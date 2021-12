Tesla Model Y vs Kia EV6 : laquelle est la meilleure voiture électrique ?

Une fois n’est pas coutume, deux des véhicules électriques les plus en vogue en cette fin d’année s’affrontent : la Tesla Model Y d’un côté, et la Kia EV6 de l’autre. Le gigantesque coffre de la Model Y l’emportera-t-il face à la charge ultra rapide de la Kia EV6 ? Réponse dans ce comparatif.

Avec l’arrivée sur le marché de la Kia EV6, les choix en termes de SUV électriques n’ont jamais été aussi variés. Aujourd’hui, nous avons choisi de la mettre en face de l’une des références en la matière : la Tesla Model Y. Deux ambiances différentes à bord de ces deux véhicules qui, sur le papier, affichent des mensurations bien comparables.

Selon que vous privilégiez le minimalisme de Tesla ou l’architecture 800 volts de la batterie de la Kia EV6, l’une des deux aura nécessairement votre préférence. Faisons donc le tour des similitudes, mais aussi des différences entre les deux véhicules.

Fiches techniques des Tesla Model Y et Kia EV6

Modèle Tesla Model Y Kia EV6 Catégorie SUV Crossovers Puissance (chevaux) 513 chevaux 228 chevaux Puissance (kw) 377 kW 160 kW 0 à 100 km/h 3.7 secondes 5.2 secondes Niveau d'autonomie Autonomie élevée Autonomie complète Vitesse max 241 km/h N/C OS embarqué Tesla OS N/C Taille de l'écran principale 15 pouces 12.3 pouces Prises côté voiture Type 2 Combo (CCS) Type 2 Combo (CCS) Longueur 4751 mm 4680 mm Hauteur 1624 mm 1550 mm Largeur 2129 mm 1880 mm Prix entrée de gamme 59990 euros 45000 euros Poids Maximal 2003 kg 1600 kg Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Dimensions, poids et design extérieur

On retrouve des gabarits très similaires sur les deux SUV de ce comparatif. D’un côté, la Tesla Model Y mesure 4,75 mètres de long pour 1,62 mètre de haut, et 1,92 mètre de large (2,13 mètres avec les rétroviseurs déployés). De l’autre, la Kia EV6 mesure 4,68 mètres de long, 1,55 mètre de haut et 1,88 mètre de large. Côte à côte, les deux voitures ont globalement la même empreinte au sol, et l’une ne sera pas vraiment plus pratique que l’autre pour les petits espaces.

Tesla Model Y // Source : Frandroid

Sur la balance, la Tesla Model Y affiche un poids de 2 003 kilos, contre entre 1 920 et 2 170 kilos pour la Kia EV6 selon la version. C’est plutôt au niveau du design qu’il faudra chercher des différences avant de monter à l’intérieur des véhicules. L’arrière de l’EV6, notamment, est assez typé sport, alors que la Tesla Model Y n’essaye pas de cacher que c’est un SUV : l’arrière est très imposant, et le côté sportif est plutôt représenté sur le capot avant, long et plongeant.

À l’intérieur

Les grosses différences commencent à se dessiner dès que l’on ouvre les portes des deux véhicules. L’EV6, d’un côté, offre une excellente habitabilité grâce à son grand empattement (2,90 mètres), et les passagers avant comme arrière pourront confortablement passer plusieurs heures à bord.

En cas de besoin, les sièges avant peuvent se retrouver en position quasi allongée, très pratique pour les siestes de 15 minutes pendant la charge. Enfin, le coffre arrière de 490 Litres (1 300 Litres en rabattant les sièges) permettra de stocker des bagages pour toute une famille sans avoir besoin de jouer à Tetris pour que tout rentre.

La Tesla Model Y reste la référence en termes de stockage : 854 Litres au niveau du coffre arrière (2 041 Litres en rabattant les sièges), soit 1,75 fois le volume de l’EV6. Le minimalisme est à l’honneur à l’intérieur, avec uniquement un écran central sur la planche de bord à l’avant, et une console centrale ouverte qui propose de quoi recharger par induction deux smartphones. Les sièges en simili cuir sont réglables électriquement à l’avant, chauffants et le siège conducteur est à mémoire de profil, assurant ainsi un confort certain.

L'intérieur de la Tesla Model Y // Source : Frandroid

Technologies embarquées

Du côté de l’Américaine, on retrouve le système embarqué cher à Tesla, où un écran central de 15 pouces contrôle tout ce qui est relatif au véhicule : navigation, réglages de climatisation, ou encore affichage des caméras arrière et latérales.

L’Autopilot de série, qui allie un régulateur de vitesse adaptatif à un maintien actif dans la voie est de la partie, et selon les options choisies vous pourrez également bénéficier de changement de voie automatique, ou de parking automatique par exemple.

L'intérieur de la Tesla Model Y // Source : Frandroid

Si Android Auto ou Apple CarPlay ne sont pas au menu du côté de Tesla, la Kia EV6 propose bel et bien ces deux options, permettant d’intégrer votre smartphone au sein du système d’infodivertissement du véhicule. Deux écrans de 12,5 pouces sont présents : un derrière le volant, et un au centre de la planche de bord, affichant chacun des informations personnalisables. Selon les versions, vous bénéficierez aussi d’un affichage tête-haute et d’une vue du véhicule en réalité augmentée à 360 degrés (ce qui n’existe pas chez Tesla).

