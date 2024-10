Hyundai prouve que la voiture électrique est compatible avec le plaisir de conduite

Les constructeurs n’ont pas perdu toute notion de plaisir et de sportivité avec le passage à l’électrique. Au contraire, de nouvelles possibilités sont permises. Hyundai a présenté sa vision du futur des voitures électriques sportives : le RN24.

Malus écologique, seuil moyen d’émission de CO₂ par gamme, taxation au poids… L’Union européenne rend difficile l’achat de voitures thermiques sportives, tant les taxes peuvent devenir élevées aussi bien pour le consommateur que pour le fabricant.

Pour autant, les constructeurs ne veulent pas abandonner le plaisir de conduire. Lors du N Day, le constructeur coréen a présenté une vision réjouissante de l’avenir des voitures sportives, en plaçant au cœur de cette vision l’énergie électrique.

Des technologies issues du WRC

Le WRC signifie World Rally Championship, le championnat du monde des rallyes. Hyundai y est engagé sans interruption depuis 2014.

Fort de cette expérience, le département N de Hyundai a développé un concept, le RN24, aux dimensions comparables à la i20 N Rally1 Hybrid du WRC, notamment en ce qui concerne son empattement. La suspension est également dérivée du rallye, avec des amortisseurs spécifiques et des plaques à haute rigidité.

Mais ce n’est pas tout. On apprend dans le communiqué de presse que le RN24 bénéficie du WRC Powertrain Drive Control Logic, permettant au conducteur de régler la puissance du moteur électrique, la sensibilité de l’accélération, la force du freinage régénératif et l’équilibre de la puissance via des boutons sur le volant. Certaines de ces fonctions sont difficilement réalisables avec une voiture thermique.

Le contrôleur électrique du moteur dispose d’un « Rally Mode » qui permet de se rapprocher du comportement de la transmission intégrale de la i20 N Rally1. Un frein à main électronique est également installé. Ce système, récemment testé par l’équipe Hyundai lors d’une étape du rallye d’Europe centrale du WRC, permet de réduire le poids du véhicule.

Le véhicule le plus compact possible

Parmi les contraintes que s’était imposé Hyundai, il y avait celle de créer la voiture électrique bi-moteur la plus compacte possible.

Les deux moteurs du Hyundai Ioniq 5 N sont réutilisés pour une puissance cumulée de 650 chevaux. Ces moteurs sont alimentés par une batterie d’une capacité de 84 kWh, installée dans un châssis raccourci de 340 mm, avec un empattement de 2,66 m.

Modèle Hyundai Ioniq 5 N Dimensions 4,715 m x 1,940 m x 1,585 m Puissance (chevaux) 650 chevaux 0 à 100km/h 3,4 s Niveau d’autonomie Conduite semi-autonome (niveau 2) Vitesse max 260 km/h Taille de l’écran principal 12 pouces Prise côté voiture Type 2 Combo (CCS) Prix entrée de gamme 78000 euros Fiche produit Voir l’essai

Le poids a également été une préoccupation des ingénieurs. En choisissant avec soin les matériaux et sans carrosserie, ce RN24 pèse 1 880 kg. À titre de comparaison, une Mini Aceman SE de série pèse moins de 1 700 kg, avec un seul moteur de 218 chevaux et une batterie de 54,2 kWh. Il semble qu’il reste encore du travail pour réduire efficacement le poids des prochaines sportives électriques et atteindre des masses comparables aux sportives thermiques.

Toujours dans la quête de performance et d’allègement, des jantes en aluminium forgé de 19 pouces ont été installées, et un spoiler inspiré des modèles Touring Car Racing de Hyundai Motorsport, positionné à l’arrière, améliore l’appui aérodynamique. Le slogan « never just drive » sur l’aileron du RN24 confirme que les ingénieurs n’ont pas l’intention d’abandonner le plaisir derrière le volant.

De bonnes performances

Le RN24 de Hyundai utilise donc les deux moteurs électriques pour une puissance cumulée de 650 chevaux. Le 0 à 100 km/h est réalisé en 3,4 secondes, et la vitesse maximale atteint 240 km/h.

Les performances offrent des sensations fortes, mais elles ne sont pas équivalentes à celles d’une Tesla Model S Plaid. Cependant, la puissance pure ne semble pas avoir été la priorité de Hyundai pour ce projet. Le constructeur s’est concentré sur la performance globale du concept, en travaillant autant sur les moteurs, le châssis que sur l’aérodynamisme.

Un avenir réjouissant

Nous devons avouer notre enthousiasme à la découverte de ce projet de Hyundai. En effet, l’enfant passionné d’automobiles, au sens large, que j’étais n’a pas perdu son amour pour les voitures exaltantes. Avec le passage à l’électrique, on a pu craindre que le plaisir de conduite disparaisse. Mais force est de constater que ce n’est pas le cas : les ingénieurs eux-mêmes ne veulent pas voir un monde automobile ennuyeux, qu’il soit thermique ou électrique.

Les modèles électriques excitants se multiplient, chacun avec une philosophie différente. Il y a bien sûr la Hyundai Ioniq 5 N aux performances complètes, la Tesla Model S Plaid capable de vous coller au siège à n’importe quelle vitesse, la Porsche Taycan Turbo GT aussi puissante que la Tesla et bénéficiant en plus du comportement Porsche, ou encore l’Alfa Romeo Junior Veloce, plus raisonnable mais se comportant comme une petite GTI.

Ces quelques modèles montrent que la passion automobile ne s’éteint pas avec l’électrique. Et ce concept Hyundai RN24 illustre toutes les possibilités qu’a Hyundai pour développer ou améliorer une voiture sportive dans un futur proche.