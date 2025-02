508 billions d’opérations par seconde. C’est la puissance phénoménale que Volvo injecte dans sa future ES90. Cela servira à la sécurité et la conduite autonome.

Volvo, le constructeur sino-suédois va bientôt dévoiler sa nouvelle berline électrique ES90. Avant l’annonce, la marque a évoqué l’intelligence embarquée.

Pour aller plus loin

Volvo n’abandonne pas l’électrique et le prouve avec les EX60 et ES90

Au cœur de cette berline, on retrouve donc une puce Nvidia Drive AGX Orin qui décuple les capacités de traitement du véhicule.

Avec sa configuration double Nvidia Drive AGX Orin, l’ES90 sera capable de réaliser 508 billions d’opérations par seconde (TOPS).

Pour mettre ce chiffre en perspective, c’est huit fois plus puissant que la génération précédente de processeurs Xavier. Cette augmentation spectaculaire permet à Volvo d’améliorer considérablement ses modèles d’apprentissage profond, en les passant de 40 à 200 millions de paramètres.

Nvidia Drive AGX Orin

Mais que signifie concrètement cette puissance pour les utilisateurs ? Anders Bell, directeur de l’ingénierie et de la technologie de Volvo, l’explique dans un communiqué de presse : « Nous pouvons désormais fabriquer des voitures plus sûres et plus efficaces que jamais« . Cette puissance de calcul permet notamment de gérer simultanément l’ensemble des capteurs du véhicule – 5 radars, 8 caméras, 12 capteurs à ultrasons et un LiDAR – pour une sécurité optimale, mais aussi pour la conduite autonome.

La technologie Superset, c’est quoi ?

Au-delà de sa puce surpuissante, l’ES90 inaugure la nouvelle plateforme technologique Superset de Volvo. Cette architecture modulaire représente un changement important dans l’approche du constructeur. À l’instar de Tesla, Volvo opte pour une solution intégrée où matériel et logiciel travaillent en parfaite harmonie.

L’un des aspects les plus prometteurs de cette technologie est sa capacité d’évolution. Les propriétaires d’ES90 pourront bénéficier d’améliorations continues via des mises à jour logicielles, comme beaucoup de constructeurs, mais ces dernières pourront être liées aussi bien à l’assistance à la conduite que l’optimisation de la batterie. On pourrait donc s’attendre à une amélioration de l’autonomie et des performances grâce à une simple mise à jour logicielle à distance.