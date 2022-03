Volvo C40 Recharge vs Tesla Model Y : laquelle est la meilleure voiture électrique ?

Dans le monde des SUV électriques, choisir la meilleure référence pour ses besoins devient de plus en plus difficile. Pour vous aider dans cette quête, nous mettons face à face la Tesla Model Y et la Volvo C40 Recharge : c’est l’heure du match !

Tous les constructeurs de véhicules cherchent actuellement à s’immiscer sur le marché des SUV électriques, pour ne pas laisser Tesla prendre trop d’avance sur ce segment. Avec l’arrivée de sa Model Y en 2021 en Europe, Tesla offrait un véhicule cohérent pour de nombreux cas d’usage. Mais les constructeurs historiques comptent bien mettre en avant leur savoir-faire et leur qualité de fabrication plus aboutie pour proposer une alternative.

Aujourd’hui, c’est le Volvo C40 Recharge que nous allons examiner et comparer à la Tesla Model Y. Des caractéristiques techniques aux tarifs en passant par la motorisation et les sensations de conduite, tout y passera, avec en conclusion une réponse à la question brûlante qui vous a amené jusqu’ici : laquelle est la meilleure voiture électrique ?

Fiches techniques des Volvo C40 Recharge et Tesla Model Y

Modèle Volvo C40 Recharge Tesla Model Y Catégorie SUV SUV Puissance (chevaux) 408 chevaux 513 chevaux Puissance (kw) 300 kW 377 kW 0 à 100 km/h 4.9 secondes 3.7 secondes Niveau d'autonomie Autonomie partielle Autonomie élevée Vitesse max 180 km/h 241 km/h OS embarqué Android Automotive OS Tesla OS Taille de l'écran principale N/C 15 pouces Prises côté voiture Type 2 Combo (CCS) Type 2 Combo (CCS) Longueur 4430 mm 4751 mm Hauteur 1580 mm 1624 mm Largeur 2040 mm 2129 mm Prix entrée de gamme 62650 euros 59990 euros Poids Maximal 580 kg 2003 kg Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Dimensions, poids et design extérieur

Petit SUV coupé, la Volvo C40 Recharge apporte un design rafraîchissant dans un monde de SUV très riche. L’arrière tombe bien plus rapidement que sur la Tesla Model Y, offrant ainsi un profil plus agréable à l’œil. Avec ses 4,44 mètres de long pour 1,87 mètre de large et 1,59 mètre de haut, c’est un gabarit classique du segment C que l’on retrouve.

De son côté, la Tesla Model Y voit les choses en grand : 4,75 mètres de long, 1,98 mètre de large et 1,62 mètre de haut, les parkings souterrains et autres places étroites ne seront pas vos alliés. Le long capot plongeant et la calandre pleine assez caractéristique du constructeur (notamment sur sa Tesla Model 3) montrent que l’aérodynamisme a été travaillé.

Sur la balance, ce sont deux gros bébés de plus de 2 tonnes que l’on retrouve (jusqu’à 2 200 kilogrammes pour la Volvo C40 Recharge) : il faudra donc garder un œil sur la consommation comme nous le verrons ultérieurement.

À l’intérieur

L’habitacle de la Volvo C40 Recharge est de bonne facture, sans pour autant réussir à égaler les meilleures qualités de fabrication du marché. On regrettera par exemple le choix de plastiques brillants ici et là qui laissent quelques vilaines traces bien trop aisément.

La sellerie est confortable, et l’intérieur bimatière que nous avions eu sur notre modèle d’essai nous avait fait bonne impression. L’ergonomie a été travaillée, avec un écran derrière le volant qui reprend toutes les informations pertinentes sur le statut du véhicule, et un central de 9 pouces au format portrait qui permet de gérer l’infodivertissement.

En termes de volume utile, les deux véhicules du jour ne jouent pas dans la même cour. Si la Volvo C40 Recharge et ses 413 Litres de volume de coffre arrière (31 Litres à l’avant sous le capot) vous paraissent un peu trop justes pour partir en vacances en famille, la Tesla Model Y aura de sérieux arguments. En effet, ce ne sont pas moins de 854 Litres en ouvrant le hayon arrière qui s’offriront à vous, de quoi transporter tout ce dont une famille a besoin sans le moindre problème. Si cela n’est pas suffisant, un coffre de 117 Litres à l’avant est disponible en supplément.

