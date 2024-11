Renault nous raconte l’histoire derrière l’immense calandre lumineuse de la nouvelle R4 électrique

Au Mondial de l’Automobile de Paris, Renault a présenté la version de série de la Renault 4 E-Tech, la fameuse 4L électrique. Une voiture importante pour le constructeur au losange, qui viendra épauler la Renault 5 E-Tech. Et comme l’enjeu est de taille, Renault a mis le paquet sur la calandre pour que la R4 se démarque !

Les LED sont désormais omniprésentes dans la production automobile, d’abord comme signature lumineuse, puis dans les habitacles, les écrans, et de plus en plus fréquemment dans les projecteurs. Cependant, les constructeurs ne proposaient pas encore de logos avant lumineux en série. Pourtant, les LED rendent techniquement possible le rétroéclairage des logos depuis des années.

Profitant d’une évolution réglementaire, Renault a décidé de rétroéclairer le losange présent dans la calandre de la Renault 4 E-Tech.

Une réglementation bien stricte

Ce n’est que depuis juin 2023 que l’Union européenne autorise de nouveaux éléments rétroéclairés à l’avant des voitures, notamment la calandre ou l’emblème.

Cependant, pour installer le logo Nouvel’R éclairé, Renault a dû se conformer à des règles strictes. La surface totale du logo ne doit pas dépasser 100 cm², sa forme doit être symétrique, aucun appendice ne doit dépasser de la carrosserie, et la lumière doit être blanche, fixe et uniforme.

Renault 4 E-Tech // Source : Renault

Stocker l’énergie solaire n’a jamais été aussi simple Pas besoin d’être électricien pour récupérer et stocker l’énergie solaire. Le Hyper 2000 de Zendure est une solution Plug & Play très simple à installer chez soi… et capable de générer jusqu’à 600 euros d’électricité par an !

Cette évolution réglementaire a également été exploitée par Volkswagen, qui a déjà lancé des logos lumineux blancs sur l’ID.7 dès 2023, ainsi que sur la Volkswagen Golf restylée. Il s’agit assurément de la prochaine évolution stylistique qui s’imposera progressivement sur le marché automobile, à mesure que de nouveaux modèles seront présentés.

Mettre en lumière la Renault 4

La Renault 4 aura fort à faire face à sa petite sœur, la Renault 5. La petite R5 regorge de qualités, que nous avons détaillées dans un essai complet. Elle s’impose assurément comme un achat coup de cœur.

Pour exister face à cette sœur très séduisante, la plus sérieuse Renault 4 a su se démarquer avec le cadrage lumineux de la calandre et le logo rétroéclairé en blanc.

Selon Stefano Bollis, designer en chef : « La Renault 4 E-Tech électrique était la bonne candidate pour tirer parti de cette nouvelle opportunité, avec l’idée de réinventer la face avant iconique de la R4 d’origine par l’exploitation de la lumière. Son losange frontal et sa calandre si reconnaissable, tous les deux de forme symétrique, allaient donc s’illuminer. »

La Renault 4 d’époque arborait une calandre rectangulaire entourée d’un jonc chromé. La version moderne et électrique réinvente cet élément en remplaçant le jonc chromé par une fine ligne de LED. Toutefois, Renault ne s’est pas contenté d’une simple démarche rétro nostalgique, comme l’affirme Stefano Bollis. Les designers ont choisi de modifier ce rectangle emblématique en prenant quelques libertés pour moderniser la face avant.

Dans cette démarche de modernisation, les designers n’ont pas oublié de réinterpréter les phares ronds, élément emblématique de la Renault 4. Aujourd’hui, ces phares accueillent les feux de jour qui entourent les modules de projection. Les clignotants sont également intégrés dans ces feux de jour. Par ailleurs, le motif gaufré de la calandre de la Renault 4 E-Tech évoque subtilement la grille présente sur la Renault 4 des années 1960, autrefois utilisée pour refroidir le moteur. Sur cette R4 du 21ᵉ siècle, cette grille remplit principalement une fonction esthétique, apportant davantage de relief à la calandre.

Une grande calandre posant des défis techniques

Cette Renault 4 E-Tech est dotée d’une verrine en plastique pour la calandre, mesurant 1,45 m de large, ce qui est plutôt impressionnant pour une citadine affichant une largeur totale de 1,80 m. Cette verrine couvre également les projecteurs avant et bénéficie de traitements anti-UV et anti-condensation. Selon les informations présentes dans le communiqué de presse de Renault, cet « élément éclairé au format monobloc de cette dimension est une première mondiale dans l’automobile« .

Cette pièce, particulièrement importante, a nécessité une logistique spécifique pour son transport jusqu’à la chaîne d’assemblage. Afin de protéger cette calandre, la forme des haricots du pare-chocs a également été repensée.