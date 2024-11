La Tesla Model Y perd son titre en Europe et se fait dépasser par une Volkswagen électrique

Leader incontestée du marché de la voiture électrique européen depuis plusieurs années, la Tesla Model Y redescend sur la 2ᵉ marche du podium au mois d’octobre. Le SUV électrique se fait devancer par le Skoda Enyaq, alors que le groupe Volkswagen opère une belle remontée.

Tesla Model Y

Avec plus d’1,3 million de voitures électriques vendues depuis le début de l’année, Tesla est en bonne voie pour rester le leader dans ce domaine en 2024. Le constructeur américain reste encore devant son grand rival BYD, qui le talonne cependant avec 1,2 millions d’immatriculations dans le monde sur la même période.

Une dégringolade étonnante

La firme d’Elon Musk continue de cartonner, malgré la concurrence chinoise de plus en plus forte, alors qu’elle a affiché d’excellents résultats pour le 3ᵉ trimestre, avec une rentabilité en hausse. En septembre dernier, sa Model Y était encore au sommet des ventes de voitures électriques en Europe, suivie par la Model 3. Un vrai succès pour le constructeur, qui a traversé une période difficile sur le Vieux Continent au printemps dernier, à cause d’une chute de ses immatriculations.

Tout n’est cependant pas rose non plus pour la marque américaine. C’est en tout cas ce que viennent de révéler les chiffres dévoilés par le cabinet JATO, concernant les ventes de voitures électriques en Europe au mois d’octobre. Et Tesla n’est plus le leader, une première depuis de nombreux mois. Une nouvelle surprenante pour le constructeur, dont la Model Y est reléguée à la 2ᵉ marche du podium, avec 8 795 exemplaires vendus.

Tesla Model Y

Ce qui correspond à une forte dégringolade de 18 % par rapport à la même période l’an dernier. Et il faut descendre encore plus bas pour trouver la Model 3, qui arrive 8ᵉ dans le classement, avec seulement 4 506 immatriculations. Soit une baisse encore plus significative de 29 % en un an – n’oublions cependant pas que les livraisons des Model 3, assemblées en Chine, sont tributaires des arrivées des bateaux les transportant.

Cette dégringolade peut également s’expliquer par la baisse des aides financières en Europe, qui a provoqué un ralentissement global des ventes de voitures électriques au cours des derniers mois. Si celles-ci ont chuté depuis le début de l’année, elles sont cependant en légère hausse de 6,3 % en octobre par rapport au même mois l’an dernier. Mais ce n’est pas la seule raison, car Tesla doit aussi composer avec une concurrence accrue de la part des constructeurs chinois.

Volkswagen reprend du poil de la bête

Si Tesla n’est plus le numéro 1 en Europe, de qui s’agit-il ? Contre toute attente, c’est le Skoda Enyaq qui a pris sa place, avec 9 977 exemplaires vendus en octobre dernier. Ce qui correspond à une augmentation de 44 % des immatriculations en un an. Ce qui est plutôt réjouissant, car on sait que le groupe Volkswagen, qui possède la marque tchèque, traverse actuellement une crise importante. L’entreprise avait d’ailleurs affiché de très mauvais chiffres concernant les ventes de voitures électriques au 3ème trimestre.

Les choses semblent donc désormais s’arranger tout doucement pour la firme de Wolfsburg, qui reste leader des ventes en Europe, toutes motorisations confondues, avec une hausse de 18 %. Ce n’est d’ailleurs pas tout, car la gamme 100 % électrique de Volkswagen marche aussi plutôt bien. Le SUV ID.4 se place en effet sur la 3ᵉ marche du podium avec 6 894 exemplaires vendus, tandis que les ID.7 et ID.3 occupent respectivement la 5 et 6ᵉ position, avec 5 330 et 4 692 immatriculations, probablement aidées par d’alléchantes remises.

Skoda Enyaq 85 // Source : Skoda

Une belle progression pour le groupe, qui a récemment annoncé la fermeture de plusieurs usines et la mise en place d’un plan draconien pour redresser la barre. Mais la firme doit rester sur ses gardes, car la concurrence rôde. Et pour cause, la 4ᵉ place du classement est occupé par le nouveau Volvo EX30, tandis que l’on retrouve un peu plus bas le BMW iX1 ainsi que le Mercedes EQA. Chose étonnante, le nouveau Porsche Macan, pourtant affiché à partir de 82 959 € en France, fait son apparition dans la liste.

Ventes de voitures électriques en Europe en octobre 2024

Modèle Exemplaires vendus Skoda Enyaq 9 977 Tesla Model Y 8 795 Volkswagen ID.4 6 894 Volvo EX30 5 360 Volkswagen ID.7 5 330 Volkswagen ID.3 4 692 BMW iX1 4 685 Tesla Model 3 4 506 Mercedes EQA 4 262 Porsche Macan 4 260