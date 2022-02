Ford Mustang Mach-E vs Tesla Model Y : laquelle est la meilleure voiture électrique ?

Avec l'arrivée de Ford dans le monde des véhicules électriques, Tesla a-t-il du souci à se faire ? Les clients friands de SUV électrique auront un choix de plus à faire : la Mustang Mach-E est mise en face de la Tesla Model Y dans ce comparatif pour déterminer laquelle des deux sera la meilleure voiture électrique.

La recherche du meilleur SUV électrique se poursuit pour beaucoup d’acheteurs potentiels. Nous avons donc décidé aujourd’hui de mettre en face deux électriques de constructeurs américains : Tesla et Ford.

Avec l’arrivée en France de la Model Y, Tesla veut transformer l’essai de la Tesla Model 3, et s’imposer comme leader du marché des SUV en plus de celui des berlines électriques. En face, nous avons choisi la Mustang Mach-E de Ford, qui ne manque pas d’atouts. Selon vos préférences, l’une des deux devrait vous correspondre plus que l’autre. Sans plus tarder, commençons le match.

Fiches techniques des Ford Mustang Mach-E et Tesla Model Y

Modèle Ford Mustang Mach-E Tesla Model Y Catégorie SUV SUV Puissance (chevaux) 337 chevaux 513 chevaux Puissance (kw) 225 kW 377 kW 0 à 100 km/h 4.9 secondes 3.7 secondes Niveau d'autonomie Assistance Autonomie élevée Vitesse max 180 km/h 241 km/h OS embarqué N/C Tesla OS Taille de l'écran principale 15 pouces 15 pouces Prises côté voiture Type 2 Combo (CCS) Type 2 Combo (CCS) Longueur 4712 mm 4751 mm Hauteur 1597 mm 1624 mm Largeur 1881 mm 2129 mm Prix entrée de gamme 48990 euros 59990 euros Poids Maximal N/C 2003 kg Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Dimensions, poids et design extérieur

Sur le papier, ce n’est pas vraiment au niveau des dimensions que nous pourrons départager la Mustang Mach-E et la Model Y. C’est bien simple : la Tesla est plus longue et plus large de 4 centimètres, et fait jeu égal sur la hauteur (1,62 mètre). Comptez en effet 4,75 mètres de long pour la Model Y contre 4,71 mètres pour la Mach-E, et 1,92 mètre de large pour la Tesla contre 1,88 mètre pour la Ford.

Tesla Model Y // Source : Frandroid La Tesla Model Y vue de côté // Source : Frandroid Tesla Model Y // Source : Frandroid Tesla Model Y // Source : Frandroid Source : Frandroid

On retrouve sur la Tesla Model Y une face avant caractéristique, avec un capot plongeant, une calandre pleine et des feux qui rappellent le côté sportif du SUV. L’arrière est quant à lui bien plus standard, avec un large coffre assez haut.

La Mustang Mach-E est bien plus tape-à-l’œil et ne laissera pas indifférente. Les feux avant sont assez agressifs, et les lignes rappellent plus celles d’un coupé que d’un SUV. L’accent semble mis sur l’aspect sportif.

Sur la balance, avec tout juste deux tonnes affichées pour la Tesla Model Y, la Mustang Mach-E sera plus lourde (entre 2 085 et 2 273 kilogrammes), sauf dans sa version d’entrée de gamme (1 969 kilogrammes).

À l’intérieur

Malgré son cheval marquant l’héritage de la marque Mustang, Ford a complètement revu l’intérieur de sa Mach-E et propose un ensemble à la fois original et réussi. La console centrale est tout de même assez imposante, réduisant de fait l’espace à bord, que l’ou aurait pu espérer plus généreux compte tenu du gabarit de l’automobile.

Les matériaux utilisés (simili cuir pour les sièges et tissu sur la planche de bord) sont de qualité correcte sans pour autant être une référence dans le segment. Un coffre avant de 81 Litres se découvre lorsqu’on lève le capot, lorsque le coffre arrière offre une capacité comprise entre 402 et 1420 Litres (en rabattant les sièges arrière).

