Volvo passe enfin à la recharge ultra-rapide avec sa nouvelle voiture électrique aux 700 km d’autonomie

Volvo prépare le lancement de sa première berline électrique tricorps, une offre encore rare sur le marché. Il s’agit bien sûr de l’ES90 qui sera la Volvo qui se recharge le plus rapidement, avec 700 km d’autonomie.

Volvo ES90 // Source : Volvo

Pour une voiture électrique à vocation routière, telle qu’une berline, la capacité de recharge est essentielle ; elle constitue même un argument déterminant à l’achat. Les constructeurs rivalisent de technologies et d’ingéniosité pour réduire au maximum le temps de recharge. Volvo entre dans cette compétition avec sa prochaine berline ES90. La routière du constructeur sino-suédois peut récupérer 300 km en seulement 10 minutes !

300 km d’autonomie récupéré en 10 minutes

Volvo annonce dans un communiqué de presse que sa prochaine berline électrique, l’ES90, attendue pour le 5 mars prochain, pourra se recharger très rapidement : 300 km pourront être récupérés en 10 minutes, selon la communication du constructeur.

Mais comment Volvo parvient-il à une telle rapidité de recharge ? La marque précise que la berline utilisera une architecture 800 volts, permettant une charge plus rapide. Une solution plébiscitée par des constructeurs tels que Hyundai, Kia, Porsche ou encore Audi. Grâce à cette plateforme 800 volts, la voiture pourra encaisser un courant d’une puissance maximale de 350 kW.

Volvo ES90 // Source : Volvo

Dans le détail, Volvo annonce que l’exercice du 10 à 80 % est réalisé en 20 minutes, tandis qu’une recharge de 10 à 50 % ne prend que 10 minutes. Cela est rendu possible par la technologie reprise à Breathe, permettant d’avoir une courbe de recharge optimale.

Jusqu’à 700 km d’autonomie et une très grande batterie

Autre information fournie par Volvo : l’autonomie de sa voiture selon le cycle d’homologation WLTP. Elle atteint 700 km grâce à une batterie de 106 kWh et à deux moteurs électriques dotant la voiture d’une transmission intégrale. En Chine, ça sera 740 km CLTC.

700 km d’autonomie n’est plus une nouveauté, d’autres routières électriques atteignent cette capacité. On pense notamment à la Volkswagen ID.7, à l’Audi A6 e-tron, à la Mercedes EQE ou encore à la plus modeste Tesla Model 3 Grande Autonomie Propulsion.

Volvo ES90 // Source : Volvo

En revanche, ce que la Volvo ES90 intégrera en plus par rapport à ses concurrentes, c’est le passeport batterie. Il indique l’origine du lithium, du cobalt, du nickel et du graphite utilisés dans la batterie, ainsi que le taux de CO₂ émis pour sa production. Il s’agit d’une fonctionnalité reposant sur la blockchain, déjà lancée avec le Volvo EX90. Ce passeport batterie témoigne de la volonté de Volvo d’assurer une transparence totale sur l’approvisionnement en matières premières de ses accumulateurs d’énergie.

Volvo ES90 // Source : Volvo

Le passeport batterie n’est pas le seul effort environnemental de Volvo. L’ES90 contient des matériaux recyclés et naturels qui contribuent à réduire les émissions de CO₂ lors de sa production. Parmi ces matériaux, 29 % de l’aluminium et 18 % de l’acier utilisés sont recyclés. La berline électrique de Volvo intègre également 16 % de polymères recyclés et de matériaux biosourcés. Quant aux panneaux en bois à l’intérieur, ils sont fabriqués à partir de bois certifié FSC.

Pour découvrir l’habitacle, la puissance et toutes les autres caractéristiques de la Volvo ES90, il faudra encore patienter un peu. La présentation est prévue pour le 5 mars prochain.