimée pour le moment à 455 kilomètres WLTP (avec les jantes de 19 pouces).

En ce qui concerne les inconvénients de cette chimie particulières, ils sont à chercher au niveau de la densité énergétique qui est moindre, et cela impactera nécessairement les performances avec une batterie moins légère. En effet, le véhicule reste lourd (1 909 kilogrammes) et le 0 à 100 km/h est alors annoncé en 6,9 secondes. La Tesla Model Y Propulsion n’est donc pas un foudre de guerre, et devient le véhicule de la marque le moins rapide sur cet exercice.

En ce qui concerne la charge rapide, elle plafonne autour de 170 kW sur les Superchargeurs Tesla ou sur les bornes tierces, ce qui permet de passer de 20 à 80 % de batterie en une trentaine de minutes. Le chargeur embarqué de 11 kW quant à lui assure un remplissage intégral de la batterie en environ sept heures, là où une prise domestique demande plus de vingt heures pour arriver à 100 %.

Cette Tesla Model Y Propulsion offre le même volume utile et les mêmes dimensions que les autres versions du SUV de la firme d’Elon Musk, et il reste à ce jour difficile d’obtenir une capacité de chargement aussi importante dans d’autres véhicules du même segment.

Le coffre arrière de 854 Litres (2 041 Litres en rabattant les sièges) permet de voyager en famille de manière très confortable. Si cela ne suffit pas, un petit coffre sous le capot avant de 117 Litres est là pour permettre de loger quelques effets personnels en cas de besoin.

Enfin, l’intérieur de la Tesla Model Y Propulsion est quant à lui sensiblement identique aux autres versions plus onéreuses, avec notamment un système audio haut de gamme (13 haut-parleurs, 1 caisson de basse, 2 amplificateurs et son immersif) bien plus puissant que sur la Model 3 Propulsion, des sièges avant électriques réglables, les sièges avant et arrière chauffants ou bien le système de filtration d’air HEPA que la Model 3 n’a pas.

Avec toute cette dotation de série qui n’en fait donc pas une Tesla au rabais, la question était légitime : le tarif « entrée de gamme » sera-t-il au rendez-vous ?

Un prix plus que surprenant

L’historique récent des évolutions de prix des Tesla était tout sauf rassurant : depuis 2020, les tarifs n’ont fait qu’augmenter sur la Tesla Model 3, qui est passée de près de 37 000 euros à plus de 51 000 euros (en incluant le bonus écologique). La Tesla Model Y a suivi cette tendance dans une moindre mesure, la version Grande Autonomie étant passée de 57 990 (bonus écologique inclus) à 64 990 euros en environ un an.

Au moment de l’introduction de la Tesla Model Y Propulsion sur le marché français, la moins chère des Tesla Model 3 était affichée à 53 490 euros, et les Tesla Model Y Grande Autonomie et Performance étaient toutes deux plus onéreuses de 2 500 euros que les mêmes version de la Model 3. Il était donc logique de s’attendre à ce que la Tesla Model Y Propulsion soit proposée à un prix supérieur à celui de la Tesla Model 3 Propulsion.

Tesla ne l’entendait sans doute pas de cette oreille, puisque la Tesla Model Y Propulsion est disponible à partir de 49 990 euros, ce qui fait un prix à payer de 47 990 euros une fois le bonus écologique déduit. Cette version propulsion existait jusqu’à présent uniquement en Asie. Nul doute que Tesla souhaite battre de nouveaux records de ventes pour la fin d’année 2022 en Europe avec cette déclinaison plus abordable, puisque les premières livraisons sont attendues avant 2023.

Avec un tel tarif d’appel, la Tesla Model Y Propulsion fait donc de l’ombre à sa petite sœur la Tesla Model 3 Propulsion qui coûte 3 500 euros de plus à configuration équivalente. Nous avons déjà mis face à face les deux véhicules de Tesla, mais aujourd’hui avec une version moins onéreuse du SUV électrique, cela change nécessairement la donne.

La Tesla Model Y offre significativement plus d’espace de chargement, possède un coffre arrière gigantesque, et dispose de bien plus de place pour les passagers arrières. Il y a fort à parier que de nombreux clients qui hésitaient à franchir le pas de la Tesla Model 3 Propulsion vont se rabattre sur la nouvelle Tesla la moins chère, qui ne possède que peu d’inconvénients face à la berline électrique de la marque.

