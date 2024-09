Énorme baisse de prix pour la Volkswagen ID.3 électrique : mais comment est-ce possible ?

Alors que le constructeur traverse une grosse crise, Volkswagen décide de revoir à la baisse le prix de son ID.3. La compacte électrique démarre désormais à moins de 30 000 euros en Allemagne. À quand chez nous ?

Volkswagen ID.3 GTX // Source : Volkswagen

Si Volkswagen reste le 3e plus grand constructeur de voitures électriques dans le monde, derrière Tesla et BYD, tout n’est pas rose non plus. C’est même le contraire, car la firme allemande traverse actuellement une crise sans précédent.

Une forte baisse de prix

En effet, l’entreprise a pris du retard dans le développement de certains de ses futurs modèles, tandis que ses ventes de voitures électriques sont très décevantes. Résultat, la firme perd de l’argent, et son grand plan visant à réaliser des économies semble peu à peu en train de tomber à l’eau. Résultat, elle envisage de fermer plusieurs de ses usines, dont celle de Bruxelles qui produit notamment l’Audi Q8, et dont les immatriculations sont au plus bas. Et c’est globalement la même chose pour toute la gamme électrique de Volkswagen.

Puisque le constructeur tarde à lancer son ID.2 qui devrait rivaliser avec la Citroën ë-C3 et la Renault 5 E -Tech, les choses se compliquent encore. Volkswagen doit désormais trouver un moyen d’attirer les clients vers son modèle électrique le plus abordable, le seul qui pourrait vaguement concurrencer les deux autos susmentionnées. Il s’agit de l’ID.3, qui est affichée chez nous à partir de 37 990 euros et qui est toujours éligible au bonus écologique de 4 000 euros.

Crédit : Volkswagen

La compacte a cependant du mal à séduire, puisque sur les six premiers mois de l’année, seulement 66 200 exemplaires ont été écoulés en Europe. Comme le relatent les journalistes du site allemand Automobilwoche, Volkswagen a pris la décision de baisser le prix de sa compacte électrique. À partir du 1er octobre, cette dernière sera donc affichée à partir de 33 300 euros dans sa version d’entrée de gamme.

Une bonne nouvelle qui n’arrive pas seule. En effet, le constructeur a décidé d’appliquer en plus une remise de 3 570 euros. De quoi faire chuter le prix de base de la voiture à 29 960 euros. Mais attention, cette offre particulièrement alléchante n’est pour l’heure valable qu’en Allemagne. A noter que selon le site Numerama, cette baisse de prix devrait être en vigueur jusqu’à la fin de l’année. Mais on ne sait pas si la firme la proposera aussi plus tard en France.

La guerre des prix continue

Comment Volkswagen est-il parvenu à faire autant chuter le prix de sa compacte électrique, alors que sa situation n’y est pas vraiment propice ? La réponse est donnée par Martin Sander, le nouveau directeur des ventes du constructeur allemand. Ce dernier explique que « nous avons travaillé intensivement sur nos coûts internes. C’est pourquoi nous pouvons désormais proposer l’ID.3 Pure à un prix nettement inférieur. » Pour lui, le but est de « susciter l’enthousiasme du plus grand nombre de clients possible à l’idée de passer aux Volkswagen électriques. »

Le secret réside dans « des prix d’entrée de gamme attractifs », qui jouent particulièrement bien leur rôle. Logique, quand on sait que de nombreux automobilistes trouvent encore que les tarifs des voitures électriques sont trop élevés. D’autant plus qu’il faut se rappeler que proposer une ID.3 à moins de 30 000 euros était l’objectif initial du constructeur allemand, qu’il n’a jusqu’à présent jamais atteint.

Volkswagen ID.3

La guerre des prix se poursuit encore et toujours, même si la hausse des droits de douane pour les voitures électriques venues de l’Empire du Milieu leur complique désormais la vie. Désormais, l’ID.3 sera moins chère que certaines de ses concurrentes européennes, comme la Peugeot e-208 ou encore la Fiat 500e, dont les ventes sont particulièrement décevantes. Espérons désormais que le constructeur allemand va aussi proposer cette remise chez nous, même si rien n’a encore été dit à ce sujet pour le moment.