Les fonctionnalités d’assistance à la conduite de l’EV6 sont également efficaces, avec la combinaison d’un régulateur de vitesse adaptatif et d’un maintien dans la voie, même si cela reste difficilement comparable à l’Autopilot de la firme d’Elon Musk.

Sur la route

Équipée de deux moteurs pour une tenue de route et des performances exceptionnelles, la Tesla Model Y reste une Tesla : avec le pied au plancher, on est bien plaqués au siège. Le comportement sportif du SUV reste inégalé dans le segment, et c’est bien ce que Tesla a décidé de mettre en avant, ne permettant pas au confort d’être au niveau de ce qui se fait de mieux sur le marché.

La Tesla Model Y // Source : Frandroid

La conduite à une pédale en maximisant le freinage régénératif est possible sur les deux véhicules, avec notamment des palettes au volant pour l’EV6, permettant au conducteur de choisir aisément le niveau de freinage souhaité. Le comportement routier de l’EV6 sera éloigné de ce que propose la Tesla Model Y, en ce sens où les versions de base de la Kia ne développent que 229 chevaux pour un véhicule de deux tonnes. Ne vous attendez donc pas à être collés au siège à la moindre reprise sur l’EV6, qui privilégiera plutôt la conduite raisonnée pour maximiser l’autonomie.

Les différentes motorisations proposées

La Kia EV6 est disponible aujourd’hui avec trois motorisations différentes :

EV6 2 roues motrices, propulsion avec batterie de 77 kWh : moteur arrière uniquement, 0 à 100 km/h en 7,3 secondes, vitesse maximale de 188 km/h ;

EV6 4×4, transmission intégrale avec batterie de 77 kWh : moteur avant et arrière, 0 à 100 km/h en 5,2 secondes, vitesse maximale de 188 km/h ;

EV6 GT, transmission intégrale avec batterie de 77 kWh : moteur avant et arrière, 0 à 100 km/h en 3,5 secondes, vitesse maximale de 260 km/h.

La Tesla Model Y est aujourd’hui proposée en deux versions :

Grande Autonomie : moteur avant et arrière, transmission intégrale, 0 à 100 km/h en 5,0 secondes, vitesse maximale de 217 km/h ;

Performance : moteur avant et arrière, transmission intégrale, 0 à 100 km/h en 3,7 secondes, vitesse maximale de 241 km/h.

Autonomie, batterie et recharge

La grande force de la Kia EV6 est à chercher du côté de la charge rapide. En effet, grâce à l’architecture 800 Volts de sa batterie, l’EV6 bénéficie de performances exceptionnelles en charge rapide : comptez 18 minutes seulement dans les meilleures conditions pour passer de 10 à 80 % de batterie. C’est tout simplement ce qui se fait de mieux aujourd’hui sur le marché.

Côté chargeur embarqué, la puissance maximale de 11 kW vous permettra de remplir l’intégralité de la batterie en sept heures sur une Wallbox. Enfin, l’autonomie en cycle WLTP de l’EV6 oscille entre 406 kilomètres (GT-Line +) et 528 kilomètres (Active, propulsion).

Au niveau de la Tesla Model Y, la puissance maximale en charge rapide est annoncée à 250 kW, lui permettant de passer de 10 à 80 % de batterie en 30 minutes environ. C’est moins bien que l’EV6, ce qui s’explique par la tension de la batterie, limitée à 400 Volts.

Les deux versions de la Tesla Model Y sont équipées de batteries d’environ 75 kWh, et l’autonomie en cycle WLTP est annoncée à 507 kilomètres pour la version Grande Autonomie, et 480 kilomètres pour la version Performance.

Prix

La gamme de la Kia EV6 débute à 47 990 euros, hors bonus écologique (2 000 euros aujourd’hui). Différentes versions sont disponibles (deux ou quatre roues motrices), et les tarifs peuvent grimper jusqu’à 66 990 euros, soit le tarif exact de la Tesla Model Y Performance.

En ajoutant toutes les options disponibles, le tarif de l’Américaine grimpe à plus de 77 000 euros, ce qui la place tout de même au-dessus de l’EV6. Le prix de départ est quant à lui tout juste sous les 60 000 euros, ce qui permet de bénéficier du bonus écologique si aucune option n’est choisie.

Laquelle choisir entre la Tesla Model Y et la Kia EV6 ?

Avec des dimensions similaires, les deux SUV de ce comparatif ont tout de même de nombreuses différences qui vous permettront de choisir celle qui est faite pour vous. Tout d’abord, le tarif de base est largement en faveur de l’EV6, avec 10 000 euros de moins que la Model Y.

L’intérieur résolument différent entre la Coréenne et l’Américaine vous comblera dans tous les cas selon vos préférences. Les capacités de charge rapide sont en faveur de l’EV6, mais le réseau de Superchargeurs de Tesla, tant qu’il n’est pas ouvert à tous, reste un point fort pour les grands trajets.

Quel que soit votre verdict final entre ces deux véhicules, vous serez assurés de conduire une excellente voiture électrique : il n’y a pas de mauvais choix ici.