La Tesla Model Y ne joue pas dans la même cour en termes de capacité de stockage : 854 Litres pour le coffre arrière avec les sièges relevés, et 2 041 Litres avec les sièges rabattus. Si votre priorité est de pouvoir déplacer du matériel ou de transporter des gros bagages pour un voyage, nul doute que la Model Y l’emportera.

L’intérieur de la Tesla Model Y // Source : Frandroid Source : Frandroid Le coffre arrière de la Tesla Model Y avec sièges rabattus // Source : Frandroid Source : Frandroid Source : Frandroid

L’intérieur est plus minimaliste chez Tesla, avec le fameux écran central qui permet de tout contrôler. Aucun bouton autre que les commandes d’ouverture des fenêtres n’est visible, alors que l’on bénéficie d’un espace à bord à l’avant comme à l’arrière tout simplement excellent.

Technologies embarquées

Le fameux Autopilot de Tesla (combinaison de régulateur de vitesse actif et de maintien dans la voie) est de série sur la Model Y, offrant ainsi une conduite autonome de niveau 2. Sur l’écran central, on retrouve la navigation avec l’intégration des étapes de recharge dans le réseau du constructeur, et une réactivité qui fait office de référence dans le milieu automobile.

L’intérieur de la Tesla Model Y // Source : Frandroid Source : Frandroid Source : Frandroid L’écran central de la Tesla Model Y // Source : Frandroid Source : Frandroid Source : Frandroid

Les sièges avant sont électriques et à mémoire de profil pour le conducteur. Tous les sièges avant comme arrière sont chauffants de série. On retrouve enfin deux chargeurs à induction à l’avant, ainsi que quatre ports USB-C pour charger vos appareils.

Chez Ford, on ne lésine pas avec les technologies embarquées : sièges électriques chauffants et ventilés à l’avant, Android Auto, Apple Carplay ou encore caméra à 360 degrés. Tout y est.

On appréciera notamment le second écran derrière le volant, permettant de garder un œil sur les informations importantes (vitesse, autonomie) pendant que la tablette de 15 pouces centrale peut afficher les médias en cours de lecture en grand format.

Enfin, Tesla comme Ford ont eu la bonne idée de se passer de clé si vous le souhaitez, avec la possibilité d’avoir son smartphone (via l’application Tesla ou Ford) en tant que clé, et ainsi partir sur la route sans s’encombrer d’une clé physique.

Sur la route

Avec sa gestion impeccable du groupe motopropulseur qui équipe la Model Y (moteur avant et arrière, transmission intégrale), Tesla impressionne toujours autant lorsque l’on enfonce la pédale de droite. La tenue de route est excellente, les reprises sont sportives à souhait, et comme souvent, si l’on privilégie le dynamisme cela se fait au détriment du confort.

Les suspensions sont en effet un peu fermes sur la Model Y : il vous faudra ainsi préférer les jantes de 19 pouces si possible plutôt que les 20 pouces ou 21 pouces de la version Performance.

Source : Frandroid Tesla Model Y // Source : Frandroid La Tesla Model Y // Source : Frandroid

La conduite à une pédale est possible, grâce à une gestion fine du freinage régénératif et à l’application automatique des freins mécaniques pour maintenir le véhicule à l’arrêt complet. Chez Ford, la conduite à une pédale est aussi possible, à l’aide d’un frein moteur assez puissant pour se passer de la pédale de frein dans l’immense majorité des cas.

La caractère joueur de la Mustang Mach-E se révèlera aisément sur routes secondaires où l’on notera la direction impeccable et la gestion de la tenue de route excellente pour un véhicule de plus de deux tonnes.

Les différentes motorisations proposées

La Ford Mustang Mach-E est disponible en trois versions différentes :

Mach-E : moteur arrière, propulsion, 0 à 100 km/h en 6,2 secondes, vitesse maximale de 180 km/h ;

AWD : moteur avant et arrière, transmission intégrale, 0 à 100 km/h en 5,1 secondes, vitesse maximale de 180 km/h.

GT : moteur avant et arrière, transmission intégrale, 0 à 100 km/h en 3,7 secondes, vitesse maximale de 200 km/h.

