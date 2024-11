Voici la nouvelle voiture électrique de Hyundai avec son immense batterie et son look exceptionnel

Hyundai vient de lever le voile sur son nouveau Ioniq 9, un grand SUV électrique particulièrement imposant. Rival des Volvo EX90 et autres Tesla Model X, cette voiture électrique embarque une grosse batterie et annonce une autonomie maximale de 620 kilomètres.

Crédit : Hyundai

Hyundai n’arrête pas en ce moment. Le constructeur coréen accélère sur l’électrification, et continue d’étoffer sa gamme avec notamment l’arrivée de son nouvel Inster, un petit crossover actuellement en lice pour le prix de la voiture de l’année 2025. Et ce n’est pas tout pour la firme, qui prépare une vaste offensive.

Un grand SUV électrique haut de gamme

Après avoir levé le voile sur l’étonnant concept RN24, cette dernière présente aujourd’hui un autre modèle encore bien différent. Il s’agit du Ioniq 9, qui prend cette fois-ci la forme d’un grand SUV électrique, cousin du Kia EV9 que nous avions déjà pu essayer quelques mois plus tôt. Ce nouveau venu débarque sur un segment déjà bien rempli, puisqu’il fera notamment face à la Tesla Model X mais aussi au Volvo EX90 et à la Peugeot e-5008 également testée par nos soins.

Crédit : Hyundai

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce nouveau venu dans le catalogue de la firme basée à Séoul est particulièrement imposant. Le communiqué officiel annonce en effet une longueur généreuse de 5,06 mètres pour une hauteur de 1,7 mètre et 1,98 mètre de large. Un très beau bébé, dont le design a été conçu pour lui apporter une vraie prestance sur la route. De profil, la silhouette est très cubique, tandis que le véhicule repose sur des jantes de 19 à 21 pouces selon la finition choisie.

La ligne de toit est très droite et le SUV ne cède pas à la tendance de la carrosserie coupé, ce qui aurait été fait au détriment de l’habitabilité. La face avant est particulièrement reconnaissable et elle reprend le motif pixels de la Ioniq 6 sur sa signature lumineuse à LED. Celle-ci s’étire sous forme d’une longue bande sur toute la largeur de la calandre et est complétée par des petits feux de chaque côté du bouclier. On note la présence de poignées intégrées à la carrosserie et de rétroviseurs-caméras, afin d’optimiser l’aérodynamisme.

Crédit : Hyundai

Le constructeur annonce justement un Cx (coefficient de traînée) de 0,259. C’est un peu moins bien que les 0,24 de son rival américain, mais cela reste correct au vu du gabarit. La partie arrière est assez peu conventionnelle, avec ses feux verticaux, qui encadrent un hayon qui l’est tout autant. On remarque la présence d’une lunette arrière particulièrement grande, qui devrait offrir une très bonne visibilité à l’arrière. Enfin, le nom du modèle est inscrit sur toute la largeur du coffre.

Un habitacle particulièrement accueillant

Au vu de ses dimensions extérieures, on se dote que le nouveau Hyundai Ioniq 9 est aussi très vaste à l’intérieur. Cela se confirme avec son empattement de 3,13 mètres, qui permet d’accueillir très confortablement jusqu’à sept passagers à son bord. L’espace aux jambes est en effet annoncé à 2,05 mètres. Les sièges du 2ème rang peuvent se retourner pour faire face aux occupants de la 3ème rangée lorsque le véhicule est à l’arrêt.

Crédit : Hyundai

Le volume de coffre est quant à lui compris entre 620 et 1 323 litres selon la configuration choisie. Il est complété par un frunk allant de 52 à 88 litres à l’avant. Ce n’est pas tout, car le SUV électrique met l’accent sur la praticité et la modularité, avec une grande console centrale qui peut coulisser jusqu’au 2ème rang. Celle-ci offre jusqu’à 5,6 litres de rangements supplémentaires en haut et 12,6 litres en partie basse. Le poste de conduite est habillé de matériaux durables et recyclés, tels que le PET, la laine ou encore le daim.

