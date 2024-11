RJ Scaringe, le patron de la marque américaine Rivian, ne tarit pas d’éloges quand il s’agit de Tesla, et pour lui, le Model Y est sans doute la voiture électrique au meilleur rapport qualité / prix du marché actuellement.

Après les ingénieurs de Toyota qui ne cessent d’encenser Tesla et son Model Y, c’est au tour du patron de la marque américaine Rivian de livrer son ressenti sur la voiture la plus vendue dans le monde l’an passé.

Même s’il s’agit du modèle le plus plébiscité sur le marché l’an dernier, mérite-t-il le titre de meilleure voiture électrique disponible aujourd’hui ? Si l’on restreint cette question aux véhicules électriques coûtant moins de 50 000 dollars (environ 47 500 euros), la réponse semble être un « oui », selon RJ Scaringe, le PDG de Rivian comme le rapporte le média Inside EVs.

Le prix du Tesla Model Y fait mouche

Chez Survoltés, nous essayons pratiquement toutes les nouveautés électriques du marché, et quand un SUV fait son arrivée, s’il fait partie du même segment que le Model Y, nous faisons évidemment un parallèle avec le SUV américain. Et rares sont les modèles à tenir la dragée haute au Model Y, non pas en termes d’autonomie et de prestations, mais plutôt au niveau du prix et surtout du rapport qualité / prix.

Car même si les SUV électriques récents parviennent à faire aussi bien, voire même parfois mieux que le Model Y à certains niveaux, ils sont, en général, 10 à 20 % plus chers. Même les modèles du segment du dessous, comme le nouveau Kia EV3 récemment testé, n’arrivent pas au niveau d’un Model Y quand on met en relief le rapport prix / prestations / équipements.

Rivian compte bien s’octroyer une part du gâteau

Lors d’une table ronde qui s’est tenue au Salon de l’Auto de Los Angeles, RJ Scaringe a évoqué Tesla avec un mélange d’admiration et de prudence : « Le marché n’a pas besoin d’un autre Tesla. Nous pensons que Tesla a fait un travail incroyable. C’est une marque formidable ; ils ont de super produits. »

Une remarque qu’il est bien placé pour faire, ayant lui-même possédé une Tesla Model 3 et une Model Y. Selon lui, il n’existe actuellement que « moins de cinq choix vraiment convaincants » parmi les voitures électriques de moins de 50 000 dollars, et « le Model Y est tout en haut de la liste ».

Cependant, RJ Scaringe pourrait bien changer ses préférences à l’avenir. Rivian prépare le lancement de modèles plus abordables, avec les R2, R3 et R3X, tous annoncés à un prix d’entrée sous les 50 000 dollars. À ce jour, les offres actuelles de Rivian, les R1T et R1S, restent largement au-dessus de cette fourchette, même après des baisses de prix récentes.

Pour le moment, l’arrivée de Rivian en Europe est prévue pour 2027, et au vu du contexte économique actuel, cette arrivée pourrait encore être repoussée.