Enfin, à l’intérieur, on retrouve un habitacle épuré, avec un très grand toit panoramique qui offre une excellente luminosité. Les sièges en simili cuir sont bien enveloppants, et les places à l’arrière sont assez larges pour y loger trois personnes. Notez enfin qu’il y a un unique écran au centre de la planche de bord, au format paysage, d’une diagonale de 15 pouces. Ce dernier permet de tout contrôler au niveau du véhicule, de l’affichage de la vitesse à la navigation en passant par l’infodivertissement sur lequel nous reviendrons après.

Technologies embarquées

Volvo a fait le choix de la raison sur la C40 Recharge, et a confié le système d’infodivertissement à Google, pour le plus grand bonheur des futurs propriétaires. En effet, on profite à bord de la C40 Recharge d’Android Automotive, qui embarque nativement l’ensemble des services Google.

Google Maps gère la partie navigation et planification d’itinéraires comprenant des arrêts de recharge, tandis que Google Assistant sera là pour répondre à vos requêtes vocales diverses et variées. Le Play Store de Google est disponible : vous pourrez ainsi en profiter pour choisir vos applications de musique par exemple.

De son côté, Tesla fait le choix de ne proposer ni Apple Carplay ni Android Auto, mais développe de plus en plus de fonctionnalités pour que les clients ne ressentent pas le besoin d’utiliser autre chose que ce qui est proposé sur l’écran central.

Sont intégrées plusieurs applications musicales (Spotify, Tidal, TuneIn), mais également un navigateur Internet, ou encore la possibilité de regarder Netflix et des vidéos sur YouTube lorsque le véhicule est à l’arrêt (ce qui peut s’avérer pratique pour quelques sessions de charge). Les deux véhicules proposent une assistance à la conduite, mais force est de constater que l’avantage ira du côté de Tesla et de son Autopilot, qui reste diaboliquement efficace sur voie rapide pour rendre les trajets plus paisibles.

Sur la route

Le gros bébé de plus de deux tonnes que nous propose Volvo en a sous la pédale : avec 408 chevaux dans les versions les plus puissantes, mettre le pied au plancher vous amènera à 100 km/h en moins de 5 secondes.

La prise de roulis est bien maîtrisée compte tenu du poids et de la hauteur, et nous saluerons le freinage régénératif très efficace, permettant d’aller jusqu’à l’arrêt complet sans toucher à la pédale de frein dans l’immense majorité des cas.

Les consommations que nous avions relevées étaient tout de même assez élevées, approchant la barrière des 30 kWh aux 100 kilomètres sur autoroute à 130 km/h. La Tesla Model Y sera plus économe en électrons, avec des consommations 20 à 30 % inférieures à haute vitesse, ce qui est loin d’être négligeable.

Les sensations de conduite sont également bien différentes. Si un SUV n’est généralement pas compatible avec un comportement sportif, revoyez votre copie, car avec la Tesla Model Y, ce sont des performances de voiture de sport qui s’offrent à vous : 3,7 secondes pour abattre le 0 à 100 km/h sur la version Performance.

Que votre conduite soit en bon père de famille ou que vous aimiez mettre le pied au plancher, vous apprécierez la gestion impeccable du groupe motopropulseur et la tenue de route à toute épreuve grâce aux deux moteurs présents.

Les différentes motorisations proposées

Volvo propose deux motorisations pour son XC40 Recharge :

Recharge : un seul moteur de 150 kW, 0 à 100 km/h abattue en 7,4 secondes, vitesse maximale de 160 km/h ;

Recharge Twin : double moteur (avant/arrière 150 kW chacun), puissance maximale 300 kW, 0 à 100 km/h en 4,7 secondes, vitesse maximale de 180 km/h.

La Tesla Model Y est aujourd’hui proposée en deux versions :

Grande Autonomie : moteur avant et arrière, transmission intégrale, 0 à 100 km/h en 5,0 secondes, vitesse maximale de 217 km/h ;

Performance : moteur avant et arrière, transmission intégrale, 0 à 100 km/h en 3,7 secondes, vitesse maximale de 241 km/h.