Lee véhicule utilise aussi de la peinture réalisée à partir de pneus recyclés. Pour améliorer le confort des passagers, un important travail a également été réalisé sur l’insonorisation, avec notamment des vitres en verre feuilleté. Les technologies embarquées prennent également une place très importante à bord du Ioniq 9, qui s’offre une grande dalle numérique, intégrant un combiné d’instrumentation et un écran tactile de 12 pouces chacun. Ce dernier est évidemment compatible avec les mises à jour OTA (over the air) à distance et devrait logiquement embarquer Apple CarPlay et Android Auto, même si ce n’est pas précisé.

Crédit : Hyundai

Plusieurs ports USB-C sont aussi installés dans la voiture, délivrant jusqu’à 100 kW (pratique pour alimenter des ordinateurs portables) et les passagers peuvent aussi profiter d’un stérilisateur UV-C pour désinfecter les petits objets comme les smartphones ou les portefeuilles. Enfin, le conducteur peut bénéficier du service Features on Demand, qui lui permet d’accéder à de nouvelles fonctionnalités grâce à une boutique en ligne, directement via l’écran tactile. Parmi elles, on peut notamment citer les services d’Amazon Music ou encore Soundcloud.

Une charge très rapide

Le nouveau Hyundai Ioniq 9 repose sur la plateforme E-GMP déjà bien connue, et n’embarque que des motorisations 100 % électriques. Au total, pas moins de trois versions à deux ou quatre roues motrices sont proposées, à savoir Long Range RWD, Long Range AWD et Performance AWD. Les puissances sont alors comprises entre 218 et 435 chevaux pour cette dernière, qui réalise le 0 à 100 km/h en 5,2 secondes. Dans tous les cas, la vitesse de pointe est limitée à 200 km/h.

Crédit : Hyundai

Une seule batterie est proposée sur le SUV électrique, affichant une capacité de 110,3 kWh, ce qui est tout simplement énorme, et qui devrait faire grimper la consommation. Celle-ci n’a pour l’heure pas encore été indiquée par le constructeur. Quant à l’autonomie, Hyundai annonce jusqu’à 620 kilomètres selon le cycle WLTP, ce qui est très bon, mais pas non plus incroyable. À titre de comparaison, la Model X fait légèrement mieux, du haut de ses 625 kilomètres en cycle mixte avec sa batterie de 100 kWh.

Mais là où le Ioniq 9 fait fort, c’est surtout du côté de la recharge. Avec son architecture 800 volts, le SUV peut passer de 10 à 80 % en seulement 24 minutes à une puissance de 350 kW. Il est également équipé de la charge bidirectionnelle V2L. En ce qui concerne la conduite, le mastodonte électrique inaugure un système de contrôle de traction basé sur l’intelligence artificielle, qui est capable de reconnaître le type de route et d’adapter le mode de conduite pour une tenue de route optimale.

Crédit : Hyundai

Le véhicule peut également tracter jusqu’à 2 500 kilos et est aussi équipé d’un système de contrôle actif du bruit, afin là encore d’améliorer le confort des passagers. En revanche, Hyundai ne précise pas si son SUV électrique est doté d’une pompe à chaleur, qui permet de réduire la consommation énergétique lorsqu’il fait très froid. Nous devrions en savoir un peu plus à ce sujet au cours des prochains mois.

Lancement en 2025

Le nouveau Hyundai Ioniq 9 sera officiellement lancé dans le courant de l’année prochaine, d’abord en Corée puis en Europe. En revanche, son tarif n’a pas encore été annoncé, mais il devrait être particulièrement salé, tournant probablement autour des 70 000 euros dans sa version d’entrée de gamme. Un prix qui privera le SUV de bonus écologique, tout comme sa probable production dans son pays natal. Ce qui est le cas pour les autres modèles de la gamme, exclus eux aussi du dispositif d’aide de l’État.