La Tesla Model Y est aujourd’hui proposée en deux versions :

Grande Autonomie : moteur avant et arrière, transmission intégrale, 0 à 100 km/h en 5,0 secondes, vitesse maximale de 217 km/h ;

Performance : moteur avant et arrière, transmission intégrale, 0 à 100 km/h en 3,7 secondes, vitesse maximale de 241 km/h.

Autonomie, batterie et recharge

Une des forces de Tesla réside dans son réseau de Superchargeurs, qui va officiellement s’ouvrir aux véhicules électriques des autres marques. Avec une centaine de stations en France proposant des puissances de charge allant jusqu’à 250 kW, vous pourrez recharger la Model Y à 80 % en une trentaine de minutes.

Le chargeur embarqué de 11 kW vous permettra quant à lui de remplir intégralement la batterie en 7 heures. Il vous faudra autour de 26 heures pour faire le plein d’électrons sur une prise domestique.

L’autonomie WLTP de la Tesla Model Y varie entre 514 et 565 kilomètres WLTP selon les versions et les tailles de jantes sélectionnées. Toutes les variantes sont aujourd’hui équipées de batteries de 79 kWh.

Chez Ford, deux batteries différentes sont proposées selon les versions choisies. Une de 76 kWh, et une autre de 99 kWh, offrant ainsi des autonomies comprises entre 400 et 610 kilomètres WLTP. Les puissances de charge en courant continu sont limitées à 150 kW (115 kW pour les versions équipées des batteries de 76 kWh). Ainsi, la charge rapide de 10 à 80 % prendra jusqu’à 45 minutes en conditions idéales.

Le chargeur embarqué de 11 kW vous permettra de passer de 0 à 100 % en une nuit si vous êtes équipés d’une borne de recharge assez puissante à domicile. Il vous faudra le cas échéant jusqu’à 40 heures sur une prise domestique pour arriver au plein complet.

Prix

Avec un tarif catalogue affiché à 50 450 euros pour l’entrée de gamme, la Ford Mustang Mach-E est tout de même près de 10 000 euros moins chers que la Tesla Model Y. Bien entendu, l’autonomie en cycle WLTP est en deçà de ce que propose Tesla, et les performances ne seront pas similaires. Mais force est de constater que le ticket d’entrée est bien moins onéreux du côté de Ford.

Si vous souhaitez aller voir à l’autre bout de la gamme, comptez 30 000 euros de plus chez Ford : la Mustang Mach-E GT, Extended Range AWD avec une peinture en option sera affichée à 80 250 euros.

La Tesla Model Y démarre à 59 990 euros, lui permettant de profiter du bonus écologique réservé aux véhicules ne dépassant pas les 60 000 euros. Dès que vous choisissez une option cependant, vous pouvez dire adieu à l’aide de l’État.

Comme pour Ford, les modèles les plus haut de gamme de Tesla s’arracheront à un prix plus élevé, avec une addition de 77 780 euros pour une Tesla Model Y Performance ayant les options les plus onéreuse du catalogue.

Laquelle choisir entre la Ford Mustang Mach-E et la Tesla Model Y ?

À l’issue de ce comparatif, vous l’aurez compris, les deux véhicules aux dimensions comparables diffèrent sur bien des points. Pour de longs trajets fréquents, il reste difficile aujourd’hui de recommander autre chose que la Tesla Model Y tant le réseau de Superchargeur associé aux performances de charge rapide rassurent face au reste des opérateurs de charge.

Toutefois, de nombreux équipements absents de la Tesla Model Y sont présents dans la Ford Mustang Mach-E. On notera par exemple les sièges ventilés, la caméra à 360 degrés ou bien entendu Apple Carplay et Android Auto. Des suspensions pilotées sont également disponibles pour les modèles les plus haut de gamme, assurant un confort certain. Mais il faut tout de même rappeler l’énorme coffre de la Model Y, qui pourra être un critère rédhibitoire au moment de choisir la la Mustang Mach-E.

Les deux véhicules méritent le détour. Et si vous avez la possibilité, un essai sera sans doute le meilleur moyen de définir celle qui vous correspond le plus. Une chose est sûre, il n’y a pas de mauvais choix entre les deux.

