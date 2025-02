Une puissance multipliée par quatre : comment Nvidia propulse les capacités de cette voiture hybride chinoise

Récemment dévoilée, la nouvelle Lynk & Co 900 inaugure la nouvelle puce Nvidia Thor. Quatre fois plus performante que la précédente Orin, elle permet au SUV hybride rechargeable d’intégrer l’IA générative et d’offrir une conduite autonome plus aboutie.

Crédit : Lynk & Co

Les constructeurs se livrent une bataille acharnée autour de la voiture électrique, et ce sur plusieurs terrains. On pense bien sûr au prix, ainsi qu’à l’autonomie, qui sont deux points qui inquiètent d’ailleurs encore de nombreux constructeurs. Mais ce n’est pas tout, car la guerre se joue aussi sur les technologies embarquées.

Une nouvelle puce plus performante

Pour se distinguer de la concurrence grandissante, les marques doivent désormais tout faire pour rendre leurs autos électriques encore plus abouties. Et pour cela, elles misent sur toutes sortes de technologies, telles que la conduite autonome ou encore l’intelligence artificielle, qui se sont fortement développées durant les dernières années. Le but ? Séduire les clients en leur proposant des fonctionnalités inédites, et encore plus complètes que chez la concurrence. Et s’il y a bien une marque qui l’a compris, c’est sans aucun doute Lynk & Co.

La firme chinoise, dans laquelle Volvo a cessé sa participation, est récemment passée dans le giron de Zeekr. Et déjà, les premiers bénéfices de ce rachat commencent à se faire sentir. En effet, le site spécialisé Car News China nous informe que le constructeur va offrir une technologie inédite à sa nouvelle voiture. Il s’agit du Lynk & Co 900, qui prend la forme d’un imposant SUV hybride rechargeable. Ce dernier a déjà été montré en photo, mais sa commercialisation n’est prévue qu’au 2ᵉ trimestre 2025.

Crédit : Lynk & Co

Ce nouvel arrivant devrait miser sur son confort, mais surtout sur ses innovations technologiques. Et pour cause, il sera le tout premier de la gamme du constructeur chinois à s’offrir les services de la nouvelle puce fournie par Nvidia. Celle-ci porte le nom de Thor, et elle vise à remplacer la précédente Orin que l’on connaît déjà bien. Elle est en effet installée dans de nombreux modèles électriques, dont la berline Jidu Robo-02 conçue par Baidu, entre autres. Mais elle pourrait finir par disparaître au profit de la nouvelle arrivante.

Car celle-ci pousse encore le curseur un peu plus loin, offrant notamment une puissance de calcul particulièrement élevée de 1000 TOPS. Ce chiffre désigne en fait le nombre d’opérations mathématiques que la puce peut résoudre en une seule seconde. Ce qui nous donne une idée de ses capacités, notamment par rapport à la Nvidia Orin. Pour mémoire, cette dernière affiche une puissance de « seulement » 254 TOPS. Ce qui est déjà beaucoup, mais quatre fois moins que sa remplaçante.

Une conduite autonome plus aboutie

Le SUV PHEV sera la toute première voiture au monde à être équipé de cette nouvelle puce électronique. Celle-ci va notamment lui permettre de proposer des fonctions d’intelligence artificielle générative, sans que la marque ne nous donne plus de détails pour le moment. On sait également que le nouveau Lynk & Co 900 va profiter de la conduite autonome développée par Zeekr. Celle-ci atteint très probablement le niveau 3 et ne se base pas sur des cartes HD, mais sur les caméras.

Crédit : Lynk & Co

Le système, qui rivalise avec celui développé par Huawei, est ainsi en mesure d’être opérationnel partout. Il peut également planifier un itinéraire en avance en identifiant les embouteillages sur le trajet. Pour mémoire, le nouveau Lynk & Co affiche des dimensions particulièrement généreuses, avec une longueur de 5,24 mètres pour 2,0 mètres de large et 1,81 mètre de long. À bord, il embarque une immense dalle numérique 6K de 30 pouces. Un autre écran est également installé au plafond tandis que le tout est complété par un combiné d’instrumentation de 12,66 pouces.

Le SUV n’est pour le moment pas disponible en électrique, mais seulement en hybride rechargeable. Trois versions sont proposées, avec des puissances totales oscillant entre 711 et 845 chevaux. Les clients ont le choix entre deux batteries NMC (nickel – manganèse – cobalt) de 43,3 et 50 kWh. De quoi offrir une autonomie maximale de 220 kilomètres en mode 100 % électrique – un chiffre qui s’entend selon le cycle chinois CLTC, ce qui donne environ 187 kilomètres avec l’homologation WLTP européenne.