Autonomie, batterie et recharge

Si en cycle WLTP, l’autonomie de la Volvo C40 Recharge est de 430 kilomètres, en conditions réelles il faudra plutôt tabler sur 350 kilomètres environ pour vider la batterie intégralement. Selon les versions, la batterie est soit de 69 kWh, soit de 78 kWh, mais comme le véhicule est plus lourd avec la grosse batterie, l’autonomie proposée est sensiblement identique.

En charge à domicile, sur une prise classique, il vous faudra entre 25 et 30 heures pour remplir la batterie. Et si vous bénéficiez d’une borne de recharge de 11 kW, comptez plutôt 7 heures et 30 minutes. La charge rapide est disponible avec une puissance maximale de 150 kW, ce qui vous assurera de passer de 10 à 80 % en 40 minutes tout au plus.

La Tesla Model Y, de son côté, fait un peu mieux sur l’autonomie WLTP : entre 514 et 565 kilomètres annoncés. En pratique, vous pourrez tabler sur 400 à 450 kilomètres assez confortablement en utilisation mixte, et 350 kilomètres sur autoroute.

En ce qui concerne la charge rapide, que ce soit sur les Superchargeurs Tesla ou sur les bornes de recharge rapide des autres réseaux, la Model Y accepte jusqu’à 250 kW, assurant de rajouter 70 % de batterie en environ 35 minutes.

Le chargeur embarqué accepte en courant alternatif jusqu’à 11 kW, permettant de gagner autour de 15 % de batterie par heure de charge. Si vous utilisez une prise domestique toutefois, il vous faudra compter autour de 30 heures pour faire un plein complet d’électrons.

Prix

Le prix de départ de la Volvo C40 recharge, hors bonus écologique, est de 44 950 euros. Ce tarif d’entrée de gamme n’est pas choisi au hasard : il donne droit aux 6 000 euros d’aide de l’État, portant le prix à 38 950 euros.

Ce tarif correspond à la version avec batterie de 69 kWh et un seul moteur à l’avant. Les versions plus onéreuses grimpent jusqu’à 65 000 euros avec quelques options, mais vous bénéficierez d’une transmission intégrale avec deux moteurs, et une batterie plus conséquente (78 kWh).

Le configurateur en ligne de Tesla nous propose un prix de départ tout juste situé sous les 60 000 euros pour la Model Y Grande autonomie, contre 66 990 euros pour la version Performance. Si vous ajoutez une peinture optionnelle et une option de conduite autonome par exemple, c’est environ 9 600 euros de plus qu’il faudra rajouter. Les modèles les plus chers s’échangeront même contre près de 78 000 euros.

Laquelle choisir entre la Volvo C40 Recharge et la Tesla Model Y ?

Mettons de côté un instant le modèle entrée de gamme de Volvo à 38 950 euros. Avec au minimum 20 000 euros de plus pour la Tesla Model Y, les deux ne jouent pas dans la même cour. En effet, il y a fort à parier qu’un client cherchant un véhicule sous les 40 000 euros ne va pas accepter un surcoût de l’ordre de 50 % pour considérer le SUV de Tesla.

Par contre, dès que l’on se rabat sur Volvo C40 Recharge avec une version transmission intégrale, les prix oscillent rapidement entre 59 000 et 65 000 euros, ce qui permet de considérer la Model Y comme une alternative cohérente. Dans ce cas, sachant que la Model Y fait mieux en termes de charge rapide, de volume de coffre et d’autonomie, il reste à déterminer quelles raisons pourraient faire pencher la balance du côté de la Volvo C40 Recharge.

Il est vrai que l’interface Android Automotive peut être un argument en sa faveur, mais le système d’infodivertissement de Tesla est tout de même très performant. En plus de cela, les fonctions d’assistance à la conduite sont plus convaincantes du côté de l’Américaine. À moins que le design extérieur, ou que l’ambiance à l’intérieur ne vous déplaise, la Tesla Model Y semble la grande gagnante de ce comparatif.

