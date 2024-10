Hyundai rend sa petite voiture électrique abordable encore plus cool avec cette version baroudeuse

Dévoilé au printemps dernier et tout juste lancé en France, le nouvel Hyundai Inster se décline désormais en une inédite version Cross. Affichant un style inspiré de l’univers des SUV, cette petite voiture électrique démarrera sa production d’ici à la fin de l’année.

Vous l’avez sans doute remarqué, tous les constructeurs, ou presque, se battent désormais pour proposer des petites voitures électriques abordables. Et ce alors que le prix constitue l’un des principaux freins à l’achat pour les automobilistes.

Une version plus baroudeuse

On pense notamment à la Dacia Spring, mais aussi plus récemment à la Renault 5 E-Tech, ainsi qu’à la nouvelle R4 qui vient d’être dévoilée et que nous avons pu découvrir. Chez Citroën, c’est la ë-C3 à moins de 25 000 euros qui devrait aussi séduire les clients. Mais d’autres marques s’intéressent aussi à ces autos abordables, à l’image de Fiat ou encore Opel et Volkswagen, sans parler de Hyundai. Et pour cause, le constructeur coréen a levé le voile au printemps sur sa petite Inster.

Il s’agit d’une citadine électrique tout à fait adorable, dont les prix français viennent tout juste d’être dévoilés. Ainsi, la petite Hyundai Inster démarre à partir de 25 000 euros, mais voilà qu’elle se décline désormais dans une toute nouvelle version. Celle-ci est baptisée Cross, comme l’indique le communiqué officiel de la marque asiatique, qui vient tout juste d’être officialisé.

Mais alors, qu’est-ce que cette nouvelle déclinaison a-t-elle de spécial ? En fait, elle conserve globalement le même style que la version classique, puisque l’on retrouve son faciès aisément reconnaissable, avec sa signature lumineuse avant en forme de pixels. Celle-ci surmonte des projecteurs ronds installés de part et d’autre de la calandre. Mais là où l’Inster Cross se distingue, c’est par son look un peu plus baroudeur.

Cela se voit surtout au niveau des boucliers avant et arrière, arborant un habillage gris. On note aussi que les passages de roues sont décorés d’éléments en plastique foncé, que l’on retrouve sur de nombreux crossover et SUV du marché. Si la garde au sol n’a quant à elle pas été rehaussée, la petite auto repose en revanche sur de nouvelles jantes de 17 pouces exclusives à cette version, tout comme cette teinte de carrosserie « Amazonas Green Matte ». Les barres de toit sont livrées de série, et une petite galerie sera proposée en option.

Une fiche technique inchangée

À bord, la présentation est identique au modèle standard, puisque l’on retrouve un petit écran tactile de 10,25 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Ce dernier est associé à un combiné numérique de même taille, tandis que le dessin de la planche de bord est assez conventionnel. Bien sûr, quelques éléments permettent de distinguer cette variante Cross, avec notamment la sellerie grise associée à des surpiqûres couleur « citron vert ». Une teinte que l’on retrouve aussi sur le tableau de bord.

Pour le moment, Hyundai ne donne que très peu d’informations techniques sur son Inster Cross, mais il se murmure qu’aucune version à transmission intégrale ne serait prévue. En fait, le petit crossover électrique devrait reprendre les caractéristiques de la version standard, mais sans doute avec la « grosse » batterie de 49 kWh. Le constructeur précise que l’autonomie atteindra les 360 kilomètres selon la norme WLTP, tandis que la recharge s’effectue de 10 à 80 % en 30 minutes environ sur une borne en courant continu, grâce à une puissance de charge pouvant atteindre 120 kW.

Cette grosse batterie est associée à un moteur électrique de 115 chevaux. Le prix de cet Inster Cross n’a pas encore été annoncé, mais devrait être supérieur de quelques centaines d’euros par rapport à l’Inster « normal », qui débute à 28 250 euros avec la batterie de 49 kWh.

Enfin, elle ne devrait malheureusement pas être éligible au bonus écologique, dont le montant devrait baisser en 2025. La raison ? La voiture est produite en Corée, ce qui l’exclut d’emblée du dispositif, comme c’est aussi le cas de la Ioniq 5, entre autres. La production démarrera d’ici à la fin de l’année, pour des livraisons qui devraient commencer l’an prochain en Europe.