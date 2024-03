Volvo va révolutionner la recharge de ses voitures électriques avec cette astuce toute simple

Les futures voitures électriques de Volvo se rechargeront 30 % plus rapidement que les actuelles. Tout cela avec une "simple" technique logicielle, qui ne requiert pas de nouvelles batteries. Mais qui semble terriblement efficace.

La recharge rapide est le nerf de la guerre pour les voitures électriques. Actuellement, l’état de l’art est représenté par deux voitures chinoises, les Zeekr 001 et Li Auto Mega qui se rechargent de 10 à 80 % en à peine 10 minutes. En Europe, les meilleurs modèles réalisent l’exercice en 18 à 20 minutes. D’ici un à deux ans, les premiers modèles qui se rechargent en 5 minutes devraient voir le jour. Et on ne parle même pas des stations d’échanges qui réalisent l’exercice en moins de 3 minutes.

Une recharge en moins de 20 minutes

Et justement, Volvo appartient au groupe chinois Geely, qui développe et produit la fameuse Zeekr 001. Le constructeur suédois vient de nous faire savoir, par le biais d’un communiqué de presse, que ses futures voitures électriques se rechargeraient beaucoup plus rapidement que les actuelles. Le gain serait de l’ordre de 30 % sur un 15 à 80 %. Soit environ 18 minutes, puisque l’actuel Volvo EX30 réclame 26 minutes pour passer de 10 à 80 % de batterie.

Le plus intéressant dans l’histoire, c’est que ce gain de temps se ferait sans changer aucune partie matérielle de la voiture. Tout se passera du côté logiciel, avec les mêmes batteries qu’actuellement.

Volvo nous rassure en ajoutant que cela se ferait « en maintenant le même niveau de densité énergétique et d’autonomie. Encore mieux : les temps de recharge améliorés seront d’actualité sur toute la durée de vie de la batterie, sans impacter cette dernière« .

Un simple algorithme

Le secret de l’entreprise suédoise est simple, sur le papier. Elle s’est associée à Breathe Battery Technology, une entreprise spécialisée dans la création d’algorithme permettant d’améliorer les temps de recharge. Comment ? En proposant une courbe de recharge optimisée.

Si vous ne connaissez pas le terme, un rapide rappel s’impose. Chaque voiture annonce une puissance de recharge maximale, exprimée en kW. Mais cette puissance ne peut pas être atteinte durant toute la durée de recharge, car plus une batterie se rempli, et moins le débit doit être élevé. On parle alors de puissance moyenne, pour faire référence à la puissance réelle reçue par la batterie entre 10 et 80 %.

Sur les voitures, les constructeurs créent une courbe de recharge bien souvent en « escaliers », ce qui signifie que la puissance de recharge baisse drastiquement à chaque étape (par exemple tous les 5 % de batterie récupérés). Mais avec la nouvelle méthode créée par Breathe, il n’est plus question d’escalier et de courbe de recharge prévue en amont.

La courbe de recharge sera dorénavant dynamique et reposera sur un algorithme qui analysera les données de la batterie (et notamment la température des cellules), pour permettre de recevoir la plus grande puissance possible. La puissance moyenne de recharge devrait donc être supérieur d’environ 30 %, de quoi réduire d’autant le temps de recharge.

D’autres avantages promis par Volvo

Cette méthode empêcherait également le placage du lithium, un phénomène qui apparaît lors de la recharge à haute puissance et qui vient entraver la circulation des ions entre l’anode et la cathode. Un phénomène qui réduit drastiquement la puissance de recharge mais aussi la durée de vie de la batterie.

Pour aller plus loin

Quelle est la durée de vie d’une batterie de voiture électrique ?

Volvo est le premier à signer un partenariat avec Breathe, mais on imagine que la plupart des constructeurs automobile feront de même, ou créeront la même solution en interne. De quoi voir disparaître, à terme, les courbes de recharge en escalier, et de réduire le temps de recharge de toutes les voitures électriques. Précisons toutefois que certains constructeurs ont déjà une méthode plus ou moins similaire, à l’image de Tesla (qui réalise le 10 à 80 % en 20 minutes avec sa Model Y dotée d’une batterie BYD) ou encore Mercedes et Renault comme on a pu le voir dans un dossier sur les voitures qui se rechargent le plus rapidement.

Malheureusement, les voitures électriques Volvo actuellement commercialisées ne bénéficieront pas de cette nouveauté. Le constructeur suédois précise qu’il faudra attendre la prochaine génération. Dommage.