Outre une autonomie moindre (455 kilomètres pour la Model Y, 510 kilomètres pour la Model 3) et des performances plus modestes (0 à 100 km/h en 6,9 secondes contre 6,1 secondes), la Tesla Model Y Propulsion aura de nombreux avantages et ravira sans doute la plupart des clients potentiels de la berline de Tesla.

Qui plus est, les autres constructeurs vont avoir fort à faire pour contrer l’offensive de Tesla et proposer un véhicule aussi attrayant à un tarif équivalent. Voyons justement ce qui est disponible à ce jour pour répondre à la Tesla Model Y Propulsion.

Une concurrence mise à rude épreuve

Comme nous l’avons vu ci-dessus, la Tesla Model Y Propulsion est disponible à partir de 49 990 euros, pour une peinture blanche et un intérieur entièrement noir, en jantes 19 pouces. Elle est éligible au bonus écologique actuel de 2 000 euros, ce qui donne un prix à payer de 47 990 euros. Le jeu des options, coloris et autres assistances à la conduite permet de configurer le véhicule à un tarif maximal de 64 230 euros tout de même, ce qui l’exclut naturellement du dispositif de bonus écologique. Sauf à acheter les options logicielles après la réception de la voiture.

Nous avions dressé plusieurs comparatifs entre la Tesla Model Y et ses plus grandes concurrentes, avant l’arrivée de la version propulsion.

Tesla Model Y versus :

Depuis, quelques véhicules sont désormais disponibles dans des versions plus abordables, à l’instar notamment de la Kia EV6 dotée d’une batterie de 58 kWh. Pour bien des modèles cependant, faire face à la Tesla Model Y Propulsion sera une tâche difficile, tant le rapport prix/prestations du SUV américain d’entrée de gamme est excellent.

En effet, si des véhicules arrivent à proposer une qualité d’assemblage et une ambiance intérieure plus haut de gamme (Audi Q4 e-tron, Volvo C40 Recharge ou encore Mercedes EQB), force est de constater qu’en terme de volume utile et d’agrément de conduite, battre la Tesla la moins chère n’est pas chose aisée. La totalité des véhicules présentés ci-dessus n’arrive pas à rivaliser avec le coffre de la Tesla Model Y, et le réseau de Supechargeurs reste encore un gros atout réservé aux véhicules de la marque, en partie du moins.

Enfin, comment ne pas mentionner la partie logicielle de Tesla qui reste à ce jour une référence dans le milieu des véhicules électriques ? La simplicité d’utilisation reste inégalée, l’intégration des arrêts de recharge aux grands voyages est automatique, l’application mobile est plutôt complète, et les mises à jour logicielles sont fréquentes pour améliorer l’expérience utilisateur mois après mois. Beaucoup d’atouts qui restent malheureusement exclusifs à Tesla, même si la concurrence commence à mettre l’accent sur la partie logicielle à son tour.

Pour qui est faite cette Tesla Model Y Propulsion ?

Au moment de conclure et de déterminer à qui s’adresse la Tesla Model Y Propulsion, force est de constater que la réponse peut sembler évidente tant son tarif est agressif face aux propositions des autres constructeurs. Les potentiels clients en recherche d’un SUV électrique avec un budget sous 50 000 euros peuvent aujourd’hui se tourner vers Tesla, chose impossible il y a encore quelques semaines.

Le véhicule proposé par la firme d’Elon Musk aura beaucoup d’avantages que la concurrence n’a pas encore (volume de coffre, réseau de recharge, application mobile) à un tarif équivalent. Toutefois, il est légitime de penser que le tarif actuel ne durera pas, et que des augmentations arrivent prochainement. De cette manière, la Tesla Model 3 Propulsion redeviendrait logiquement la Tesla la moins onéreuse, ce qui respecterait la hiérarchie plus classique à laquelle on peut s’attendre.

Précisons aussi que la Model Y Propulsion coûte moins chère que la Model 3 Propulsion dans une partie seulement des pays européens. Ainsi, en Suède, Suisse, Danemark et Allemagne, c’est l’inverse, la Model 3 Propulsion est plus chère.

D’ici là, le marché de l’occasion de la Tesla Model 3 va sans doute s’étoffer, étant donné qu’un nombre conséquent de propriétaires d’anciennes Tesla Model 3 souhaite franchir le pas vers la Tesla Model Y. Nous avons d’ailleurs un dossier traitant spécifiquement du marché de l’occasion Tesla, et également sur le choix entre une Tesla Model 3 neuve et une d’occasion. N’hésitez pas à consulter également notre guide d’achat dédié aux véhicules de la marque Tesla, et notre dossier sur les meilleures voitures électriques familiales pour vous aider dans votre processus de décision.

